El Gobierno destaca que la economía ha recuperado los niveles anteriores a la pandemia en todas las métricas

"España abre camino". El Gobierno saca pecho de la gestión económica al haber sido el primer país al que Bruselas ha preautorizado los 10.000 millones de euros correspondientes al primer tramo de los fondos europeos de recuperación. Ante la rebaja de las expectativas de crecimiento por parte de organismos como el FMI o la AIRef, la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, ha asegurado que se han recuperado la actividad económica que había antes de la pandemia "en todas las métricas" y que se han mejorado en algunos casos con lo que sostiene que se cumplirán los objetivos de déficit.

"Esta fuerte recuperación de la actividad económica y el empleo se traslada a las cuentas públicas con niveles de recaudación un 10% por encima de lo que habíamos previsto para el año y tres puntos por encima de prepandemia", ha expresado Calviño en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros. Ante los malos augurios de la derecha y de algunos organismos, Calviño ha subrayado que la mejora de "la recuperación económica se ha acelerado en la segunda parte del año". "Nuestro objetivo es que no se trate de un rebrote pasajero", ha dicho la responsable económica del gabinete, que espera que sea una recuperación "sostenida" en el tiempo.

Calviño ha expuesto los datos macroeconómicos que justifican su optimismo: la recuperación de la actividad económica diaria que había antes de la pandemia, un nivel de desempleo por debajo del de 2017, el mejor mes de octubre en datos de empleo, o la recuperación de los datos de empleo juvenil de los tiempos precovid, la evolución positiva de la afiliación a la Seguridad Social, y la recuperación de los datos del turismo nacional o la mejora de los niveles del extranjero, entre otros. "El intenso dinamismo propiciado por la recuperación económica permitirá alcanzar los objetivos fiscales para 2021", presume el Gobierno.

Todo eso, según la vicepresidenta, antes de alcanzar la "velocidad de crucero" en la gestión de los fondos europeos de recuperación que ha dicho que se logrará a lo largo de 2022. Lo que no ha querido desvelar es cuánto se ha ejecutado ya de los primeros 27.000 millones de euros que se presupuestaron en las cuentas públicas de 2021. Calviño ha enfatizado, no obstante, que el 65% de los fondos está ya comprometido, es decir, que ha cumplido ya el proceso de licitación o se ha transferido a las entidades que los van a ejecutar.

El optimismo del Gobierno llega el mismo día en que España se acerca al precio máximo de luz en el marcado mayorista, aunque en Moncloa sostienen que se cumplirá la promesa de Pedro Sánchez de que no afectará a los hogares gracias a las medidas que ha implementado el Gobierno. La vicepresidenta de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha recordado que "desgraciadamente" es una situación que afecta a todos los países del entorno.

Lo que ha garantizado es que en los próximos meses el Gobierno mantendrá medidas de alivio para que el precio mayorista no suponga una merma en los bolsillos de los ciudadanos, aunque no ha concretado cuáles serán esas medidas y si se prorrogarán las relativas a los impuestos -rebaja del IVA., entre otras-. El Gobierno sostiene que se tienen que estudiar. "Estamos barajando distintas medidas, entre ellas las fiscales, no necesariamente la prórroga de lo que hemos aprobado en el último cuatrimestre", ha dicho Ribera.