El ministerio de Ribera, Marlaska, Aemet y la UME salen a desmentir a Mazón tras sus explicaciones en las Corts

Tres representantes de organismos oficiales y un ministro salieron este sábado a desmentir diversos episodios del relato que durante dos horas y media el presidente del Gobierno valenciano, Carlos Mazón, esgrimió en las Corts para tratar de eludir responsabilidades tras su nefasta gestión durante la DANA que el pasado 29 de octubre dejó más de 200 fallecidos en València.

Uno de los argumentos más repetidos por Mazón es el supuesto apagón informativo que hubo por parte de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) entre las 16.13 y las 18.43 horas en relación con el barranco del Poyo. Como avanzó elDiario.es, los 62 avisos que mando la CHJ a Emergencias de la Generalitat entre las 14.30 y las 19.30 horas, cuando Mazón estaba ausente del Centro de Coordinación Operativa Integrada (Cecopi), demuestran que la afirmación es falsa. De los 62 correos enviados, ocho estaban relacionados con el barranco.

Desmentido de Marlaska

En esta línea, el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, negó este sábado que el 29 de octubre hubiese ningún “apagón informativo” por parte del Gobierno en relación a la crecida del barranco del Poyo, como aseguró Mazón.

“Hubo todos, hubo todos los avisos necesarios y precisos y de manera permanente. Fue una comunicación permanente y evidentemente en ningún lapso de ese tiempo, en ningún momento, hubo ningún apagón, sino la información oportuna, necesaria y precisa y continuada en el tiempo”, afirmó el ministro a su salida de la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi), en el Centro de Emergencias de la Generalitat, que coordina los trabajos para reparar los daños causados por la DANA.

Desmentido de la UME

Aunque en esta ocasión Mazón no hizo referencia a la UME en su discurso del viernes en las Corts, el pasado 13 de noviembre en el pleno del Congreso el diputado del PP y expresidente valenciano Alberto Fabra, reprochó a la ministra que, “al igual que en otras tragedias”, como el terremoto de Marruecos, la Unidad Militar de Emergencia (UME) no estuviera “presente” desde el minuto uno, pues cree que los militares se desplegaron “tarde” en los pueblos más afectados por la DANA.

Este sábado, el general Jefe de la Unidad Militar de Emergencias (UME), Javier Marcos, aseguró que sus efectivos comenzaron a desplegarse en la provincia de Valencia el pasado 29 de octubre a las 15.41 horas, “horas antes de recibir órdenes oficiales”, cuando vieron que “la situación se estaba poniendo francamente difícil” por las inundaciones que estaban empezando a producirse por la mortífera DANA.

En una rueda de prensa en el Palacio de la Moncloa, Marcos difundió algunas imágenes para avalar la tesis de que la UME estuvo en la zona “desde el minuto uno”. “Aunque anteriormente teníamos conocimiento de que la situación iba empeorando, a las dos de la tarde tenemos conocimiento que la Comunidad Valenciana decreta la situación operativa 1. Ya llevábamos horas alertados y, en cuanto vemos que la situación se está poniendo francamente difícil, mucho antes de cualquier elevación a otro nivel, salimos”, dijo.

Asegura que el primer vehículo de la UME salió de la base de Bétera “a las 15.41 horas” y que tardó casi dos horas en llegar a Chiva. “Dicen que la verdad padece, pero no perece”, proclamó el general, incidiendo en que los militares que hicieron “heroicidades” para salvar gente en ese recorrido “no merecen las informaciones que se están viendo”. “Hay sectores de la población para los que llegamos tarde, pero sí estábamos en esos rescates”, enfatizó Marcos.

Desmentido de Aemet

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) aclaró este sábado que se emitió a las 7.36 horas del 29 de octubre, día de la DANA, un parte en el que avisaba de precipitaciones de 180 litros por metro cuadrado (l/m2) en zonas de Valencia en 12 horas, una cantidad que mostraba un umbral que podía superarse pero no un nivel máximo de lluvia, según fuentes de este organismo público.

En ese mismo parte meteorológico, se incluía una nota aclaratoria que aseguraba que, además, esta acumulación podía darse en un periodo de dos o tres horas, unas previsiones que llevaron a Aemet a activar el aviso rojo por lluvias, precisan fuentes de la entidad.

Así lo aclaran después de que el 'president' de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, sostuviera este viernes, durante su comparecencia en Les Corts para explicar la gestión de la DANA, que “la previsión de Aemet, según consta en su parte oficial remitido a Emergencias a las 07.36 de la mañana, establece probabilidades de lluvia de un máximo de 70% en distintas zonas de la provincia de Valencia y de un máximo de precipitación de 180 l/m2 en 12 horas”.

Desde Aemet han remarcado que en el citado parte --válido hasta las 00.00 horas del 30 de octubre-- no se hace referencia a un máximo de precipitaciones, pues estos documentos siempre reflejan umbrales, que pueden alcanzarse o superarse. Además, en un boletín posterior, enviado a las 9.41 horas, se amplía el aviso rojo a la práctica totalidad de la provincia de Valencia y se habla específicamente de un umbral de 180 l/m2.

En su discurso de este viernes Mazón insistió en que la Aemet únicamente alertó de las previsiones “lluvias torrenciales”, pero no de “brutales riadas”. En relación a las acusaciones lanzadas por el presidente, la agencia señala que la vigilancia de los barrancos y de los cauces de los ríos no está dentro de sus competencias. Además, añaden que esta institución es responsable de avisar, no de alertar de las consecuencias que pueden provocar los hechos sobre los que están avisando. Con todo, también se desvinculan de las palabras de Mazón que situaban el temporal en la Serranía de Cuenca. Aseguran nadie hizo esa predicción.

Desmentido del Miteco

Una de las mentiras más flagrantes lanzada por Mazón este viernes en las Corts, según denunció este sábado el Ministerio de Transición Ecológica que dirige Teresa Ribera, es la referida al momento de su desplazamiento al Centro de Coordinación Operativa Integrada: “Cuando fui advertido de que la situación en la presa de Forata se agravaba, me desplacé al Centro de Coordinación de Emergencias donde estaba constituido y trabajando el Cecopi. Alrededor de las 19:45 horas, en el Cecopi, la Confederación informa que es posible que la situación en Forata empeore”, dijo Mazón este viernes.

Sin embargo, fuentes del Miteco aseguraron que a las 17.26 horas ya se habla en el Cecopi de la situación crítica de la presa Forata y empiezan a plantearse actuar. A las 17.36 horas ya se habla de la posible rotura del embalse, con Mazón ilocalizable y en plena comida con una periodista valenciana en el restaurante el Ventorro.

El Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) no tomó ninguna decisión entre las 17.00 y las 18.00 horas del pasado 29 de octubre e interrumpió la reunión desde las 18.00 hasta las 19.00 horas. Fuentes del Miteco apuntan que entre las 17.00 y las 18.00 horas ya se habían activado las alertas hidrológicas por desbordamiento del barranco del Poyo, río Magro, río Júcar y la presa de Forata, pues se conocía que la situación era muy grave.