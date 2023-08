Junts lleva al límite la primera votación del Congreso y anticipa una legislatura en la cuerda floja

Toda la política española pendiente de la decisión de Carles Puigdemont y su partido para ver si la nueva legislatura echa definitivamente a andar o el país se aboca a una repetición de las elecciones. A unas horas de la sesión de constitución de las Cortes y apenas tres semanas después del 23J, los independentistas catalanes de Junts asumen un protagonismo del que el propio expresident de la Generalitat hace gala y cumplen con su advertencia de llevar ya al límite el primer trámite parlamentario de la legislatura para la elección de la Presidencia y de la Mesa del Congreso.

Junts lleva al límite su decisión sobre la Mesa del Congreso y reunirá a su dirección el jueves

Más

“Afrontar una negociación a través de declaraciones públicas no es nuestra opción. Quizá por eso, a medida que se acercan días decisivos, como este próximo 17, crece el nerviosismo y sube la subasta. Y se disparan las especulaciones. Paciencia, perseverancia y perspectiva”, publicó Puigdemont en sus redes sociales. En el PSOE, donde los contactos son continuos con el entorno del expresident y con su partido desde hace días, (también con otras formaciones claves en una futura investidura como EH Bildu, ERC o PNV) guardan el más escrupuloso sigilo sobre la negociación en marcha pero admiten no tener demasiadas señales que les hagan vislumbrar cómo acabará todo.

Encarar una negociació a través de declaracions públiques no és la nostra opció. Potser per això, a mesura que s’apropen dies decisius, com aquest proper 17, creix el nerviosisme i puja la subhasta. I es disparen les especulacions.



Paciència, perseverança i perspectiva. — krls.eth / Carles Puigdemont (@KRLS) 14 de agosto de 2023

Reconocen también los socialistas que la escenificación de Junts sobre esta primera votación, con una reunión convocada en la misma mañana del jueves apenas un par de horas antes del inicio de la sesión, da buena muestra de por dónde irán los tiros de la legislatura y sobre hasta qué punto los independentistas catalanes están dispuestos a apretar en el transcurso de un mandato que supone una vuelta de tuerca en la complejidad parlamentaria que afrontaría un hipotético Gobierno de coalición progresista.

Conscientes de su capacidad de bloqueo, los de Puigdemont afrontan la decisión de propiciar una mayoría progresista de la Mesa del Congreso o por el contrario que la presidencia de la Cámara y su órgano de gobierno estuvieran bajo el control de la derecha, un escenario que todo el mundo interpreta que supondría, de facto, el final precipitado de una legislatura abocada a resultar fallida y a acabar en la repetición de las elecciones.

En el PSOE, que a media tarde de este martes confirmó que su candidata es la expresidenta balear, Francina Armengol, confían en que Carles Puigdemont no deje pasar a las primeras de cambio la posibilidad de tener una incidencia real a la hora de hacer política y piensan que no querrá renunciar tan fácilmente al foco que ahora tiene y del que ha carecido durante la pasada legislatura en favor, principalmente, de dirigentes de ERC como Oriol Junqueras. Por eso esperan los socialistas que la decisión de llevar el sentido de la votación de Junts al límite de tiempo sea solo parte de una puesta en escena por ostentar la fuerza que le han dado las urnas y no tanto una voluntad real de sumir al país en el bloqueo, una hipótesis que creen en Ferraz que no beneficiaría en absoluto al independentismo.

Varios socios del PSOE con línea directa con Waterloo creen, sin embargo, que las señales emitidas hasta ahora no arrojan luz sino todo lo contrario sobre lo que está por venir. Sostienen varios diputados de formaciones progresistas que una negociación de carácter esencialmente técnica como es la de la constitución de las Cortes no justifica que a las primeras de cambio se vaya a asistir ya a una votación a todo o nada. Un escenario que intuyen que podría convertir la legislatura en ingobernable aunque el jueves finalmente salga adelante la votación en favor de la izquierda.

Inicio del curso político en pleno agosto

A modo de previa de la votación del jueves, este miércoles ya se reactivará a pleno rendimiento la actividad de un precipitado arranque del curso político en pleno agosto. Todas las ejecutivas de los principales partidos se reunirán por la mañana y durante el día también se sucederán las reuniones de grupos parlamentarios. Lo hará primero el PSOE, a las 12.30, en la sala Ernest Lluch del Congreso y con una intervención en abierto de Pedro Sánchez.

Por su parte, el PP también retoma la actividad tras el leve parón del reciente puente de agosto con una reunión este miércoles por la mañana del Comité de Dirección. Alberto Núñez Feijóo ha citado a su equipo más próximo en la sede nacional de la calle de Génova, en Madrid, para terminar de definir la estrategia del partido ante la primera y fundamental votación de la legislatura: la composición de la Mesa del Congreso.

Las opciones del PP pasan por una abstención de Junts y un voto a su favor de Coalición Canaria. 172 votos frente a 171 del bloque progresista. Feijóo guarda en secreto, y muy bien guardado, el nombre de la persona elegida para ocupar la Presidencia del Congreso si las cosas salen como esperan en Génova. Algo que, salvo sorpresa, no se sabrá hasta el mismo jueves.

De lo que decidan los seguidores del expresident catalán huido en Bélgica dependerá la estrategia del PP: no es lo mismo presentar nombres para controlar la Mesa, y con ella los ritmos parlamentarios, que para hacer oposición. El líder del PP hizo unas listas a su medida, con la presencia de algunos de sus colaboradores más cercanos a él en Madrid. Pero también de nombres que le acompañaron en Galicia, tanto en el Gobierno de la Xunta como en el Parlamento.

Feijóo necesita a alguien que conozca a la perfección los entresijos del Congreso, bien sea para presidirlo o para maniobrar en una Mesa en la que estén en minoría. Esa función la cumplió en la pasada legislatura la expresidenta del Congreso Ana Pastor, quien no necesariamente repetirá ahora. El líder de la derecha también querrá que alguien de su máxima confianza esté presente en esos debates y decisiones

Antes de desvelarse la incógnita, el líder del PP reunirá a los diputados y senadores. Será el miércoles por la tarde. Feijóo se dirigirá por primera vez tras el 23J a sus grupos parlamentarios. Será el momento de desvelar otros dos secretos: quiénes serán los portavoces parlamentarios y quién ocupará la Presidencia del Senado, un puesto que será seguro para el PP.

Todos los convocados el miércoles, desde el presidente al último de los dirigentes o cargos, contaban con tener garantizada a estas alturas la investidura de su líder. Pero nada más lejos de la realidad, pese a las declaraciones públicas de algunos dirigentes. El primer discurso del gallego no será triunfal, sino que abundará en reivindicarse como el candidato con más derecho a ser investido tras imponerse el 23J. Una fórmula, además, de defender su continuidad al frente del partido.

Pero el resultado de julio, insuficiente, vuelve a dejar su hipotética presidencia del Gobierno más en una posibilidad que en una realidad. De cómo se desarrolle la votación de este jueves depende que tenga alguna opción.

