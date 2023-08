EH Bildu pide una “mayoría progresista” para la Mesa del Congreso y rechaza la presidencia del PNV

EH Bildu quiere una Mesa del Congreso que “refleje” los resultados de las elecciones generales del pasado 23 de julio: una “mayoría progresista”. Así lo ha expresado la portavoz en Madrid de la coalición vasca, cuyos diputados y senadores han recogido este lunes sus credenciales. En una rueda de prensa, Mertxe Aizpurua ha asegurado que mantiene conversaciones “con el PSOE y con los demás grupos” para la votación sobre el órgano de gobierno de la Cámara Baja, ha informad de que hoy mismo se reunirán con representantes socialistas y ha rechazado la hipótesis de que el PNV se haga con la Presidencia del Congreso: “Ese tema no está sobre la mesa ni como posibilidad”.

Sumar aboga por una Mesa del Congreso "progresista" y reconoce contactos con Junts

Más

En menos de 72 horas se votará en el Congreso la composición de la Mesa, un órgano fundamental para ordenar los trabajos de la Cámara y controlar así el proceso legislativo. Los resultado del 23J han configurado una compleja aritmética parlamentaria en la que cada voto de cada diputado contará. A escasos dos días y medio dela sesión no está claro no ya el nombre de quien presidirá la Cámara, ni siquiera qué partido tendrá dicho cargo ni cuál será la mayoría que se imponga en la Mesa.

Aizpurua ha dejado clara la posición de la coalición vasca, tercera en votos en Euskadi los comicios del 23J, pero empatada en diputados tanto al PSE como al PNV. En su opinión, las elecciones mostraron la “realidad del Estado español, un Estado plurinacional con pueblos que demandan su reconocimiento nacional y su derecho a decidir”. Una “realidad”, ha asegurado“ que ”debe ser atendida en la nueva legislatura“.

Para ello, EH Bildu apostará tanto por una Mesa como por un futuro Gobierno de corte “progresista”. “Tomamos compromiso de cerrar puertas a la derecha”, ha dicho Aizpurua. “Nuestra voluntad sigue siendo favorable a la conformación de un Gobierno progresista que pueda avanzar en términos sociales y plurinacionales”, ha añadido. “Esperamos que todos seamos capaces de avanzar en este camino con altura de miras y convicción democrática”, ha apuntado.

La portavoz ha defendido la misma tesis ante la votación de este jueves. “Nuestra voluntad es que se refleje la mayoría progresista que tiene esta Cámara”, ha dicho, “para dar cauce a los debates y decisiones que durante la legislatura deberán producirse”. Los objetivos generales de la coalición vasca, ha explicado Aizpurua, son tres: “La mejora de las condiciones de vida de la gente; el avance en la defensa y reconocimiento nacional de Euskal Herria y la búsqueda de fórmulas política y democráticas para ello; y la contribución al tiempo de paz y convivencia abierto en nuestro país”.

Rechazo a una presidencia del PNV

Las conversaciones para alcanzar un acuerdo ya han comenzado, y este mismo lunes EH Bildu se reunirá con el PSOE. “Estoy absolutamente segura de que vamos a tener un acuerdo”, ha apuntado la portavoz, quien ha indicado que las negociaciones están siendo “técnicas”.

Una de las funciones de la Mesa es la de permitir o no a los diferentes partidos formar grupo parlamentario y, aunque EH Bildu cumple todos los criterios reglamentarios, otros como ERC, aliado político y electoral de los cascos, no. Además, la Mesa puede admitir a trámite o no las peticiones de los grupos, como por ejemplo la investigación parlamentaria de los escándalos que han salpicado al rey emérito Juan Carlos de Borbón o sobre el supuesto espionaje político a cargos independentistas gracias al programa informático Pegasus. Ambas peticiones fueron rechazadas en la pasada legislatura.

Aizpurua ha querido ser discreta sobre el estado de las negociaciones, pero sí ha sido clara en una opción que se ha abierto: que un diputado ajeno al PSOE o al PP presidan la Cámara. Algo que no ha ocurrido en décadas, pero que ha avanzado como posibilidad después de que lo planteara el líder de Coalición Canaria y presidente de las islas, Fernando Clavijo.

Clavijo planteó que si el PNV se postula para presidir la Cámara, su diputado lo apoyará. Un único escaño que ante la indefinición actual de Junts puede ser determinante.

Aizpurua ha asegurado que no es algo que “como independentistas” tenga mucho “valor” para ellos y ha recordado que el PNV ya ha tenido representantes en la Mesa del Congreso con anterioridad, aunque nunca ha presidido la Cámara. Preguntada por la posibilidad concreta, ha zanjado: “Mi impresión es que esa tema no está sobre la mesa ni como posibilidad”.

La portavoz vasca ha querido poner en valor el peso de los cinco diputados de EH Bildu, sumados a los de ERC y BNG. “A veces se nos olvida que la suma del soberanismo de izquierdas es de 14 diputados. Aquí todos somos necesarios y determinantes”, ha concluido.