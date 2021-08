El PDeCAT ve muy tardía el horizonte de 2030 para un referéndum y aconseja a Aragonès buscar consensos antes que fechas

MADRID, 31 (EUROPA PRESS)

El portavoz del PDeCAT en el Congreso, Ferran Bel, considera muy tardía el horizonte de 2030 para convocar un referéndum independentista en Cataluña, como ha sugerido el presidente de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonès, y le ha instado a buscar consensos antes que fechas.

En declaraciones en el Congreso, Bel ha manifestado que esas fechas mencionadas por Aragonès para la celebración del referéndum de autodeterminación, no ha sido consensuada con el PDeCAT e intuye que "con el resto del Govern, tampoco", y en todo caso sostiene que lo importante es "llegar a acuerdos y no ponerse fechas limitatorias" ya que, a su juicio, no genera ni ayuda al acuerdo "a no ser que se quiera dilatar durante años".

"Lo importante es llegar a acuerdos y no ponerse fechas limitatorias porque si pones una fecha para 2030 es muy tardía y nosotros no somos partidarios de autolimitarnos con fechas --opina--. Lo importante ahora sería intentar a un acuerdo de cómo se puede establecer y realizar este referéndum de mutuo acuerdo con el Estado español".

En cuanto a la próxima reunión de la mesa de diálogo, que tendrá lugar en el mes de septiembre, Bel ha criticado que "a pocos días" de esa cita aún no se conozca su composición y esté en duda la asistencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

"En aras a la transparencia es importante que se ponga de manifiesto cuáles van a ser los miembros de cada gobierno que se van a sentar a la mesa de diálogo", ha indicado.