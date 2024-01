Feijóo se sorprende de que ERC sostenga a Sánchez pese al espionaje a Aragonés: “Haría caer a cualquier Gobierno”

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, está sorprendido de que el independentismo catalán sostenga a Pedro Sánchez al frente del Ejecutivo. La semana pasada ya reprochó al presidente del Gobierno el espionaje en 2019 al entonces vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonés, solicitado por el CNI y autorizado por el Tribunal Supremo. Feijóo acusó a Sánchez de “mentir” a ERC y a Junts. Este lunes ha dado un paso más y se ha mostrado sorprendido ante la Junta Directiva de que ambos partidos mantengan su apoyo al líder del PSOE: “Cada semana de Sánchez haría caer a cualquier Gobierno de Europa”.

Feijóo ha intervenido en abierto ante el principal órgano del PP entre congresos a una semana del arranque de la campaña electoral en Galicia. El líder de la oposición ha reivindicado su legado como presidente de la Xunta y ha pedido el apoyo para su sucesor, Alfonso Rueda, quien también ha comparecido de forma inesperada ante la dirección nacional del partido para alertar de que en Galicia “no vale otra cosa que la mayoría absoluta” y para relacionar al segundo partido en las encuestas, el BNG, con ERC y EH Bildu.

El líder de la oposición ha planteado que los “gallegos serán los primeros en pronunciarse alto y claro, con toda contundencia sobre lo que está pasando en nuestro país”.

Feijóo ha insistido en un discurso basado casi en su totalidad a arremeter contra la ley de amnistía que este martes será aprobada por el Congreso y emprenderá su camino al Senado. Feijóo ha advertido a Sánchez de que la mayoría de los españoles no caerá en una “amnesia colectiva”. “España no va a olvidar”, ha dicho. “España no va a amnistiar al PSOE”, ha añadido.

Feijóo también ha criticado a Sánchez por hacer suyo el término “fachosfera” y señalar al PP por utilizar esa red de creadores de contenido ultra, muchas veces inventado, en la batalla dialéctica con el Gobierno. “Calificó de fachas a los millones que estamos en contra de la impunidad por el poder y de los privilegios a los separatista”, ha apuntado el líder de la derecha este lunes. “El nerviosismo les lleva a cometer error tras error”, ha dicho, para señalar que “Llamar fachas a millones de votantes no lo había hecho ningún presidente”.

Para el líder de la oposición el problema de Sánchez es su “debilidad”, que cubre con “mentiras” y una “falta de principios éticos”. “Las únicas medidas que el Gobierno puede tener la seguridad de sacar adelante son las que propone el independentismo”, ha dicho Feijóo, pese a los dos decretos ley que el Congreso convalidó hace apenas dos semanas ante el estupor del PP. “Para lo demás”, ha añadido, “no tiene ideas, proyecto ni autorización de los independentistas”, ha concluido.

Pero Feijóo ha dicho a continuación que “el Gobierno ordenaba espiar al independentismo porque creía que era una amenaza al mismo tiempo negociaba con ellos la sesión de investidura”, en referencia a las escuchas de los servicios de inteligencia que el Ejecutivo asegura que desconocía.

Aún así, ha asumido el líder del PP, ERC y Junts no solo sostuvieron al Gobierno en la anterior legislatura, también le han dado la investidura en esta y, de momento, han apoyado las votaciones parlamentarias legislativas que se han planteado en el Congreso.

“Cada semana de Sánchez haría caer a cualquier Gobierno de Europa”, ha dicho con cierto grado de perplejidad Feijóo ante los suyos. El líder del PP lo ha achacado a que el PSOE “es dócil y complaciente”. Y se ha planteado “cómo de dócil debe de ver el independentismo a Sánchez” para que lo mantenga en el poder.

Contra el Impuesto de Sucesiones

Feióo ha aprovechado también para hacer una defensa cerrada de las rebajas fiscales que sus comunidades autónomas han puesto en marcha en los últimos años y que han beneficiado especialmente a las rentas más altas.

“Nos están exprimiendo a impuestos”, se ha lamentado el líder del PP. “Los trabajadores, mujeres y hombres, han tenido que pagar 62.000 millones más” en impuestos, ha defendido, sin aportar la fuente de una afirmación que obvia, por ejemplo, la mejora del mercado laboral desde 2018 hasta hoy, con datos récord en la EPA.

Pero Feijóo ha reconocido en su discurso que “muchas veces pagan no los que más tienen”, sino quienes tienen una nómina. Y, pese a ello, ha criticado a Pedro Sánchez por plantear la eliminación de las “bonificaciones” al Impuesto de Sucesiones. “Respeten la exención de Sucesiones”, ha dicho. “Basta ya de meter la mano en el bolsillo de familias y trabajadores españoles”, ha añadido, aunque este tributo grava especialmente a las rentas altas.