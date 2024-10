Podemos pone condiciones para mantener su apoyo al Gobierno: “Rompan relaciones con Israel y bajen los alquileres por ley”

Podemos redobla su presión al Gobierno y pone condiciones para mantener su apoyo en el Congreso. “La gente de nuestro país, compañeros y compañeras, ha dicho basta. Y si la gente de nuestro país ha dicho basta, Podemos dice basta también. Le decimos desde aquí al Gobierno, y se lo digo muy claro, que si quieren el apoyo de Podemos, van a tener que romper relaciones comerciales con Israel, bajar los alquleres por ley y terminar con la especulación”, ha avisado la secretaria general del partido, Ione Belarra, en el acto central de la Uni de Otoño.

La líder de Podemos ha culminado con esta frase la escalada en la presión contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez que el partido ha emprendido en las últimas semanas. Este mismo lunes, aseguraron que no eran ningún socio del Gobierno y deslizaron que el presidente conocía lo que ocurría en el Ministerio de Transportes mientras se desarrollaba la trama del caso Koldo. Ahora, ponen condiciones para seguir apoyándolo en el Congreso en un momento crucial, en plenas negociaciones para los Presupuestos Generales del Estado que seguramente marcarán la viabilidad de la legislatura.

El partido celebra este fin de semana la Uni de Otoño, un foro ideológico que suelen aprovechar para marcar la estrategia política en el inicio del curso, que coincide con el décimo aniversario de la primera asamblea ciudadana del partido, Vistalegre I. Entre el sábado y el domingo, celebrarán en el Círculo de Bellas Artes una quincena de mesas sobre asuntos de actualidad, con invitados internacionales como el exlíder laborista británico y diputado Jeremy Corbyn o la eurodiputada y activista palestina Rima Hassan, que han intervenido en el acto central.

En ese acto, en el que también han participado las principales caras del partido, Irene Montero, Isa Serra y Pablo Fernández, Podemos ha centrado su acción política en dos temas principales: la cuestión de la vivienda y el genocidio en Israel. “Estamos viendo el peor genocidio en un siglo. Hace unos días estaban quemando vivas a personas refugiadas en un hospital debajo de telas. Qué diferencia hay entre eso y quemar a la gente en cñamaras de gas como hacían los nazis quemando a los judíos a los nazis a gente que pensaba como nosotras”, ha dicho Belarra. “La única diferencia es que esta vez nadie podia decir que no lo sabía”, ha añadido.

“El PP y el PSOE dicen que son muy diferentes pero los dos están diciendo que los genocidas, los criminales, son un Estado amigo. Los dos están apoyando la complicidad de la Europa militar, económica, política, mediática, con los genocidas, con los criminales, con los asesinos. [...] España es un país que es capaz de romper las relaciones diplomáticas con Milei por un insulto al presidente Sánchez, que muy bien rotas están con ese fascista, pero que no es capaz de romper esas relaciones diplomáticas y comerciales con el Estado de Israel”, había dicho Montero minutos antes durante su intervención.

Tras esa reflexión, Belarra ha pedido al Gobierno que rompa relaciones con el país de Benjamín Netanyahu. Esa es la primera condición que ha puesto sobre la mesa para seguir apoyando a Sánchez en el Congreso. La segunda es la vivienda, después de unas semanas en las que el precio disparado del alquiler ha copado el discurso público.

“Las movilizaciones de vivienda marcan un antes y un después”, ha vaticinado Belarra, que ha atribuido la situación al resultado de décadas de políticas del PP y el PSOE, a quienes ha calificado de “auténticos lacayos de los especuladores”. “Hay que sacar las casas del negocio, del mercado. Hay que garantizar el derecho a la vivienda como el derecho humano que es. Las casas son para vivir. La gente ha dicho basta y Podemos dice basta”, ha zanjado la líder de Podemos.

“El poder está proponiendo que vuelva el bipartidismo”

En su discurso, Irene Montero ha aprovechado para apuntalar la tesis que mantiene el partido desde el verano y que plantea que se está gestando una vuelta del bipartidismo. “En España, el poder establecido está proponiendo que vuelva el bipartidismo y borrar de un porrazo estos diez años de luchas”, ha enunciado para señalar a continuación los puntos en los que a su juicio coinciden tanto el PP como el PSOE, como en la cuestión palestina.

“Fijaros cuánto estamos haciendo que seguimos comerciando con los genocidas. Traemos productos que están fabricados en los territorios ilegalmente ocupados por los genocidas en Palestina, pero les ponemos una etiqueta para que ustedes decidan si compran productos que son fruto de una ocupación ilegal y que están trayendo el dolor, la injusticia y el asesinato”, ha criticado Montero en un mensaje dirigido, aunque sin nombrarlo, al ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy. El ministro, que forma parte de la cuota de Sumar, señaló hace unos días a las empresas que importan productos del país de Oriente Medio que debían indicarlo en sus etiquetas.

“Los dos le venden a Black Rock, a esos grandes fondos de inversión, el patrimonio publico de los ciudadanos. Los dos están en las instituciones para defender a los rentistas, nunca para defender a los inquilinos a las familias a la gente que sabe que la vivienda es un derecho y no un bien para especular”, ha dicho. “Diferente sería prohibir a los fondos buitre que compren vivienda porque las viviendas son un negocio. Quien hace negocio con un derecho es un ladrón. ¿Por qué no bajamos por ley el precio de la vivienda? ¿Por qué no obligamos a esos fondos de inversión a poner el 50% de las casas que acaparan ilícitamente en alquiler social? Eso sería diferente. Y eso sería efectivo”, ha propuesto a continuación.

También ha aprovechado para criticar la corrupción, justo después de unas semanas en las que el cerco judicial sobre José Luis Ábalos se ha ido estrechando. “Dicen que son muy diferentes, pero cuando tienen posiciones de poder tienen siempre gente dispuesta a meter la mano en la caja. Tienen siempre dispuestos a militantes, a compañeros y compañeras, a meter la mano en la caja. Y aquí tenéis a gente encima de este escenario que estaba peleando para incluir el tope de los precios de los alquileres, para tener un buen escudo social mientras había miembros del Partido Socialista, del partido del presidente del Gobierno, metiendo el dinero en la caja”, ha reprochado.

“Sin presiones y sin ruido tenemos a una derecha golpista reaccionaria y antidemocratica mandando esn este país aunque no gobiernen. Eso es lo que han conseguido Pedro Sánchez y sus aliadas gobernando sin ruido”, ha zanjado Montero en otra crítica hacia Sumar y Yolanda Díaz, a quienes no ha mencionado directamente en ningún momento del discurso.