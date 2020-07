El exministro socialista José Blanco ficha al exlíder del PP vasco Alfonso Alonso como presidente de su consultora

El exministro y exnúmero dos del PSOE, José Blanco, ha anunciado este martes que ha fichado al exlíder del PP vasco, Alfonso Alonso, como presidente de la consultora Acento que él y el también exdiputado socialista Antonio Hernando crearon a finales del año pasado.

En una entrevista en Onda Cero, Blanco ha asegurado que Alonso es "una persona muy equilibrada, que analiza muy bien, moderado y que es una persona con la que se puede conformar equipo". "Estoy muy satisfecho y ha tomado una decisión valiente". Además, el exdirigente socialista ha señalado que Alonso no quería que se hiciera público su nombramiento hasta después de las elecciones en Euskadi del pasado domingo, en las que su partido, el PP, ha sufrido un fuerte batacazo pasando de los 9 escaños que logró él como candidato en 2016 a los cinco actuales.

Alonso dejó el PP vasco en febrero, cuando el líder del Partido Popular, Pablo Casado, decidió fulminar al que hasta entonces había confirmado como candidato de su partido a lehendakari. En sustitución del entonces líder de los populares vascos Casado recuperaba a Carlos Iturgaiz, presidente del PP vasco entre 1996 y 2004, que se convertía en el enésimo fichaje aznarista del líder de los populares.

Pero la jugada no le salió bien a Casado, ya que la coalición PP+Cs en Euskadi, la gran apuesta del líder del PP encabezada por Iturgaiz, perdió en las elecciones del domingo cuatro de los nueve escaños que lograron los populares en 2016, cuando se presentaron en solitario y el candidato era Alonso.

Sin hacer un ápice de autocrítica, Casado lamentaba este lunes los resultados electorales de las elecciones vascas. "Hay cifras que hoy no se han escuchado. El parlamento vasco va a tener tres cuartas partes de nacionalistas y batasunos, que o bien piden beneficios penitenciarios o bien pasar página o no condenan 800 asesinatos", afirmaba.

"Bildu tiene más parlamentarios que todas las fuerzas de representación nacional sumadas. Bildu tiene más diputados que PSOE, PP, Podemos, Ciudadanos y Vox. Algo estará haciendo mal la sociedad española y desde luego algo debemos no empezar a hacer los que estamos en este acto, porque si no sería mejor dedicarse a otra cosa", sentenciaba. No obstante, no es cierto que Bildu tenga más escaños que la suma de todas esas fuerzas políticas. La formación independentista logró 22 escaños, los mismos que suman las fuerzas no nacionalistas.