Junts lleva al límite su decisión sobre la Mesa del Congreso y reunirá a su dirección el jueves

Junts decidirá su posición sobre la configuración de la Mesa del Congreso este mismo jueves, justo antes del Pleno en el que se constituirán las Cortes, según han confirmado a elDiario.es fuentes de la formación. El secretario general de la formación, Jordi Turull, ha convocado para las 8.00 de la mañana la reunión telemática de la Ejecutiva del partido en la que se determinará el sentido del voto de sus siete diputados que son claves para decidir la Presidencia de la Cámara Baja y la composición del conjunto de la Mesa, fundamentales para ordenar el trabajo del Congreso y controlar el proceso legislativo.

Con todas las miradas puestas en Junts, tanto de cara a la votación del jueves como al futuro debate de investidura, el líder del partido, Carles Puigdemont, ha señalado esta mañana como “decisiva” esa votación tras una semana en la que apenas se ha referido a la situación política en España. “Encarar una negociación a través de declaraciones públicas no es nuestra opción”, explicaba el expresident en un tuit. “Quizá por eso, a medida que se acercan días decisivos, como este próximo 17, crece el nerviosismo y sube la subasta. Y se disparan las especulaciones”, indicaba también Puigdemont, que acababa recomendando “paciencia, perseverancia y perspectiva”.

A las posibles negociaciones abiertas con Junts se ha referido la recién elegida portavoz de Sumar en el Congreso, Marta Lois. La diputada por A Coruña y presidenta de Movimiento Sumar, que ha insistido en la necesidad de que las negociaciones para configurar el equilibrio de poder en el órgano de dirección del Congreso se realicen en “el marco de la discreción”, ha reconocido que su partido está en conversación “con todos los grupos, incluido Junts”.

En busca de una mayoría progresista

Lois ha defendido que las fuerzas del bloque progresista deben contar con la mayoría en el órgano de gestión del Parlamento. “La ciudadanía ha hablado para que se construya una mayoría y un Gobierno progresista en nuestro país y para que haya una mayoría progresista en la Mesa del Congreso”, ha apuntado la portavoz de la organización liderada por la vicepresidenta Yolanda Díaz, que también ha destacado que “Sumar espera tener un rol importante” en la Mesa.

Sobre la Presidencia de la Mesa, Lois asegura que “en buena lógica”, y teniendo en cuenta “el peso electoral” que ha obtenido cada una de las fuerzas políticas, la dirección de este órgano “tiene que reflejar la proporcionalidad”. De esta forma, Sumar aboga por que el sustituto de Meritxell Batet sea un diputado socialista ya que el PSOE fue la formación más votada del bloque progresista.

Por su parte, la portavoz de EH Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua, ha apostado también por una mesa de “mayoría progresista” , que “refleje” los resultados del 23J. En una rueda de prensa con el resto de diputados y senadores de la formación independentista tras recoger sus credenciales, Aizpurua ha asegurado que este mismo lunes se reunirá con el PSOE para abordar la votación sobre el órgano de gobierno de la Cámara Baja y ha rechazado la hipótesis de que el PNV se haga con la Presidencia del Congreso, una opción planteada este fin de semana por Coalición Canaria: “Ese tema no está sobre la mesa ni como posibilidad”.

Según EH Bildu, las elecciones mostraron la “realidad del Estado español, un Estado plurinacional con pueblos que demandan su reconocimiento nacional y su derecho a decidir”. Una “realidad”, ha asegurado que “debe ser atendida en la nueva legislatura”. Para ello, EH Bildu apostará tanto por una Mesa como por un futuro Gobierno de corte “progresista”. “Tomamos compromiso de cerrar puertas a la derecha”, ha dicho Aizpurua. “Nuestra voluntad sigue siendo favorable a la conformación de un Gobierno progresista que pueda avanzar en términos sociales y plurinacionales”, ha añadido. “Esperamos que todos seamos capaces de avanzar en este camino con altura de miras y convicción democrática”, ha apuntado.

Una de las funciones de la Mesa es la de permitir o no a los diferentes partidos formar grupo parlamentario y, aunque EH Bildu cumple todos los criterios reglamentarios, otros como ERC, aliado político y electoral de la formación vasca, no. La respublicanos han descartado en todo momento que sus votos puedan servir para otra cosa que no sea una Mesa “supuestamente progresista”, en palabras de la diputada Teresa Jordá, quien también consideró “lógico” tener un presidente socialista en la Cámara. Tanto es así que, la semana pasada, el PSOE dio por hecho que contaban con los votos republicanos si se les garantizaba tener grupo propio.

Sin embargo, este domingo la secretaria general de la formación, Marta Rovira, pisó el freno y reclamó nuevas condiciones políticas. Así lo indicó Rovira en un tuit: “Hemos dicho que el PSOE no puede dar por descontados los votos de ERC a nada. Ni a una mesa del Congreso que ha vetado al catalán, que no ha dejado investigar el espionaje de Pegasus o que ha atascado la tramitación de la ley de amnistía”. La Mesa del Congreso tiene entre sus funciones admitir a trámite o no las peticiones de los grupos, como por ejemplo la investigación parlamentaria de los escándalos que han salpicado al rey emérito Juan Carlos de Borbón o sobre el supuesto espionaje político a cargos independentistas gracias a Pegasus, peticiones que fueron rechazadas en la pasada legislatura.