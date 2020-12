La Mesa del Congreso tumba las comisiones de investigación sobre las tarjetas opacas del rey emérito

La Mesa del Congreso ha vuelto a rechazar sendas comisiones de investigación que afectan al rey emérito y sus finanzas. En esta ocasión ha rechazado, con los votos del PSOE, PP y Vox, las propuesta por Unidas Podemos sobre las tarjetas opacas que utilizaron Juan Carlos I, la reina Sofía y otros miembros de la familia real y que fueron fruto de una regularización fiscal por la que el exjefe del Estado ha tenido que pagar más de 678.000 a la Agencia Tributaria. También ha rechazado la que impulsaron ERC, el Grupo Plural y EH Bildu relativas a las "presuntas ilegalidades e irregularidades cometidos por los miembros de la Casa del Rey y las influencias políticas, diplomáticas y comerciales con Arabia Saudí".

La mayoría de la Mesa del Congreso se escuda en los "los antecedentes existentes y los informes de los letrados” para rechazar sendas peticiones sobre las investigaciones parlamentarias. En el caso de la impulsada por el grupo confederal, los servicios jurídicos de la Cámara no entran en el contenido sino que se oponen a la tramitación dado que no contaba con las firmas necesarias -de dos grupos-, según fuentes parlamentarias. Sin embargo, desde el grupo confederal aseguran que ese error ya estaba subsanado. En el caso de la investigación impulsada por ERC, Grupo Plural y Bildu el argumento de los letrados es el mismo que en otras ocasiones: que tiene por objeto al rey emérito y que se escudan en la inviolabilidad de la que gozaba Juan Carlos I como jefe del Estado.

En los últimos años la Cámara Baja ha rechazado en todas las ocasiones cualquier tipo de investigación sobre el monarca y su fortuna, o la familia real así como los intentos de reprobar al anterior jefe del Estado. Todas ellas presentadas por grupos de izquierda o nacionalistas. La última fue una propuesta de Más País y Compromís para impulsar un registro patrimonial de los bienes de la Casa Real. Iñigo Errejón ha anunciado que ha vuelto a presentar esa iniciativa tras la regularización fiscal de Juan Carlos de Borbón.

Esta vez la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, ya había advertido a su socio de coalición de que la iniciativa tampoco saldría adelante no tener "viabilidad política" por ser una propuesta del "cuarto grupo en la Cámara" que no era compartida por "los otros grupos mucho más mayoritarios", en referencia al PSOE, el PP y Vox. El portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique, se había mostrado convencido de que en esta ocasión no se podría rechazar esa propuesta dado que pedía investigar hechos acontecidos una vez que Juan Carlos I había perdido el privilegio de la inviolabilidad.

El secretario de la Mesa y portavoz de En Comú Podem en el Congreso, Gerardo Pisarello, se ha confesado "estupefacto" por el enésimo rechazo de la mayoría de PSOE, PP y Vox en el máximo órgano de gobierno de la Cámara Baja a investigar a Juan Carlos I. "Es una negativa política, que degrada al Congreso, y supone reírse a la cara de los españoles", ha asegurado, en rueda de prensa. A su juicio, todo lo que se conoce sobre las cuentas del rey emérito demuestra que estas tienen un "cráter que no deja de emitir material radiactivo que corroe todo lo que está a su alrededor".

"Es un jefe del Estado con trato de rey que está actuando como un delincuente confeso", ha considerado Pisarello, que ha defendido que las pesquisas sobre el anterior monarca "en cualquier democracia del mundo hubiera supuesto la apertura de una comisión de investigación". "Cada negativa a investigar que se produzca, le quita tiempo de vida a la monarquía", ha insistido. El objetivo de la comisión de investigación, ha añadido, "no es controlar" a Juan Carlos I, sino "conocer la verdad, que la ciudadanía conozca la verdad y que se pongan en marcha las medidas necesarias para que eso no vuelva a ocurrir".