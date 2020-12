Al final, tienen algo de razón el PP, Vox y las empresas de seguridad privada que alegan que ha aumentado el problema de la ocupación de viviendas en España. Ocurre hasta en las instituciones más importantes del Estado. En el Consejo General del Poder Judicial, un grupo de juristas conservadores se ha hecho fuerte en la sede principal dos años después de la finalización de su mandato. No es que deban irse ya, porque no pueden ser sustituidos hasta que tomen posesión los sustitutos. Pero han obtenido una prórroga de su mayoría conservadora que no existe en la ley por cortesía del Partido Popular –que sale beneficiado por esta situación–, y continúan funcionando como miembros de pleno derecho nombrando jueces por toda España mientras el cuerpo aguante. Su mandato de cinco años, marcado por la Constitución, ha resultado ser sólo –como el código de los piratas en la película 'Piratas del mar Caribe'–, una serie de directrices.

Hasta mañana, solo los socios y socias de elDiario.es pueden acceder a este contenido Leer ya las noticias de mañana es solo una de las razones que han llevado a nuestros más de 56.000 socios y socias a apoyarnos. Tú también puedes hacer posible el mejor periodismo independiente. Hazte socio/a Date de baja cuando quieras No, Gracias Ya soy socio/a. Iniciar sesión