Pedro Buerbaum, el influencer ultraliberal y negacionista que entrevista a Feijóo, Abascal y Alvise

Tiene más de 390.000 seguidores en TikTok. El canal de Youtube de su podcast, WorldCast, más de 900.000 suscriptores. Es empresario e influencer y en sus canales da cancha a discursos conspiranoicos y contra pagar impuestos. En sus entrevistas ha invitado a políticos de Vox, al agitador ultra Alvise, al gurú neoliberal Llados, o a conocidos terraplanistas, entre otros. Se llama Pedro Buerbaum (El Sauzal, Tenerife, 1995) y es el podcaster elegido por Alberto Núñez Feijóo para que le entrevistase el pasado jueves.

Era propietario de una heladería viral, pero el éxito comenzó con la creación de ‘La Pollería’, una cadena que nació en el barrio madrileño de Chueca vendiendo gofres con forma de pene llamados ‘pollofres’, ahora también con forma de vagina en ‘La Coñería’. Tiene franquicias por toda España, aunque cada vez son más las que cierran. Ahora, compagina los negocios con su podcast y, según su propia página web, su facturación es de cinco millones de euros. Buerbaum, en su faceta como influencer, difunde mensajes en redes sociales en los que carga contra pagar impuestos, atravesados por la llamada “cultura del esfuerzo”, que replican otros jóvenes empresarios similares cuyos vídeos se viralizan con rapidez.

“Me llamó mi asesor para decirme la cantidad que tengo que pagar este trimestre a un socio parásito medio mafiosete que tengo por aquí que se llama la Hacienda Pública Española”, criticaba en uno de esos cortes amplificados por medios de derechas. El emprendedor estallaba contra la idea de tener que pagar a la Agencia Tributaria: “Esto es una puta vergüenza”, decía desde su coche, quejándose de que venga “un ente externo” que no le “aporta nada” y que le “quite más de la mitad” de lo que gana. “¿Quién madruga? ¿Quién se esfuerza?”, se preguntaba.

En las últimas semanas, Buerbaum promociona Blast Startup Investment Club, un “movimiento” para ser inversor. “Blast ofrece la oportunidad única de invertir junto a mí y otros protagonistas del ecosistema start-up”, explicaba el influencer en TikTok. Según la página web, ofrecen a sus miembros convertirse en accionistas de las mismas empresas en las que invierte el influencer, “a partir de mil euros”. No solo disemina la publicidad de su club en redes sociales: también a través de contenido patrocinado en Forbes.

Entrevistas a líderes de extrema derecha

De entre sus múltiples entrevistas en YouTube, destacan las que ha hecho con caras reconocidas de la extrema derecha como el agitador Bertrand Ndongo o el líder de Vox, Santiago Abascal, que cuenta ya con casi un millón y medio de reproducciones. Durante la conversación, el líder de Vox recibía preguntas como “si llegaras a ser presidente, ¿podría existir la posibilidad de que te vieras arrastrado por la Agenda 2030 sin elección?” o “¿cómo te gustaría que fueras recordado en cincuenta años?”.

En la charla, el gurú de los negocios también explicó que se encontraba buscando “residencia fiscal en el extranjero”, viéndose “obligado a pasar más de medio año fuera de España” para no tener que pagar al fisco. La propuesta de Vox le gustó, “es mucho más sencilla”, continuaba, poniendo como ejemplo a Donald Trump. “El enfoque [del proyecto del partido] es el que tú haces”, respondía Abascal, para defender de nuevo recortes en la financiación pública y volver a difundir bulos como que el Gobierno emplea dinero en derribar presas.

Pero no solo a Abascal, el conductor de WorldCast ha invitado a su programa en dos ocasiones al agitador ultra Alvise Pérez, del reciente partido Se Acabó la Fiesta, que consiguió entrar en el Parlamento Europeo en las pasadas elecciones con tres escaños. La última fue en marzo de 2024 junto a su jefe de prensa Vito Quiles, meses antes de los comicios europeos, y en la que diseminaron sus ideas contra el Gobierno, los partidos políticos tradicionales y los medios de comunicación, y difundieron desinformación sobre las vacunas contra la COVID-19 o sobre la mujer del presidente, Begoña Gómez.

Invitados terraplanistas

Además de aquellos en los que aparecen perfiles de extrema derecha, los vídeos que más le funcionan en YouTube, sin duda, son los que tienen como protagonistas a personajes negacionistas y conspiranoicos. Es el caso de Mr. Tartaria y Rimbel, conocidos terraplanistas que en los últimos días han sido el centro de la polémica por acudir a un debate frente al astrofísico y divulgador Javier Santaolalla y la periodista científica Rocío Vidal. En la discusión, consiguieron colar mensajes contrarios a la evidencia científica como que las estrellas no existen o que el Imperio Romano ocurrió en Rusia. Una de sus entrevistas en el WorldCast acapara casi dos millones de reproducciones.

Al margen de las conversaciones con sus invitados, Buerbaum lanza su discurso con un tipo de vídeos en formato ya repetido por otros emprendedores jóvenes del mismo estilo: mirando a la cámara con semblante serio, casi cabreado y dando los consejos necesarios para tener el mismo 'éxito' que él en la vida. Un mensaje que cala especialmente entre los más jóvenes y que no solo se limita a consejos financieros, también de estilo de vida fitness, similar al del pseudogurú financiero Llados, invitado al podcast. “Si tienes una panza y generas mil euros al mes eres una vergüenza, no sé qué estás haciendo con tu vida y cómo puedes dormir tranquilo”, decía el invitado a cámara durante la conversación con el canario.

“Por qué los hombres somos más promiscuos”

Esta idea de éxito enfocada principalmente a los hombres y reforzada por estereotipos de género salpica parte de su contenido. “Te voy a explicar por qué los hombres somos más promiscuos que las mujeres y no trato de justificar ni defender nada, esto es biología”, decía en uno de sus cortes. “El tema de las mujeres, ¿cómo está funcionando? ¿Tienes varias novias, no?”, preguntaba entre risas Buerbaum en su conversación con Llados. “Tu pareja es igual que un negocio, bro, tú le dedicas tiempo a tu negocio, ¿verdad? Si no muere. Si no le dedicas tiempo a tu pareja, va a morir igual”, seguía el pseudogurú.

En su última entrevista a Ramón, un señor descontento con el Gobierno que asegura que “España ya no es lo que era”, el mismo empresario destacaba en los primeros minutos en YouTube estas declaraciones de su entrevistado: “Que haya una manifestación de estas feministas, por no llamarlas de otro nombre, que salgan con las tetas al aire pintadas, con una pancarta que diga 'esta es mi manera de follar', ¿eso es una manifestación normal?”, se preguntaba mientras el influencer reía.

En su vídeo “7 hábitos que mantienen a los hombres débiles”, ofrece consejos de desarrollo personal como no rodearse de amigos con los que quedar y tener “hábitos dañinos”, como “fumar”, “jugar a videojuegos” o “ver el fútbol y beber cerveza”, a pesar de que en algunas de sus entrevistas aparece bebiendo botellines de una conocida marca de cerveza. Todo ello poniendo como ejemplo tiempos pasados en los que el hombre —no la mujer— salía a cazar, a pesar de ser una imagen puesta en duda por gran parte de la comunidad científica.

Y lo mismo cuando, en los comentarios a sus vídeos, sus seguidores le dejan comentarios sobre si usa corrector de ojeras o algún tipo de maquillaje. “Estoy hasta las pelotas de este tipo de comentarios”, reprochaba, para dejar claro que no se maquilla y que sus ojeras son más claras porque tiene una “mirada de depredador”.