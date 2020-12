El Gobierno avisa al PP de que está agotando los "plazos de cortesía" para la renovación del Poder Judicial

El Gobierno mantiene la presión sobre Pablo Casado para que desbloquee de una vez la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que lleva más de dos años en funciones. Unas horas antes de que el Congreso dé vía libre a la tramitación de la proposición de ley con la que PSOE y Unidas Podemos pretenden acotar las funciones del órgano de gobierno de los jueces mientras tiene el mandato caducado, el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha admitido que "no hay un calendario" para culminar el acuerdo con el PP, pero ha asegurado que "están agotando los plazos de cortesía y gracia".

De momento el margen que la cúpula socialista da a Casado es hasta que pasen las elecciones catalanas y culmine la tramitación de esa propuesta en el Congreso antes de recuperar la que inicialmente planteó Pedro Sánchez: reducir la mayoría necesaria para renovar el CGPJ para sortear el veto del PP. Campo ha asegurado que "el Estado no le va a permitir" al PP mantener el bloqueo del Poder Judicial sine die y que el Estado tampoco "se lo va a perdonar". El Ejecutivo insiste en que los conservadores cumplen la Constitución de manera "parcial" al negarse a cambiar la actual composición del órgano de gobierno de los jueces, que corresponde a la mayoría absoluta que obtuvo Mariano Rajoy en 2011.

"El cumplimiento de la Constitución no puede quedar al socaire de intereses partidistas. Me produce la actitud del PP un cierto sonrojo". ha lamentado el titular de Justicia en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. El Gobierno sostiene que el acuerdo para la renovación del CGPJ está hecho a la espera de que Casado dé luz verde a su activación. En los últimos días, los socialistas han advertido, además, de que Unidas Podemos entrará en la ecuación de la misma forma que lo han hecho en el pasado otras formaciones, como IU o los nacionalistas. "No me parece una premisa aceptable entrar a vetos a una parte del Gobierno. No se puede aceptar democráticamente pero tampoco es sincero", expresó el lunes el secretario de Organización del PSOE y ministro de Transportes, José Luis Ábalos, que consideró que la negativa a que los de Pablo Iglesias puedan proponer nombres de vocales es una "excusa más" del PP.

Sobre la monarquía: "Podemos quitar una pieza y derrumbarse todo"

Por el contrario, la parte socialista del Ejecutivo sigue desmarcándose de la posición de Unidas Podemos respecto de la monarquía, a la que Sánchez defiende a capa y espada frente al escándalo de las finanzas del rey emérito. La portavoz, María Jesús Montero, insistió en la "presunción de inocencia" de Juan Carlos I a pesar de la regularización fiscal que tuvo que llevar a cabo recientemente por el uso de tarjetas opacas así como en que es necesario separa su actitud personal de la institución.

"Pediría prudencia y tranquilidad. Diferenciemos lo que es una conducta de personas y lo que son las instituciones. Estamos jugando con la idea del modelo de Estado y es un arco de bóveda que podemos quitar una pieza y derrumbarse todo", ha dicho Campo sobre la posibilidad de regular la Corona, aunque ha asegurado que la Constitución puede cambiarse a través de los cauces que ella misma establece -y que requieren de mayorías que actualmente son prácticamente imposibles de conseguir en las Cortes-. "No disparemos porque sin tener muy claros los perfiles podemos hacernos mucho más daño de lo que pretendemos alcanzar", ha sentenciado.