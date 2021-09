El Gobierno rechaza el cambio de ley que exige el PP para renovar el Poder Judicial: "Se acabaron las excusas"

El Gobierno no quiere entrar a hablar del cambio de la ley que ahora exige Pablo Casado para avenirse a renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que lleva en funciones casi tres años. Es un punto de partida que los socialistas rechazan, porque consideran que es el Parlamento, y no los jueces, el que tiene que designar a su órgano de gobierno, como recoge la actual ley desde hace tres décadas. El Ejecutivo trata de rehuir ese debate trasladando toda la responsabilidad del bloqueo al PP.

"Hay que ser rotundos en este sentido. Basta ya de excusas. No hay excusas que avalen tener bloqueado el gobierno de los jueces durante más de mil días. Se acabaron las excusas, no hay excusas para incumplir el mandato constitucional", ha sentenciado la portavoz, Isabel Rodríguez, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que se ha producido después de que Casado haya puesto la modificación legal como nueva condición para renovar el Poder Judicial.

"No caben excusas. Estamos hablando del cumplimiento estricto de nuestra Constitución", ha dicho Rodríguez, para quien no es necesario que el presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, haga una llamada al acuerdo dado que renovar cada cinco años al Poder Judicial está establecido en la Constitución. "El Gobierno reitera que no hay excusas y se trata de cumplimiento estricto de la Constitución. Este bloqueo no es anónimo", ha dicho en referencia al PP.