Casado plantea ahora a Sánchez renovar órganos constitucionales pero mantiene el veto al Poder Judicial

Pablo Casado quiere quitarse el sambenito de que lleva tres años bloqueando la renovación de las instituciones y ha planteado a Pedro Sánchez proceder a elegir la composición de órganos constitucionales que tienen su mandato caducado, a excepción del Poder Judicial, para el que mantiene el veto bajo el pretexto de que hay que modificar el sistema de elección que lleva vigente más de tres décadas. El presidente del Gobierno ha obviado su planteamiento -los dos grandes partidos siempre han negociado el paquete institucional conjuntamente- y le ha afeado que tenga una "visión ventajista de la legalidad democrática".

"Es su exclusiva responsabilidad este bloqueo", le ha dicho el líder del PP a Sánchez en la sesión de control al Gobierno: "Renovemos ya los demás órganos constitucionales". Para Casado, el PSOE "politiza la justicia" y se abre a negociar otros organismos, como el Defensor del Pueblo, que requieren de un acuerdo que sume tres quintos de las Cortes, que, a su juicio, no "socavó" el Gobierno al plantear reducir las mayorías para sortear el bloqueo. "Tiene la posibilidad de rectificar ahora", ha insistido el jefe de la oposición: "La pelota está en su tejado".

Sánchez le ha recordado que la renovación de los órganos constitucionales era uno de los compromisos electorales del PSOE, pero que necesita a los conservadores. "Ustedes no quieren", le ha dicho. ustedes no quieren. "Cumpla con la Constitución", le ha instado.

El PP va a lanzar una ofensiva con su nueva propuesta de renovar el resto de organismos pese a mantener el veto al cambio en el Poder Judicial. La portavoz, Cuca Gamarra, le ha planteado la pregunta en dos ocasiones a la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, en su 'cara a cara' semanal. El alcalde de Madrid y portavoz nacional del PP, José Luis Martínez-Almeida, ha reclamado al presidente que llame a Casado, informa Carmen Moraga.

Casado ha acusado a Sánchez de incumplir sus promesas electorales -ha comenzado por la negativa a pactar con Unidas Podemos, EH Bildu y "los separatistas-, ha seguido por la vivienda con la acusación de que el Gobierno plantee una "ley chavista" y de "comprar" su el voto joven "con bonos peronistas y comics" en unos presupuestos "que son falsos y nacen muertos". "Esto va a acabar mal por su culpa. Le pasará como a Zapatero y tendrá que venir el PP a rescatar España por tercera vez", ha advertido.

El presidente le ha reprochado que hable mal del país. "España no está en bancarrota [le ha contestado en referencia a sus palabras en una entrevista en El Mundo]. Está en niveles de empleo previos a la pandemia y la prima de riesgo baja. No sé dónde le llevará su oposición, pero le pido que no haga declaraciones que, además de ser falsas y contravienen el interés de los españoles".

Sánchez: "Cuando gobierna la izquierda hay abucheos"

"Ayer escuchó lo que dice la calle de usted", le ha dicho en referencia a los tradicionales abucheos e insultos que recibe en el desfile militar del 12 de octubre. "No somos catastrofistas, pensamos que usted es una catástrofe para España. Debería arrimar el hombro y no llevarnos a todos al barranco", le ha espetado.

"Siempre que gobierna la izquierda hay abucheos e insultos a los presidentes de izquierda. Así es como ustedes y la ultraderecha entienden la convivencia y el orden constitucional", le ha contestado Sánchez.