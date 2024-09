Feijóo rechaza el perdón de la deuda autonómica con el Estado que sí defienden sus barones

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, está en contra de que el Gobierno central perdone parte o toda la deuda que las comunidades autonómicas contrajeron con él durante la crisis financiera de hace una década, aunque es consciente de que los presidentes de comunidades del PP sí están de acuerdo con renegociarla. Así lo ha asegurado el jefe de la oposición este lunes en una entrevista en Onda Cero, en la que ha asumido que no podrá imponer a sus barones su posición. “Si les llaman, hablarán con el ministro”, ha dicho.

La condonación de la deuda autonómica es uno de los puntos pactados por el PSOE con ERC para la investidura de Pedro Sánchez, y su puesta en marcha se negociará conjuntamente con la reforma del sistema de financiación que ha permitido que los independentistas voten a favor de Salvador Illa sea 'president' de la Generalitat. “¿Están ustedes en contra de que se condone la deuda autonómica?”, le han preguntado a Feijóo este lunes en el estreno del cursos político. “Sí”, ha respondido. “¿En todas las comunidades autónomas”, ha añadido el entrevistador. “Sí”, ha señalado Feijóo. “¿Todos los presidentes autonómicos del PP están en contra de que se condone la deuda de sus respectivos territorios?”, le han planteado. Y la respuesta ya no ha sido tan tajante: “Pregúnteselo a ellos. Usted le está preguntando a la presidenta nacional del PP”.

Feijóo ha reconocido que “es posible” que los presidentes autonómicos tengan una posición distinta a la suya. “Pero lo importante es lo que se acuerde al final” dentro del PP. El líder de la derecha reunirá este próximo viernes a todos sus barones en Madrid precisamente para pactar una posición común sobre financiación autonómica e inmigración. Feijóo ha justificado la división interna que prevé en que el PP “no es una secta”. “Eso se lo dejamos al PSOE. Yo no soy un caudillo. Aquí el único caudillo en España es el señor Sánchez, el caudillo en su partido”, ha zanjado.

El líder del PP es consciente de que sus barones autonómicos sí quieren renegociar la deuda con el Estado porque así lo han asegurado múltiples veces en público y en privado. El valenciano Carlos Mazón es uno de los más combativos en este sentido, y ha llegado a pedir este mismo año la gestión total de algunos impuestos por parte de las Autonomías, uno de los puntos centrales del acuerdo del PSOE con ERC.

La Comunidad Valenciana arrastra una deuda muy importante con el Estado, y deshacerse de ella y del pago de intereses supondría un alivio para sus arcas. Otros líderes regionales del PP no tienen ese problema, o no es tan acuciante, pero aseguran que si se abre el melón de la renegociación de los compromisos financieros con el Gobierno central o de una nueva financiación, no tendrán más remedio que acudir a las reuniones que se convoquen e intentar negociar lo mejor para sus intereses. De hecho, el andaluz Juan Manuel Moreno ya ha reclamado a la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, un trato similar al de Catalunya.

Feijóo mantiene unidos a sus barones en el rechazo al concierto catalán, pero ni él ni sus barones han planteado una alternativa al actual sistema de financiación autonómica, que todos reconocen que está agotado.