El Gobierno sentencia al director de Antidopaje y pide su dimisión ante las irregularidades

El Gobierno ha solicitado la dimisión de José Luis Terreros, el director de la Agencia Estatal Antidopaje (CELAD), a raíz de las irregularidades en su gestión reveladas por, entre otros medios, elDiario.es. Según ha podido conocer este diario de fuentes del Ejecutivo y ha confirmado después el gabinete a través de un comunicado, el presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD) José Manuel Rodríguez-Uribes ya ha pedido el cese a Terreros y, si no se va, se lo volverán a pedir formalmente tanto él como la ministra de Educación y Deportes, la también portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, durante la próxima reunión del Consejo Rector de la CELAD.

En el texto, el Gobierno recuerda cómo el pasado martes el Consejo Superior de Deportes (CSD) trasladó a la Fiscalía General del Estado el resultado de una investigación desarrollada en el seno del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes a raíz de una denuncia por presuntas irregularidades en el uso de fondos públicos y en el control y sanción del dopaje por parte de la CELAD. “Esta decisión, adoptada desde el máximo respeto a la presunción de inocencia, cuenta con el visto bueno de la Subsecretaría del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes y de la Abogacía del Estado y responde al compromiso de dotar a la lucha contra el dopaje de los máximos estándares de transparencia, eficacia, eficiencia y seguridad”, señala, el Ejecutivo.

Tras recordar que el CSD también ha remitido a la Fiscalía los informes remitidos por Terreros sobre su praxis, el Gobierno señala que “debe ser la Fiscalía la que aprecie si existen indicios racionales de la comisión de algún delito”.

No obstante, al considerar que no se puede “consentir la más mínima sospecha o duda en relación con la lucha contra el dopaje y con el sistema que debe garantizar el juego limpio, la integridad de las competiciones y preservar la salud de los deportistas”, en su nota se explica que el presidente del CSD, José Manuel Rodríguez Uribes, ha solicitado Terreros “su dimisión”. “Si esta no se produjera, la ministra Pilar Alegría y el presidente del Consejo Superior de Deportes, José Manuel Rodríguez Uribes, propondrán en el marco del próximo Consejo Rector de la CELAD el cese del señor Terreros”, remarcan.

Además, propondrán una revisión del funcionamiento interno de la CELAD “en aras del máximo control y la máxima transparencia”. Con todo, Uribes reitera “el compromiso de España con que todos los deportistas compitan en igualdad de condiciones y con que la pureza del deporte prevalezca, lo que pasa por garantizar el estricto cumplimiento del Código Mundial y de la normativa antidopaje, con el fin de que siempre se vean implementadas las medidas más estrictas de control y se fomente una cultura deportiva que valore la ética y la integridad de todas las competiciones”. Con ese fin, España subraya su “total predisposición” a colaborar lealmente con la Agencia Mundial Antidopaje.

Precisamente la decisión del ministerio se produce apenas unas horas después de que la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) alertara en un duro comunicado de que adoptaría medidas que afectarían a todo el deporte español si el Gobierno no tomaba medidas urgentes ante las irregularidades detectadas.

“La AMA puede confirmar que durante varios meses, dentro de su programa de cumplimiento, ha sabido de problemas relacionados con la CELAD, incluidos varios problemas relacionados con test y la gestión de sus resultados”, explicaba la agencia.

elDiario.es destapó que la organización española ocultaba desde 2019, por ejemplo, el positivo por nandrolona del velocista Patrick Chinedu Ike, que ni había sido expedientado. La CELAD solo abrió el caso en noviembre, después de una investigación del Ministerio de Educación tras recibir una denuncia interna.

Este mismo viernes, el presidente de la AMA, Witold Bańka, declaraba: “Estoy decepcionado con el nivel de cooperación que recibimos de la CELAD [...] El hecho de que haya positivos que no han sido gestionados en tiempo, a pesar del seguimiento de la AMA, es inaceptable”. Hasta el jueves, la CELAD sostenía que la AMA conocía y apoyaba toda su gestión.

El citado organismo afirmó que envió los positivos por pasaporte biológico y que estos no los podía sancionar por una sentencia de la Audiencia Nacional que, con apoyo de la Abogacía del Estado, suspendió la sanción al ciclista Ibai Salas. Sin embargo, el presidente de la AMA corregía este viernes a la agencia española: “Si todos estos asuntos no son afrontados de forma rápida y efectiva, entonces habrá significativas consecuencias para el deporte español”.

Como adelantó elDiario.es, el propio Consejo Superior de Deportes (CSD), ha enviado a la Fiscalía su investigación interna por si apreciase delito en las irregularidades de la Agencia que dirige desde 2017 José Luis Terreros. Este sigue en su cargo. El nuevo Ministerio de Educación, que asumió Deportes tras la remodelación del Gobierno, se ha encontrado con el caso estallado nada más tomar posesión. Espera convocar próximamente un consejo rector de la CELAD.