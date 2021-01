Médicos y científicos, indignados por permitir salir del municipio para ir a un mitin

Barcelona, 27 ene (EFE).- Médicos y científicos han expresado su indignación porque los ciudadanos puedan romper el confinamiento municipal para asistir a mítines electorales, un enfado que se ha hecho extensivo en las redes sociales, donde numerosos profesionales y ciudadanos están criticando esta permisividad.

El hecho de que se pueda saltar el confinamiento municipal impuesto en Cataluña, que está prorrogado hasta el 7 de febrero, está recibiendo calificativos como 'incongruente', 'despropósito', 'grotesco', 'incoherente' o 'golpe bajo a la moral de la ciudadanía y del personal sanitario'.

La consellera de la Presidencia, Meritxell Budó, dijo este martes que durante la campaña de las elecciones catalanas del 14 de febrero estará permitido romper el confinamiento municipal para poder asistir a un mitin político.

Tras la reunión semanal del Govern, Budó argumentó que "el derecho a la participación política es un derecho fundamental y, por eso, estará permitida esta movilidad para poder asistir a un mitin", con el correspondiente "certificado autorresponsable de desplazamiento por la crisis sanitaria" que facilita la Generalitat.

"Estoy muy enfadado. Empieza la campaña electoral. Los partidos harán mítines presenciales, las personas podrán saltarse el confinamiento municipal para asistir a ellos", ha escrito en su perfil de Twitter el biofísico Daniel López Codina, investigador del equipo de Biología Computacional y Sistemas Complejos (BIOCOSMC) de la UPC, que elabora informes diarios y semanales sobre la evolución de la epidemia en Cataluña, España y Europa.

"A nivel global hemos alcanzado los 100 millones de casos, hemos superado los dos millones de muertes, en Cataluña 529 muertos en los últimos siete días, casi 700 UCI ocupadas... Los casos nuevos diarios están disminuyendo pero tenemos una amenaza en la puerta, la variante británica del virus. Los partidos tendrían que reinventar las campañas electorales", ha pedido el biofísico.

Según López Codina, "es necesario gastar menos recursos en campaña (electoral), hay que gastar menos papeles, menos carteles.... hay que pensar en el cambio climático. Pero especialmente hay que tener presente que estamos sufriendo una pandemia".

"En la universidad estamos haciendo las clases on line, no nos gusta, pero es lo que tenemos que hacer. ¡Partidos políticos, aún estáis a tiempo! ¡Modernizad vuestras campañas!", ha escrito el científico en un hilo de tuits, que ha sido retuiteado cientos de veces.

López Codina aún ha sido más contundente cuando ha preguntado a los políticos: "¿Cómo podéis pedir a los otros actores que cierren sus negocios, o que no se pueda ir al teatro a otro municipio...? Los partidos políticos tenéis que dar ejemplo".

El médico de familia Lluís Esteve ha opinado que el hecho de que "en plena crisis pandémica como estamos ahora, la 'ley' ampare romper el confinamiento municipal para poder ir a un mitin es como mínimo grotesco y también un golpe bajo a la moral de muchos ciudadanos y especialmente a la moral de los profesionales sanitarios".

El mensaje de Esteve, que ha recibido cientos de 'me gusta', ha sido retuiteado por el presidente del Colegio de Médicos de Barcelona, Jaume Padrós, con el comentario "ya no sé qué decir".

El físico y profesor de la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona Álex Arenas ha manifestado: "La gente, o al menos yo, necesitamos urgentemente una clase de cuáles son los derechos fundamentales y cuáles no. En el peor momento de la epidemia ir a un mitin es un derecho fundamental y ver a la abuela que vive sola, fuera del municipio, no. ¿Incoherencia? ¿Despropósito? ¿Absurdidad?".

La psicóloga especializada en violencias machistas Alba Alfageme ha explicado en la redes sociales: "¿Hoy he hecho bingo? Me han llegado dos grandes noticias: seré suplente de mesa electoral y por fin puedo romper el confinamiento municipal para ir a un mitin electoral... me voy a dormir porque a lo mejor mañana todo habrá sido una pesadilla".

El profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de Girona Josep María Aguirre ha reprochado que el Govern "justifique la asistencia a los mítines por el simple hecho de ser un derecho fundamental, pues el de reunión, manifestación o libertad de culto también lo son y están muy limitados desde hace meses".

"Se trata de transmitir coherencia en las decisiones gubernamentales", ha apostillado Aguirre.

El politólogo Sergi de Maya ha asegurado que "ir a un mitin no es un derecho fundamental en sí, como tampoco ir a misa. El derecho a participación o la libertad de culto sí que lo son y se pueden limitar impidiendo ciertas maneras de ejercerlos, como mítines o misas, o condicionándolos. Igual que el derecho de circulación, que también se limita".

"Así, no se puede impedir toda participación pero sí se puede limitar una de sus expresiones, como los mítines, en cuanto al aforo o la asistencia fuera del municipio", ha añadido el politólogo, que cree que no puede justificarse romper el confinamiento municipal para ir a mítines por ser un derecho fundamental.

La cuenta de Twitter Corona-Dades, con casi 50.000 seguidores y que se dedica cada día a analizar los indicadores epidémicos, ha escrito irónicamente: "El viernes, entre todos haremos un listado de municipios donde habrá actos políticos el sábado y el domingo. Así, quien quiera, podrá salir un poco a airearse. Qué queréis que os diga, si ellos se pueden mover por donde quieran, nosotros también".