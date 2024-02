Nuevo esperpento en la Eurocámara: 50 minutos de encendida discusión por la misión de la derecha a Catalunya

Nuevo esperpento 'made in Spain' en la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo. Esta vez a costa de la inmersión lingüística en Catalunya a raíz de la misión que viajó a mediados de diciembre y que ya nació coja dado que los grupos progresistas se negaron a participar como protesta por la instrumentalización. El borrador del informe elaborado por la delegación –compuesta sólo por los grupos de la derecha y una no inscrita del Movimiento Cinco Estrellas, que ha admitido la falta de “imparcialidad”– le llegó a los miembros de la Comisión a las 16 horas del martes, cuando ya se había filtrado a algunos medios de comunicación, y, por tanto, menos de 24 horas antes de que se celebrara el debate. La pugna por retrasarlo se ha prolongado durante 50 minutos en el arranque de la sesión con algunos gritos y aspavientos en la sala mientras la presidenta, Dolors Montserrat, trataba de mantener un orden que se le ha ido de las manos.

Al comenzar la sesión a las 9 de la mañana, los socialdemócratas, los verdes y la izquierda se han quejado de que el debate se fuera a producir sin haber tenido el tiempo necesario para analizar el informe –y también porque sólo estaba en inglés–. Y han pedido que se retrasara ese debate en base al artículo 165 del reglamento de la Eurocámara, que establece que los textos tienen que recibirse al menos 24 horas antes de su debate y votación.

Montserrat se ha negado inicialmente a sacarlo del orden del día argumentando que los grupos tendrían que haberlo planteado 24 horas antes y, tras un largo e intenso debate, los grupos se han pronunciado. La mayoría de la derecha (PP, ECR -el grupo del que forma parte Vox- y Renew -el grupo de Ciudadanos-) se ha impuesto y la tramitación seguirá adelante desde este mismo miércoles tras un breve debate sobre el asunto.

“Si es un problema tan de fondo y estructural no entiendo cuál es el problema de aplazarlo para que tengamos todas las garantías. Lo que ocurre es que hay elecciones en Galicia. El PP está en una situación complicada y el PP lo va a utilizar [el informe] en los medios de comunicación”, ha expresado el eurodiputado del PSOE Ibán García del Blanco.

El momento de más revuelo se ha producido cuando la portavoz socialista en la Comisión, Cristina Maestre, estaba interviniendo para solicitar el aplazamiento y ha llegado José Manuel García Margallo. “No tienen ni sitio para sentarse porque hay overbooking de señores del PP de España”, ha dicho entre risas. La sala estaba más llena de lo habitual, especialmente en la bancada conservador. Por parte del PP español estaban Gabriel Mato, Pilar del Castillo, Antonio López-Istúriz, Isabel Benjumea y Margallo, que se han sumado a los representantes habituales de su grupo en la comisión.

“Además de ser imparcial, tendría que parecerlo”, le ha reprochado el eurodiputado de Junts Toni Comín a Montserrat: “Ya le ha hecho demasiado daño a esta comisión”. Además de plantar la misión, los grupos progresistas ya elevaron una queja sobre las maniobras del PP a la presidencia de la Eurocámara hace años. El PSOE ha anunciado que volverá a pedir amparo a la presidenta, Roberta Metsola.

“Hemos visto cómo aprovecha esta comisión para este show mediático que pagan todos los contribuyentes”, ha dicho la parlamentaria de ERC Diana Riba, que ha asegurado que la peticionaria del asunto de la inmersión lingüística “es una persona próxima a la presidenta” Montserrat.

La eurodiputada del Movimiento Cinco Estrellas Maria Angela Danzi, que formó parte de la delegación representando a los no adscritos y que también se ha quejado de haber recibido el informe el martes, ha reconocido que se sintió “violenta” porque algunos partidos mayoritarios no participaron en la misión. “Esto no ha sido positivo. No ha permitido hacer que el resultado sea imparcial”, ha lamentado Danzi. “Lo considero como una de las causas de que se nos recibiera como se nos recibió”, ha agregado sobre las protestas en torno a la delegación.

“La izquierda ya ha tenido su momento de gloria, están las televisiones aquí. Hay un orden del día. Hay un trabajo de la ponente y lo único que se está pidiendo es un debate. Todos los que estamos aquí estamos perfectamente preparados para debatir”, ha expresado el parlamentario de Vox Jorge Buxadé.

“Estoy avergonzada. Los afectados en España siguen probablemente este debate y ha sido avergonzante”, ha dicho la ponente (de Renew) Yana Toom. Su informe reclama que haya “dar el mismo tratamiento tanto al castellano como al catalán como lengua vehicular de la enseñanza” yendo un paso más allá de las propias sentencias que fijan la educación en castellano en el 25%. El debate en sí sobre el informe ha durado menos que la discusión previa con apelaciones constantes de Montserrat a la necesidad de acelerar por el retraso acumulado, a pesar de que el PP ha calificado como “histórico” el asunto.