La mayoría reforzada de la investidura da el visto bueno a limitar las competencias del Poder Judicial cuando esté en funciones

El Congreso de los Diputados dará este martes el primer paso para reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial con el objetivo de limitar las competencias del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) cuando, como en la actualidad, este se encuentre en funciones, por el bloqueo del PP a su renovación pese a llevar en situación de interinidad desde 2018. Las fuerzas que respaldaron la investidura de Pedro Sánchez –PSOE, Unidas Podemos, ERC, PNV, Compromís y Más País–, así como EH Bildu, han manifestado su voto a favor a admitir a trámite la proposición de ley que, en cambio, ha recibido todo tipo de descalificaciones por parte de las derechas de PP, Vox y Ciudadanos. Junts, por su parte, ha anunciado la abstención de sus ocho parlamentarios.

Precisamente en busca de un acuerdo para renovar el CGPJ Sánchez, ha telefoneado este martes al líder de la oposición, Pablo Casado, tal y como se comprometió por última vez el viernes, y han estado hablando durante 45 minutos sin ningún avance, según explica Moncloa. "El presidente Sánchez ha transmitido al líder de la oposición que el Gobierno está dispuesto a llegar a acuerdos de país con su formación y le ha reiterado la importancia de cumplir con el mandato constitucional de renovar órganos tan importantes como el CGPJ, el Tribunal Constitucional, el Defensor del Pueblo y el Consejo de Administración de RTVE -señala Moncloa en un comunicado-. Pese al nuevo llamamiento del presidente del gobierno a cumplir íntegramente la letra de la Constitución del 78, la conversación no ha permitido avances y sólo ha servido para comprobar que la posición de bloqueo del PP sigue siendo la misma".

La llamada se ha producido el mismo día en que se ha debatido en el Congreso la admisión a trámite de la proposición de ley de PSOE y Unidas Podemos que pretende limitar las funciones del órgano de gobierno de los jueces mientras su mandato está caducado, como actualmente desde hace dos años. Esa es la alternativa que plantearon los socios de la coalición después de que Sánchez congeló la iniciativa con la que pretendía cambiar las mayorías necesarias para la renovación del CGPJ y sortear el veto del PP.

PSOE y Unidas Podemos, los dos partidos socios del Gobierno que presentaron la iniciativa, la han justificado en la "necesidad de limitar las decisiones adoptadas por un CGPJ saliente, cuyos miembros han excedido el periodo constitucional de mandato". Consideran, así, que "facultades como la de proponer el nombramiento del Presidente del Tribunal Supremo, de los Presidentes de las Audiencias, de los Tribunales Superiores de Justicia y la Audiencia Nacional, de los Presidentes de Sala y los Magistrados del Tribunal Supremo o de los Magistrados del Tribunal Constitucional, deben quedar excluidas del ámbito competencial del Consejo cuando este se encuentra en funciones".

Además, argumentan que "estas limitaciones también deben establecerse en relación con el nombramiento de los directores de la Escuela Judicial y del Centro de Documentación Judicial, así como del Vicepresidente del Tribunal Supremo, el Promotor de la Acción Disciplinaria, el Director del Gabinete Técnico del Consejo General del Poder Judicial y el Jefe de la Inspección de Tribunales".

Durante el debate en el Parlamento de este martes, el diputado del PP encargado de defender la posición en contra de su grupo, Luis Santamaría, lanzó una retahíla de nuevos exabruptos contra el Gobierno. El parlamentario consideró la iniciativa para limitar la capacidad de gestión del CGPJ cuando está en funciones como "una provocación más por parte del Gobierno para tener una justificación que modifique las mayorías para renovar el CGPJ". Son, a su juicio, unas "maniobras antidemocráticas y fascistoides" de PSOE y Unidas Podemos.

El PP equipara al Gobierno con "la carcoma"

"Ustedes intentan imponer un gobierno de los jueces monocolor y eso es inaceptable en democracia. Están mucho más cerca del cambio de régimen que proponen", les dijo Santamaría a los miembros del Gobierno, a los que acusó de ser el "Sanchismo", al que llamó "juguete roto de filoterroristas y socialcomunistas". "Con estos socios son ustedes a la democracia lo que la carcoma a la madera, entran a las instituciones para destruirlas", añadía, además de acusar al Ejecutivo de "mentir" en todas sus iniciativas.

Con un discurso similar, el portavoz de Ciudadanos en el Congreso, Edmundo Bal, consideraba que la presentación de la proposición "es sin más ni más un insulto. A la inteligencia de los ciudadanos, de la Cámara y los que hemos dedicado nuestra vida a la Justicia", ha dicho. A su juicio, "las tres razones" de PSOE y Unidas Podemos para presentar su iniciativa es "debilitar al Poder Judicial, presionar al PP y "nombrar a su gente en los puestos del Poder Judicial" para "influir en las sentencias".

"Hoy nuestra justicia deja de ser independiente", ha añadido Macarena Olona, de Vox, que ha anunciado un recurso ante el Tribunal Constitucional en el caso de que la iniciativa finalmente sea aprobada por el Congreso, una vez concluya su tramitación parlamentaria.

Previamente, el diputado del PSOE Francisco Aranda había defendido la iniciativa al considerar que en el régimen jurídico actual "no existe un régimen jurídico para cuando la renovación" del CGPJ "no se produzca de forma inmediata cuando ha expirado su mandato". Además, ha considerado que "España vive una anomalía institucional desde hace ya dos años" por el bloqueo del PP a dicha renovación, y ha querido dejar claro que "la independencia judicial no está amenazada en España".

Por parte de Unidas Podemos, Jaume Asens ha señalado, por su parte, que "ninguna democracia se merece un secuestro de la cúpula judicial y una subversión del orden constitucional como el que está cometiendo el PP", por su bloqueo a la renovación del Poder Judicial. "Deberíamos estar hablando de los retos como sociedad, pero volvemos a estar en una crisis institucional con dos elementos, monarquía y CGPJ, usados como ariete contra un Gobierno salido de las urnas en medio de un ruido de sables", ha lamentado.

Críticas al PP

En cuanto a los socios de la investidura del Ejecutivo, por parte del PNV el diputado Mikel Legarda ha considerado, en esa misma línea, que "lo más sorprendente de la polémica" acerca de la renovación del CGPJ "es que el PP no ha procedido a restablecer el sistema cuando ha tenido mayoría". "Solo lo proclama y reclama cuando no gobierna y como justificación de bloqueos cuando se encuentra en minoría y en oposición", ha denunciado. El diputado de EH Bildu Jon Iñarritu, asimismo, ha anunciado su voto a favor aunque ha considerado "insuficientes" las medidas contenidas en el texto de PSOE y Unidas Podemos.

"¿Quién se ha creído el PP?" se ha preguntado, por su parte, el portavoz de Compromís, Joan Baldoví. A renglón seguido, se ha referido a la formación que preside Pablo Casado como a "un partido al que condenan y que está en los juzgados para intentar borrar pruebas con fondos reservados", en alusión a las investigaciones sobre el espionaje al extesorero del PP Luis Bárcenas. Asimismo, Baldoví se ha preguntado "por qué no dimite o no cesa el CGPJ".

Más crítica contra el Gobierno se ha manifestado la diputada de ERC Carolina Telechea. Ella ha denunciado que "hace dos años que el Gobierno debería haber renovado" el Consejo General del Poder Judicial "y no fue valiente". "Ahora tenemos un CGPJ caducado, que ha campado a sus anchas colocando a sus afines, haciendo a su antojo y asegurando su hegemonía de ultraderecha", ha lamentado.