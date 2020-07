Ayuso, sobre la subida de EH Bildu: "Han conseguido que por dejar de matar obtengan lo que antes alcanzaban matando"

La dirección del Partido Popular ha utilizado este lunes un homenaje a Miguel Ángel Blanco –el exconcejal del PP de Ermua (Bizkaia) asesinado por ETA hace ahora 23 años– para criticar con dureza el resultado de las elecciones que se celebraron ayer domingo en Euskadi. Sin hacer un ápice de autocrítica después de que la coalición PP+Cs –una de las grandes apuestas personales del líder del PP, Pablo Casado– se hundiera y perdiera cuatro de los nueve escaños que logró en 2016, cuando acudió en solitario, tanto Casado como la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, han denunciado el crecimiento en el apoyo de los vascos a EH Bildu, que se consolidó como segunda fuerza del Parlamento vasco con 22 escaños.

"Han conseguido que por dejar de matar obtengan lo que antes alcanzaban matando", ha asegurado Ayuso durante el acto, que se ha celebrado en un parque de Madrid. "Aquellos que pegaban tiros en la nuca jamás pensaron que hoy conseguirían tanto: representación parlamentaria, presupuesto, inmunidad y homenajes", ha asegurado. En su opinión, "el resultado de los nacionalistas gallegos", en alusión al crecimiento del BNG, va "en la misa dirección", porque "tienen los mismos aliados".

Por eso ha considerado que las elecciones del 12J son "dramáticas para el futuro de España". "En cuatro años una comunidad como Galicia puede ser fagocitada por el nacionalismo", ha señalado, para recuperar de nuevo el análisis de lo ocurrido en Euskadi: "Los asesinos han ganado políticamente mucho más de lo que ganaron entonces, porque se han encargado de que no haya oposición. Habrán ganado la partida, pero en principios, ética y dignidad hemos ganado todos los demás".

"Nacionalistas" y "batasunos"

Casado ha alabado el discurso de Ayuso y, a renglón seguido, ha lamentado los resultados electorales de las elecciones vascas. "Hay cifras que hoy no se han escuchado. El parlamento vasco va a tener tres cuartas partes de nacionalistas y batasunos, que o bien piden beneficios penitenciarios o bien pasar página o no condenan 800 asesinatos".

"Bildu tiene más parlamentarios que todas las fuerzas de representación nacional sumadas. Bildu tiene más diputados que PSOE, PP, Podemos, Ciudadanos y Vox. Algo estará haciendo mal la sociedad española y desde luego algo debemos no empezar a hacer los que estamos en este acto, porque si no sería mejor dedicarse a otra cosa", ha sentenciado. No obstante, no es cierto que Bildu tenga más escaños que la suma de todas esas fuerzas políticas. La formación independentista logró 22 escaños, los mismos que suman las fuerzas no nacionalistas.