Illa tacha de "foto de Colón del independentismo" el veto a pactar con el PSC

El candidato del PSC, Salvador Illa, acusa a Junts, ERC, la CUP y PDeCAT de encontrarse en la "foto de Colón del independentismo" después de haberse comprometido a no pactar con los socialistas tras las elecciones catalanas de este domingo. El exministro ha recordado a las fuerzas independentistas que los comicios se han convocado para este 14 de febrero ante su imposibilidad de llegar a un entendimiento para designar a un sucesor tras la inhabilitación de Quim Torra: "Ya tienen mayoría ahora y estamos en elecciones porque ellos no han sido capaces".

Illa ha comparado ese veto al PSC con la "foto de Colón" en referencia a la manifestación en la que participaron PP, Ciudadanos y Vox hace dos años en contra del Gobierno de Pedro Sánchez en varias entrevistas radiofónicas que ha concedido esta mañana después de que Junts, ERC, la CUP y PDeCAT sellaran ese acuerdo este miércoles, en la recta final de la campaña. "Proponen bronca, confrontación -ha dicho en la Cadena SER sobre los independentistas. Quien quiera pasar página ya sabe lo que tiene que hacer: votar cambio".

El documento suscrito por todas las fuerzas independentistas sostiene que "en ningún caso pactarán la formación de Govern" con la formación de Salvador Illa “sea cual sea la correlación de fuerzas surgida de las urnas". La alianza es similar a la alcanzada por los partidos de izquierdas en el llamado Pacto del Tinell para rechazar pactos con el PP en el año 2003, que dio lugar al Gobierno tripartito. Es complicado que el bloque no independentista sume mayoría suficiente para darle el poder a Illa.

El candidato socialista ha insistido en su apuesta por gobernar en minoría con un bipartito con En Comú Podem, que otras fuerzas apoyen desde fuera. Esa será su propuesta, según ha explicado, si el domingo gana las elecciones. Illa, que va a por el voto de Ciudadanos, ha deseado "lo mejor" al resto de candidaturas "constitucionalistas", pero se ha defendido que el voto al PSC es más útil para vencer al independentismo. También ha descartado pedir el apoyo a Vox para hacerse con la presidencia de Generalitat. "Hablaré con todo el mundo, con Vox no, me quiere meter en la cárcel", ha dicho Illa, a quien el otras fuerzas, entre ellas ERC, los comunes o Junts señalan ante la posibilidad de apoyarse en la extrema derecha para gobernar Catalunya.

Illa también se ha defendido de los ataques del resto de formaciones por su negativa a hacerse un test PCR antes del debate en TV3. Algunos de sus adversarios, entre ellos el PP, insinúa que se ha podido vacunar, algo que el exministro ha negado taxativamente: "No me he vacunado, todo el mundo lo sabe".

El exministro ha explicado que no vio pertinente someterse a ese test que planteó la cadena pública catalana dado que no se daban los requisitos establecidos en los protocolos, como tener síntomas o haber estado en contacto con un positivo. De hecho, ha recordado que esa misma mañana estuvo en un plató de TV3 para una entrevista. Sobre la acusación del resto de partidos, que aseguran que había un pacto para someterse a esa prueba, Illa lo ha negado: "Es falso".