El excomisario europeo Almunia dice que Polonia y Hungría no son democracias, y lo duda en el caso de Eslovaquía

"Polonia es este momento, para mi, no es una democracia. Hungría desde mi punto de vista no es una democracia, y Eslovaquia dudo que sea una democracia, y no voy a seguir para no prolongar la lista, pero algún otro se me ocurre", ha enumerado Almunia para concretar los países de la Unión Europea que, desde su punto de vista, ha pasado "el listón" que las legitimaba como regímenes democráticos donde los ciudadanos "pueden ejercer sus derechos y libertades".

Almunia ha realizado estas declaraciones durante la presentación en Madrid de su libro 'Ganar el futuro', donde aborda la crisis de la socialdemocracia y la construcción europea, en un acto donde ha estado acompañado del expresidente español Felipe González y del ex secretario general de la OTAN Javier Solana, así como varios exministros socialistas.

Durante su intervención, Almunia ha advertido de que el "ámbito de los estados-nación" que construyeron la democracia y la Unión Europea se encuentra actualmente amenazados por los "populismos" que ya se han instalado en algunos parlamentos de miembros de la UE.

"Cada vez veo más fallas y grietas no sólo en nuestra democracia y en las democracias europeas, y ojalá que, aunque los populismos ya existen en muchos países de la UE, no reduzcan todavía más el ámbito en el que los ciudadanos europeos puedes ejercer sus derechos y libertades", ha expuesto.