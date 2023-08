Una coalición progresista apoyada por partidos vascos y catalanes, la opción preferida para la investidura

Los electores lo tienen claro. Ante el complejo escenario político salido de las urnas el 23 de julio y que mantiene aún en vilo la viabilidad de la legislatura a 24 horas de la constitución de las Cortes Generales, la ciudadanía apuesta por una reedición de la coalición progresista con el apoyo de los partidos nacionalistas e independentistas a la investidura de Pedro Sánchez, entre ellos Junts per Catalunya, la formación que lidera Carles Puigdemont y que de momento no desvela si accederá o no a respaldar a la mayoría progresista del hemiciclo o contribuirá a un bloqueo que conduciría a la repetición electoral.

En la encuesta elaborada por Simple Lógica para elDiario.es y a la pregunta de ‘¿Cómo prefieren los electores que se resuelva la investidura?’, las respuestas arrojan un panorama claro: la opción preferida es de largo ‘que el PSOE reedite el pacto de la anterior legislatura pero ahora con el apoyo de Junts’, con el apoyo del 40,3% de los encuestados. Entre los votantes del propio PSOE y de Sumar, lógicamente, esa solución a la investidura arrasa en apoyos con 73% y 83% respectivamente.

Muy lejos queda en la preferencia de los electores la segunda opción, que aboga por formar Gobierno en solitario del PP con la abstención de los socialistas en la sesión de investidura. Esa hipótesis, que han intentado alimentar los populares con alusiones directas a las filas socialistas, es la preferida únicamente por el 14% de los españoles, aunque cuenta con el rechazo explícito del electorado progresista: ni los votantes del PSOE ni los de Sumar contemplan esa ecuación.

El sondeo refleja que incluso la repetición electoral contaría con más respaldo popular (24,5%) que las hipótesis de una abstención gratis del PSOE para investir presidente a Alberto Núñez Feijóo o de una gran coalición entre el PP y los socialistas, otro escenario promocionado también desde sectores conservadores en las últimas semanas y que en la encuesta solo prefiere el 3,1% de los ciudadanos.

Tras la negativa del PNV a negociar una investidura del presidente del PP que cuente de algún modo con la ultraderecha de Vox y la constatación, por tanto, de la imposibilidad de que Feijóo llegue a la Moncloa con los números que salieron de las urnas el 23 de julio, la opción de un Ejecutivo de la derecha solo es la preferida del 9,4% de los electores, una cifra global que engrosan principalmente los votantes de Vox, a pesar de que ni siquiera llega a la mitad de ellos (47%) quienes optan por esta fórmula.







En la encuesta también se consulta por los motivos que llevaron a votar a una opción política el 23 de julio y por el momento en que se tomó esa decisión. Más de la mitad de los electores (54,3%) admite que su voto lo tenía decidido desde antes incluso de que arrancara la campaña electoral y que el desarrollo de la misma no hizo variar su opción. El 30%, por su parte, responde que dudó hasta el final entre dos o más partidos y el 12,4% de quienes finalmente acudieron a las urnas mantuvieron la duda entre la papeleta por la que optaron y la abstención.







Sobre los motivos que acabaron influyendo en la opción elegida, más de la mitad explica que fueron las opiniones de Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo, Yolanda Díaz o Santiago Abascal acerca de ‘temas que son de mi interés’, seguido los posibles pactos tras las elecciones, el resultado de las entrevistas de los candidatos o la información publicada en prensa, televisión o redes sociales.

