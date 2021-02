Pedro Sánchez: "Somos la izquierda que sabe que el cielo está en la tierra"

Pedro Sánchez reivindica a los socialistas como la izquierda. En un momento en el que la tensión con Unidas Podemos se ha vuelto a incrementar coincidiendo con la recta final de la campaña de las elecciones catalanas, el presidente reivindica al PSOE como el artífice de los avances sociales. "El socialismo es la izquierda con experiencia, pero eso no significa que no tengamos sueños -ha expresado el presidente en un acto del PSC en Barcelona-. Es una izquierda modernizadora que está identificada con los avances, que sabe que el cielo está aquí en la tierra, que el paraíso es una escuela pública (...), un salario digno, una mujer que puede volver segura a casa". "Ese es el cielo al que aspiramos", ha dicho el líder socialista, usando el cielo como referencia en la misma línea que lo hizo Pablo Iglesias hace unos años cuando aseguró que "el cielo no se toma por consenso, se toma por asalto".

El PSC ha organizado un acto con mujeres en el que han estado presentes candidatas, alcaldesas y concejalas socialistas y en el que han intervenido Esther Piqueras (madre de Carme Cahcón), Eulalia Lluch (número 16 en la lista por Girona) y Manuela de Madre, además de José Luis Ábalos, Salvador Illa y el propio Sánchez, que ha aprovechado para reivindicar el legado que deja el PSOE en la lucha por la igualdad. Ha recordado que el Consejo de Ministros que formó la pasada legislatura tenía más hombres que mujeres y que fue el PSOE el que creó el Ministerio de Igualdad, hoy en manos de Unidas Podemos y protagonizando un enfrentamiento con la parte socialista del gabinete a propósito de la ley trans. "El PSOE es el partido de los derechos y las libertades de las mujeres".

Sánchez ha alabado al candidato a la presidencia de la Generalitat. “Los catalanes, hayan votado lo que hayan votado, saben que cualquier posibilidad real de cambio pasa sí o sí por Salvador Illa", ha dicho el líder socialista, que aspira a luchar por la primera posición. " saben sus adversarios a izquierda y derecha, con banderas de todos los colores. Van en contra de las soluciones, del futuro, quieren que nadie cambie porque viven del conflicto y, viendo los sueldos, han vivido muy bien”, ha dicho haciendo un guiño a la promesa de Illa de que se bajará el sueldo si es president, dado que es más alto que el del presidente del Gobierno central.

Illa, por su parte, se ha lanzado a por el voto de Ciudadanos. El PSC aspira a recoger buena parte del derrumbe de los de Inés Arrimadas, que ganaron las elecciones en 2017. "Envió un mensaje a todos los que votaron cambio. Os pido formalmente el voto, vuelvo para quedarme, nosotros sí podemos hacer realidad este domingo un cambio que funcione, sí podemos ganar al independentismo y enviarlo democráticamente al rincón de pensar de la oposición”, ha expresado el exministro, que apuesta por dejar atrás la "frustración, resignación y división" que, a su juicio, han provocado los gobiernos independentistas.

El candidato del PSC ha prometido que su Govern será paritario a semejanza del Ejecutivo de Sánchez y ha apelado directamente al voto femenino, que en todos los comicios es fundamental para los socialistas. "Solo si las mujeres os movilizáis el cambio será posible. Si vosotras ponéis el voto, yo pondré el cambio", ha dicho Illa.

También ha arropado a Illa el secretario de Organización del PSOE y ministro de Transportes, José Luis Ábalos, que ha aprovechado su intervención para ensalzar su talante. "La gran fuerza de Salvador que es lo que pone nervioso a los demás es que es como se ve. Con tanto postureo, tanta impostura y teatralidad observar a una persona auténtica es todo un mérito". Pero Ábalos ha ido un paso más allá y ha convertido sus halagos en un ataque velado a ERC y Junts, cuyos candidatos no son en la práctica Oriol Junqueras ni Carles Puigdemont. "No eres un interpuesto, no vienes a hacerle el papel a nadie, ni a esperar que venga el mesías -ha ironizado-. Eres el candidato de verdad y por eso vas a ser el presidente de verdad. No necesitas secundones y todo eso está en el ambiente".

"Todos están viendo qué pierden", ha dicho Ábalos, que ha asegurado que ERC está pendiente de si pierde respecto a las encuestas que le sitúan en primera posición; Junts "agarrado a lo imposible"; el PP "camino de la irrelevancia mirando a la ultraderecha"; y Ciudadanos "pensando en el tamaño de la derrota".