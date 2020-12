Pedro Sánchez: "El rey emérito no tiene ni más ni menos obligaciones y derechos que otros ciudadanos"

Pedro Sánchez insiste en que "la democracia está funcionando" en el caso de las cuentas opacas del rey emérito dado que la Fiscalía las está investigando y la Agencia Tributaria "está trabajando" ante la regularización fiscal que ha presentado. No obstante, ha asegurado que tendrá el mismo tratamiento que el resto de contribuyentes, aunque ha enfatizado que aún no hay ninguna causa judicial contra él. "El rey emérito no tiene ni más ni menos obligaciones y derechos que otros ciudadanos, y no tiene menos obligaciones fiscales", ha dicho en una alusión directa a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que este jueves dijo que Juan Carlos de Borbón "no es un ciudadano más".

Además, Sánchez ha reivindicado la "presunción de inocencia" del rey, que tiene tres investigaciones abiertas por la Fiscalía, aunque algunos de los hechos que analiza se remontan a su tiempo al frente de la jefatura del Estado, cuando gozaba de inviolabilidad. "El rey no tiene ninguna causa abierta por la justicia, y dijo que si se le requería en España volvería. Es importante respetar la presunción de inocencia", ha señalado el presidente, que deja en manos de Zarzuela cualquier decisión sobre una hipotética vuelta de Juan Carlos I a España para pasar la Navidad.

El presidente ha evitado pedir a la Casa Real que dé explicaciones sobre el escándalo de las finanzas del exjefe del Estado tras la regularización fiscal de una donación de un empresario mexicano por la que ha abonado a la Agencia Tributaria más de 678.000 euros fuera de tiempo. Esos hechos, reitera, Sánchez "son informaciones inquietantes y perturbadoras", como dijo hace unos meses, según ha recordado, aunque ha insistido tanto en la presunción de inocencia del rey como en desvincularlas del actual jefe del Estado. "En muchas ocasiones las explicaciones se dan con los hechos. Y Felipe VI ha dado una imagen de ejemplaridad, actualizando una institución como la Corona a una sociedad del siglo XXI", ha defendido de nuevo Sánchez: "Está demostrando la forma de entender la vida pública, y lo pongo en valor y agradezco".

Sánchez no se sale del guion en su defensa del actual monarca y trata de distanciarlo de su padre, así como a la monarquía, que fue reestablecida en la figura de Juan Carlos I tras la dictadura. "No se juzga a la institución, se juzga a la persona, al anterior jefe del Estado. Ese es el espíritu de la Constitución. La clave es que hay una crisis sin precedentes en 100 años y las instituciones tienen que ser fuertes y estables", ha afirmado Sánchez, que insiste en que el modelo del Estado no está en riesgo dado que la Constitución "se va a cumplir del primero al último de sus artículos". "Reivindiquemos la Constitución, el pacto constitucional y la monarquía parlamentaria", ha aseverado.

También ha restado importancia a las divergencias con Pablo Iglesias en este asunto después de que Unidas Podemos haya impulsado una nueva comisión de investigación en el Congreso, en esta ocasión sobre las tarjetas opacas. La formación de Iglesias está llevando a cabo una nueva ofensiva contra la monarquía. "Podemos y el PSOE son partidos distintos, de culturas diferentes, el PSOE fue el único partido que defendió la república en la ponencia constitucional, perdimos esa batalla. Y el PSOE entonces dijo que asumía el pacto constitucional y se asume en su totalidad, no a cachos como hacen algunos", ha respondido Sánchez a los medios de comunicación.

Llamada a Casado para reintentar el pacto del CGPJ

Con esa expresión de "a cachos" se refería al PP, al que los socialistas acusan de incumplir la Carta Magna al mantener el bloqueo a la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que lleva más de dos años en funciones. A pesar de que el Gobierno asegura que el pacto con los conservadores está cerrado a la espera de que el jefe de la oposición dé luz verde para hacerlo público -y creen que no será posible hasta que pasen las elecciones catalanas del 14 de febrero-, Sánchez ha asegurado que llamará a Pablo Casado para abordar la renovación de nuevo. En el paquete de órganos constitucionales que se tienen que renovar se incluyen el Defensor del Pueblo o el Tribunal Constitucional.

Sánchez ha comparecido en Bruselas tras el Consejo Europeo en el que se han desbloqueado los fondos para hacer frente a la crisis que deja la COVID-19 y que supondrá una inyección de 140.000 millones en los próximos años. "A España le pilla preparado porque tenemos unos nuevos Presupuestos", ha expresado el presidente, que ha explicado que otro de los temas abordados ha sido la evolución de la pandemia. "Estamos en España por debajo de los 200 casos, una de las incidencias más bajas de la UE -ha presumido-. Pero los criterios de la OMS es estar en 25, aún tenemos un trecho importante que recorrer para tener a raya al virus". En cuanto a la estrategia de vacunación, ha señalado que España y otros países han pedido que haya coordinación y los estados "vayan de la mano". Incluso han planteado que se empiece a vacunar el mismo día: "Es importante compartir información y la comunicación".

"La estrategia de vacunación es la historia de un éxito dentro de la calamidad que es la pandemia. Muchas veces se critica a la UE por no hacer acciones comunes, pero en un caso como este, Europa ha dado la talla porque ha dado una respuesta a la emergencia sanitaria sin precedentes", ha asegurado Sánchez, que también ha apostado por que el "excedente" de las vacunas se done a otros países como "esfuerzo de solidaridad".

"La relación con Marruecos es excelente"

Sánchez ha mostrado el deseo de la UE de que las relaciones con EEUU mejoren con la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca y ha reiterado la posición de España -en línea con las resoluciones de la ONU- respecto a la descolonización del Sahara occidental frente a la decisión de Donald Trump de reconocer la soberanía de Marruecos sobre ese territorio. No obstante, Sánchez ha negado que la posición de España -el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, reclamó recientemente un referéndum de autodeterminación en el Sahara- suponga problemas en las relaciones bilaterales. "La relación de España con Marruecos es excelente, había un interés mutuo en una reunión de alto nivel que hace años que no se celebra, pero hemos decidido esperar por la pandemia", ha dicho sobre el aplazamiento anunciado este jueves.

Sobre el Brexit, que sigue bloqueado, Sánchez ha reconocido que hay problemas relacionados con la pesca o la gobernanza, pero ha asegurado que tanto la UE como España están preparadas para una ruptura sin acuerdo a través de los planes de contingencia. No obstante, ha mostrado su confianza en el equipo negociador: "Espero que haya un acuerdo para tener las mejores relaciones con el Reino Unido". Respecto a la situación de Iberia, ha dicho que "está resuelto" y que no habrá problema para que los operadores puedan funcionar el el espacio aéreo europeo".