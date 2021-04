Iglesias defiende "el camino correcto" para sacar al PP, estar en el Gobierno e "impedir que PSOE elija la derecha"

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)

El portavoz de Unidas Podemos (UP) a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Pablo Iglesias, ha defendido el "camino correcto y difícil" que ha protagonizado junto a su partido para acabar con el Gobierno del PP de Mariano Rajoy, lograr conformar un Gobierno de coalición en España "después de 80 años" e "impedir que el PSOE pueda ahora elegir a la derecha" para gobernar.

Durante un mitin de apoyo a la cultura celebrado esta tarde en la llamada 'plaza roja' de Vallecas, Iglesias recordó la moción de censura que plantearon durante el Gobierno del Rajoy, "que sirvió para retratar a todo el mundo y reflejar que había una mayoría para echar al PP, que fue condición de posibilidad de un año después permitió echarles". Luego ha recordado su apoyo a la moción de censura impulsada por Pedro Sánchez en la que reconoce que negociaron con independentistas y nacionalistas que la apoyaran, "pues claro que sí, para tener un gobierno más decente".

Luego ha rememorado cuando tras ganar sus primeras elecciones, Pedro Sánchez planteó que firmaran un acuerdo programático "muy de izquierdas" pero sin que ellos pudieran entrar en el Gobierno, algo que Unidas Podemos rechazó. "Entonces nos dijeron que íbamos a repetición electoral y el resultado es que íbamos a salir derrotados. Alguien dijo que no podía dormir con nosotros en un Consejo de Ministros. Pero aguantamos, fuimos por el camino correcto y ahora tenemos un gobierno de coalición, el primero en 80 años" en España.

En ese punto, el líder de Podemos entiende que la prueba de que todas esas veces tomaron "el camino correcto y difícil" es que Yolanda Díaz es ahora vicepresidenta tercera. "¿Quién iba a pensar que una militante del PCE va a ser la próxima presidenta del país". Había que tomar el camino correcto, era tan sencillo como que nos vieran gobernar. Ella ha llegado a más acuerdos que nadie porque tomó el camino correcto, el de defender a la clase trabajadora. Medio millón de empresas no han cerrado y 3,5 millones de trabajadores no perdieron su empleo con los ERTE", ha indicado.

Iglesias también ha defendido decisiones de la ministra de Igualdad, Irene Montero, con su ley del 'Solo sí es sí'. "Cuando salió la sentencia de la manada hubo una movilización sin precedentes. Entonces había que recordar a los jueces que en una democracia hay separación de poderes y para eso hacía falta que hubiera una ministra que, pese a tener los adversarios que tiene, aunque le insulten y usen todos los poderes para reventarle, la ley del sí o sí se iba a aprobar para que la apliquen todos los jueces porque hay separación de poderes en España. No hay nadie por mucha toga que tenga que esté por encima de la Ley", ha apuntado.

El exvicepresidente del Gobierno de España también ha aplaudido el trabajo del ministro de Consumo, Alberto Garzón, contra las casas de apuestas. "El camino fácil era no tocar las narices a las televisiones que ganan dinero con esas casas de apuestas pero Alberto fue por el camino correcto", considera.

Pablo Iglesias ha continuado repitiendo que "tomaron el camino correcto" cuando consiguieron una mayoría de izquierdas y nacionalistas para aprobar los Presupuestos Generales del Estado frente a la posibilidad de un pacto con Ciudadanos (Cs), que a su juicio, "estaba dispuesto casi a regalar los votos para que salieran esos Presupuestos.

"Pero nosotros recorrimos el camino correcto para evitarlo porque cuando hubiera una opción con Cs, aquel grito de los militantes socialistas de que con Ribera no se podía quedar en nada. Ahora Ciudadanos va a desaparecer consumido por su decisión de ir de la mano de las fascistas y de la derecha más reaccionaria de Colón", ha manifestado.

Y ahora, ha continuado el aspirante de la formación morada al Gobierno madrileño, en los próximos años en España "solo hay una suma posible y se construye por la izquierda". "La derecha sabe que no pueden llegar por los votos y por eso Vox hace al PP el trabajo de pedir que se ilegalicen partidos políticos. Hicimos un bloque histórico y ahora el PSOE no puede elegir entre la derecha e izquierda. Elegimos el camino correcto", ha rematado.

"ORGULLO DE IR A VOTAR MÁS QUE EN EL BARRIO DE SALAMANCA"

En la última parte del mitin, Iglesias ha pedido a los ciudadanos de los barrios y ciudades más desfavorecidas que vayan masivamente a votar el 4 de mayor para decir "con orgullo que en Vallecas han votado más que en el barrio de Salamanca". "Hay que darse el orgullo de demostrar que somos más yendo a votar, sin insultos, dando una demostración de orden. Ellos son los que desprecian la ley, la verdad y la Constitución. La gente trabajadora necesita ley que les protejan de sus privilegios", ha declarado.

El candidato de Unidas Podemos ha recordado que los barrios más humildes "siempre han pedido bibliotecas, escuelas públicas, de danza, teatro, siempre han pedido lo que estaba limitado tanto tiempo a la minoría y ahora esos barrios tienen que reivindicar la cultura como patrimonio de la democracia".

"Me llevan diciendo siete años que no se puede, que nunca llegaría como vicepresidente. Llevamos años demostrándoles como se puede ganar. No hay ningún ser humano que pueda aguantar la presión que recibimos pero gracias a vosotros nos mantenernos en pie, aguantamos la mirada al fascismo y no nos callamos las verdades. Vosotros, digan lo que digan las televisiones, demostráis la dignidad de ser demócrata y antifascista. Que se note la diferencia, que nos podamos dar el gusto de decir el día 4 que la derecha y los fascistas están en la oposición", ha concluido.

En el acto electoral de hoy han participado también, además de las ministras Yolanda Díaz e Irene Montero y miembros de la lista de UP como Isa Serra y Serigne Mbaye, representantes del mundo de la cultura como los cineastas Carlos Bardem, Juan Diego Botto, Alberto Sanjuán o Daniel Guzmán, los cantantes Ismael Serrano y La Otra, la escritora y tertuliana Cristina Fallarás y sindicalistas de técnicos de espectáculos y trabajadores músicas.