Ortuzar, a los indecisos: la situación no está para errores ni experimentos

El presidente del PNV, Andoni Ortuzar, se ha dirigido este viernes a los indecisos ante los comicios del 12J y les ha advertido de que la situación no está para errores con el voto ni para experimentos.

En el mitin celebrado esta tarde en el puerto de Lekeitio (Bizkaia) el PNV ha apelado a los indecisos y también a los abstencionistas, al primer grupo se ha dirigido Ortuzar y al segundo, el candidato a la reelección como lehendakari, Iñigo Urkullu.

En el inicio de la segunda semana de campaña, el presidente del EBB ha considerado que "la situación no está para cometer errores" y que los "retos" que debe afrontar la sociedad con la crisis del coronavirus "no permiten experimentos". "Los experimentos con gaseosa, no con el voto", ha aseverado antes de pedir "pensarse mucho" el voto.

El lehendakari también ha considerado que Euskadi está en un "momento crítico", por lo que las elecciones del 12 de julio son "trascendentales" al estar en juego la "prosperidad, la economía, el empleo y la cohesión social".

Si Ortuzar se ha dirigido a los indecisos, Urkullu lo ha hecho a los que piensan abstenerse para reprocharles que "no votar es desentenderse de los problemas".

"No es tiempo de egoísmos ni individualismos. Tenemos que compartir la responsabilidad. Nos jugamos el futuro. No votar es mirar para otro lado y votar es mirar de frente a la realidad. No votar es dejar el futuro en manos de otros y votar es construir el país que queremos. No votar es desentenderse de los problemas y votar es asumir la responsabilidad", ha dicho el candidato.