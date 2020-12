El calendario jugó una mala pasada a Pablo Casado. El debate en el que Pedro Sánchez tenía que hacer un balance de la aplicación del estado de alarma coincidió con un momento que no se había dado desde primavera. Los datos de contagios en España resultan ser ahora menos malos que los de Alemania y otros países europeos. Eso dejaba fuera el argumento habitual del PP en su oposición al Gobierno y por eso se le notó rígido y poco suelto a Casado. Aun peor estaba Ana Pastor que en Twitter se quedó lívida cuando Sánchez destacó ese dato real: "Me pongo en la piel de las familias de los fallecidos. No tengo palabras". A Pastor, no le interesaba hablar ahora del número de contagios, como sí ha hecho otras veces. Amnesia interesada.

