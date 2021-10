Gobierno y PP acuerdan la renovación de los órganos constitucionales salvo el Poder Judicial

El Gobierno y el PP han alcanzado un acuerdo en tiempo récord para la renovación de parte de los órganos constitucionales que tenían su mandato caducado. Queda fuera del pacto el más polémico, el Consejo General del Poder Judicial, para el que Génova mantiene el veto, aunque las negociaciones siguen abiertas. Las conversaciones se retomaron este miércoles, después de que el líder del PP, Pablo Casado, le tendiera la mano a Pedro Sánchez para revisar la composición del Tribunal Constitucional, del de Cuentas, el Defensor del Pueblo y la Agencia de Protección de Datos, aunque dejó claro que el órgano de gobierno de los jueces no entraría en el paquete mientras no se modifique la fórmula de designación, algo que el Ejecutivo de coalición no está dispuesto a hacer.

El Gobierno retoma el contacto con el PP y emplaza a Casado a renovar ya todos los órganos constitucionales sin vetos

Saber más

En apenas 24 horas el acuerdo, parcial, se ha hecho posible, a pesar de que la intención del Gobierno era negociar todas las instituciones en conjunto. "Tras las conversaciones mantenidas entre el ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, y el secretario general del PP, Teodoro García Egea, esta mañana, el Partido Socialista y el Partido Popular han alcanzado un acuerdo que permitirá la renovación del Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas, el Defensor del Pueblo y la Agencia de Protección de Datos", ha informado Moncloa en un comunicado.

"La renovación de estos órganos se llevará a cabo en una sesión plenaria que se celebrará previsiblemente la semana del 25 de octubre tanto en el Congreso de los Diputados como en el Senado", apostilla el mensaje, pactado con el PP. Por su parte, fuentes de Unidas Podemos aseguran que la coalición "ha participado" en esta negociación, "al ser parte del Gobierno".

El acuerdo, siempre que se lleve a término, pone fin así a varios años de mandatos caducados y bloqueo institucional en casi todos los órganos. El propio Constitucional, por ejemplo, tenía a cuatro de sus magistrados fuera de plazo desde noviembre de 2019, hace casi dos años. El caso del Tribunal de Cuentas era menos sangrante, ya que solo estaban en funciones desde julio de este año. El récord lo ostenta el Defensor del Pueblo, que debió ser renovado en 2017.

La renovación de estos órganos ya se había abordado en anteriores intentos, infructuosos, de renovación. Por eso el acuerdo ha sido relativamente sencillo. Para el cargo de Defensor del Pueblo la propuesta que estaba sobre la mesa era la de nombrar a Ángel Gabilondo, excandidato del PSOE en la Comunidad de Madrid en 2019 y en 2021, aunque eso fue antes de que se retirara de la política activa.