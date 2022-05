La profesora de Luis Medina, al juez del caso mascarillas: “Pensé que Carlos Martínez-Almeida podría tener información”

La presidenta de la universidad privada CIS, María Díaz de la Cebosa, declaró al juez del caso mascarillas que pensó en Carlos Martínez-Almeida para ponerlo en contacto con el comisionista Luis Medina porque él “podría tener información del proceso” para ofrecer material sanitario al Ayuntamiento de Madrid. Se da la circunstancia, según Díaz de la Cebosa, que cuando se le comentó al primo de Almeida a éste ya le constaba que había “un correo genérico” para ese asunto en la Administración local. Carlos Martínez-Almeida es primo del alcalde, ejerce de abogado particular y no tiene ningún cargo o desempeño en el Ayuntamiento de Madrid.

elDiario.es ha tenido acceso al vídeo de la declaración de Díaz de la Cebosa como testigo en el caso mascarillas. En el turno de la abogada de Más Madrid, ésta pregunta a la testigo por qué pensó que Carlos Martínez-Almeida podría facilitarle un contacto o información del Ayuntamiento “sin tener que preguntar a su primo”: “En ese momento se estaba hablando mucho de que empresas o entidades iban a tener información para que gente que pudiera donar pudiera acudir”. Luego añade como motivo de recurrir al primo de Almeida porque es “una persona de principios”.

La testigo explica al juez que tiene relación con Luis Medina desde principios de los 2000 porque él hijo del duque de Feria y Naty Abascal estudió “comunicación” en su universidad. El juez le pregunta si todos los ex alumnos –la Universidad tiene 300 en la actualidad– disponen del teléfono de la presidenta y ella contesta que “algunos sí”. También asegura que hace cuatro o cinco años que no ve a Luis Medina.

Por otra parte, María Díaz de la Cebosa asegura que conoce a Carlos Martínez-Almeida porque le encargó a su despacho de abogados la creación de la delegación en España de la fundación Robert Fitzgerald Kennedy y que después se quedó como secretario no patrono en un puesto “no remunerado”. Díaz de la Cebosa asegura que no puso a Luis Medina en contacto con nadie de la Comunidad de Madrid porque en esta institución no conoce a nadie, pese a que, como le recuerda la abogada del PSOE, Gaspar Cienfuegos Jovellanos, su marido, fue alto cargo durante décadas, siempre con el PP, de la empresa pública de aguas Canal de Isabel II.

María Díaz de la Cebosa añade en su declaración que supo y se felicitó de la llegada del material por el enlace a una noticia que le envió Luis Medina y que ella nunca sospechó que éste buscaba llevarse una comisión. “Cuando llegó el material no nos lo creíamos”, añade.