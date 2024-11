Feijóo avala las explicaciones de Mazón y carga contra el Gobierno por su “indolencia manifiesta” en València

“Los errores humanos se pueden perdonar, pero la indolencia manifiesta jamás se exculpa”. Así ha resumido el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, la gestión de la Generalitat de Carlos Mazón y el Gobierno central la gestión de la DANA que provocó hace ya tres semanas más de 200 muertos en València. Ante la plana mayor de su partido, aunque con notables ausencias entre los barones como ya se ha convertido en habitual, Feijóo ha avalado las “explicaciones” que ofreció Mazón el pasado viernes en las Cortes Valencianas mientras ha reclamado a Sánchez que “abandone la soberbia y el cálculo político”.

El PP ya se dio por satisfecho con el discurso de Mazón del pasado viernes en el que el 'president' de la Generalitat justificó de principio a fin su actuación del pasado 29 de octubre, incluida la ausencia total que protagonizó durante horas, supuestamente en una comida “de trabajo” con una periodista. Mazón dijo que mantuvo su agenda “plenamente consciente de la situación”. Una “situación” que a esa hora ya era de pueblos anegados por agua, la UME interviniendo y los técnicos pidiendo que se enviara la alerta a los ciudadanos.

Feijóo cierra así filas con su barón, que no solo no ha dimitido, sino que ha dicho que se mantendrá al frente de la Generalitat durante la “reconstrucción” y que será en 2027 cuando decidirá si se presenta o no a la reelección. El Govern ha adjudicado a dedo uno de los primeros contratos de emergencia a la firma en la que trabajó su jefe de Gabinete.

El líder del PP ha avalado expresamente al 'president' de la Generalitat, sus “explicaciones” y su decisión de mantenerse en el cargo, así como la de los demás cargos institucionales del partido en la comunidad autónoma. “Los alcaldes, concejales, integrantes de la Generalitat y su 'president”, ha dicho. Y ha añadido: “Tenéis que seguir. Tenéis que seguir dando la cara, ayudando al pueblo, escuchándolo. Porque la rabia y la decepción hay que entenderlas. Dando explicaciones, reconociendo errores, asumiendo responsabilidades y hacer de la reconstrucción social, económica y emocional una obligación en la que ya no caben equivocaciones. Ese es el camino que habéis seguido hasta ahora y el que debéis de continuar”.

Feijóo ha reclamado a los suyos “la humildad de reconocer” lo que se ha hecho mal y “la voluntad de enmendarlo”, pese a que Mazón no ha dado muestras todavía de que vaya a destituir a nadie de su Gobierno, en tanto que él mismo no asume responsabilidades. Esas “humildad” y “voluntad” las ha hecho “extensivas a las dos administraciones competentes”. “Si aspiran a volver a estar a la altura de la gente, honrar a las víctimas y ser justas con lo que ha pasado están obligadas a dos cosas”, ha añadido. La primera, “evaluar desde la crítica y la autocrítica”. La segunda, “compensar lo ocurrido con una reconstrucción que permita a la gente volver a vivir con normalidad y a tener la seguridad de que esto no va a volver a pasar”.

Sánchez, “indolente”; Ribera, “sin trabajar”

Si Feijóo cree que Mazón y la Generalitat pudieron cometer “errores humanos” que ya han sido “explicados” y que se pueden expiar con la reconstrucción, el líder del PP no ha mostrado un ápice de comprensión con el Gobierno central al que ha acusado directamente de “indolencia”. Es decir, de insensibilidad ante el sufrimiento de los valencianos.

“Por mucho que trate de borrarse”, ha dicho sobre el Ejecutivo de Pedro Sánchez, “los ciudadanos saben perfectamente que una emergencia nacional no es responsabilidad exclusiva de ninguna comunidad autónoma”. “¿Si el Gobierno no está para esto, para qué está?”, se ha preguntado. “Ha de dar la cara y no esconderse”, ha asegurado. “Ha de ayudar al pueblo, no obligarle a pedir socorro”, ha añadido. “Ha de reconocer errores, no achacar los propios a los demás; ha de asumir responsabilidades, no eludirlas; y hacer de la reconstrucción una obligación. Sin tachas, sin regatear ayudas desde el primer momento”, ha concluido.

Feijóo ha hablado “con la legitimidad” del “liderazgo de un partido que sí se ha hecho cargo de las secuelas físicas y emocionales” de la DANA, le ha reclamado a Sánchez que “asuma sus responsabilidades”. “No es un mero espectador, no es un mero voluntario, es el primer actor de la cadena y no ha ejercido su deber desde el primer momento”, ha dicho. Feijóo ha denunciado la “oposición a la Generalitat Valenciana” por la catástrofe.

“Le pido que abandone la soberbia y el cálculo político. Es ofensivo y es inhumano”, ha dicho del presidente del Gobierno, ha dicho Feijóo, quien ha aprovechado para arremeter también contra Teresa Ribera. La vicepresidenta, enfrascada estos días en su carrera para la Vicepresidencia de la Comisión Europea, ha sido el objetivo de tantas o más palabras duras por parte del líder de la oposición.

Feijóo ha acusado a Ribera de llevar “un mes sin aparecer”, de estar “cobrando, pero sin trabajar”. “Ni siquiera ha tenido tiempo para aparcar sus aspiraciones y remangarse por nuestra gente. Ni el más mínimo pudor”, ha dicho de la candidata española para integrarse en el Ejecutivo comunitario que liderará Ursula von der Leyen y que esta semana se enfrenta al último escollo para su elección.

El PP ha intentado boicotear su designación, pero ya dan por hecho que pasará el examen después de que el líder del PP Europeo, Manfred Weber, haya puesto como contrapartida que los socialdemócratas apoyen al ultra italiano Raffaele Fitto, propuesto por Giorgia Meloni.

“Quien ha demostrado ser una mala ministra en estos momentos de emergencia no merece ser premiada y menos ser nombrada vicepresidenta de los europeos”, ha dicho Feijóo, quien ha reiterado que el PP español no votará a Ribera. Fuentes oficiales del PP no han podido comprometer que los demás eurodiputados de su grupo de otros países secunden a los de Feijóo.

El líder del PP ha asegurado que la DANA “ha servido a los españoles para volver a comprobar la catadura moral del socialismo”. “Los principios del PSOE empiezan y terminan con los principios de Pedro Sánchez”, ha sostenido. “Su credibilidad internacional se está esfumando”, ha añadido. “El PP sigue a disposición de ofrecer la única alternativa a los españoles. Y os puedo asegurar que se la daremos”, ha concluido.