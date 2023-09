El guardia civil de la grabación, sobre el caso Cuarteles: “Pillábamos pasta. Se ha hecho así toda la vida”

El brigada S. B., imputado en la Audiencia Nacional por las confesiones que realiza en una grabación respecto a los métodos ilegales que utilizan él y su unidad de policía judicial, alude también al caso Cuarteles, la trama de corrupción consistente en el amaño de casi 200 contratos menores en instalaciones de la Guardia Civil de toda España. El brigada asegura haber estado destinado en el Servicio de Gestión Económica, enmarcado en el epicentro de la trama, durante cuatro años. “Vale, pillábamos pasta. Se ha hecho así toda la vida”, se le oye en el audio, al que ha tenido acceso elDiario.es.

Del caso Mediador al caso Cuarteles: dos escándalos sacuden a la Guardia Civil con epicentro en Canarias

El mando de la Guardia Civil declarará este martes como investigado ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz por las presuntas irregularidades cometidas en el Grupo de Delitos Económicos y Tecnológicos de la Comandancia de Madrid, concretamente en una operación contra el narcotráfico y el blanqueo de capitales que el brigada investigaba.

Afirma en los audios que él se ha salvado por poco de la investigación del caso Cuarteles y que se fue del Servicio de Gestión Económica por las irregularidades que presenciaba y en las que supuestamente participó. El brigada cuenta: “Este es el que ha salido primero, le tumban por Canarias [en referencia al general Francisco Espinosa Navas, detenido en el caso Mediador] (…). Este trincaba pasta, todo lo que te llegues a imaginar. Yo lo sabía y no firmaba nada suyo. Tenía otro jefe que sabía que era malo. De hecho me voy por eso”.

S. B. habla también del teniente general Pedro Vázquez Jaraba, quien fuera responsable de la Subdirección General de Apoyo, a la que pertenecía el servicio donde estaba destinado el brigada, entre 2015 y 2018, con el Partido Popular. “Para que te hagas una idea de cómo funciona esa gente: jefe de Asuntos Económicos de toda España. Un mamoneo que dices… bueno, este tío paga todo. Cualquier obra que haya en España de la Guardia Civil en cualquier sitio, él decide si se hace contigo o conmigo, decide la empresa. Es un contratista más”, le cuenta el brigada a la testigo.

El brigada se refiere al teniente general, ya retirado, Pedro Vázquez Jaraba, imputado en el caso Cuarteles por los delitos de tráfico de influencias, prevaricación administrativa, cohecho, falsedad documental y malversación. Vázquez Jaraba habría impartido instrucciones a los responsables de 13 comandancias para que adjudicaran 193 contratos de obras menores a un mismo empresario, Ángel León de Tejera, alias Mon. Este empresario es el nexo entre el caso Mediador, una trama con origen en Canarias y que mantiene imputado a un exdiputado del PSOE, y el caso Cuarteles.

El origen de las grabaciones

Un investigado por narcotráfico en la operación Águila-Frozen ha aportado la grabación a la causa después de que una amiga suya grabara al brigada en la tercera cita que mantenían, en abril pasado, según declaró la mujer ante Pedraz. Ella dice que le entregó la grabación a su amigo para que se pudiera defender de atropellos como la colocación de balizas ilegales o los interrogatorios sin un abogado presente.

La EDOA cree que la mujer es una infiltrada de los narcos. El jefe del brigada, al que este responsabiliza de las ilegalidades en sus actuaciones, ha enviado un escrito al juez en el que asegura que su subordinado sabía del papel de la mujer y que fingía, actuando como “agente doble”.

Un sobre “para los generales”

Al abordar en la grabación el caso Cuarteles, el brigada se detiene en un acontecimiento más reciente –la grabación es de abril pasado– en el que se reencuentra con antiguos compañeros de Gestión Económica. Habla de que hacía años que no les veía, que son mucho más mayores que él y que uno era conductor de uno de los generales implicados, sin precisar cuál. El encuentro se produce después de que estallen los casos Mediador y Cuarteles y aun así evidenciaría que las prácticas corruptas han continuado.

“Me dice: S., ¿tú esto qué crees que es? Y venía con un sobre. Te digo lo que hay aquí, ¿vale? ¿Qué crees que hay aquí? A ver, Jose, aquí hay pasta. ¿De dónde vienes de trincar eso? Pues vengo de Las Rozas, que hay un empresario no sé qué y me ha dado el sobre y hay que pagar. ¡Pues los generales! El sobre estaba cerrado y no lo veía”, se oye al brigada en la grabación.

El supuesto conductor del general y el brigada habrían charlado de los casos de corrupción interna. “Te has escapado de la quema, socio”, asegura que le dijo él al conductor. “Y me dice: ¿y tú? Claro, yo era el que firmaba, por eso me fui. Yo soy muy íntegro. Soy muy gilipollas. Me lo han dicho toda la vida, pero bueno….”.

Apartado pero exculpado por su superior

El brigada S. B. está actualmente apartado de su destino en el Grupo de Delitos y Tecnológicos y trabaja en un puesto burocrático en la Plana Mayor de la Comandancia. En julio, coincidiendo con las primeras informaciones publicadas por Economist & Jurist, se le abrió igualmente una información reservada, para determinar si hay indicios de una falta disciplinaria. La imputación detiene la vía disciplinaria hasta una resolución firme.

El jefe directo del brigada, al que éste acusa de realizar operaciones con un gran número de detenidos porque “quiere que suene”, ha remitido al juez Pedraz un escrito exculpando a su subordinado. Este mando, el teniente al mando del Grupo de Delitos Económicos, Abel Marín, es también el encargado de investigar internamente a su brigada. Marín fue el jefe de la investigación que intentó responsabilizar al Gobierno y a la autorización de la marcha feminista del 8M de la expansión del COVID con unos atestados repletos de bulos, mentiras y sesgo ideológico. En esos informes también participó el brigada de las grabaciones.