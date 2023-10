El PP acusa de “antisemitismo” a Belarra y pide su cese por criticar la reacción de Israel a los ataques de Hamás

“En el Gobierno de España el antisemitismo no debería tener cabida. Pedro Sánchez, que se tilda de demócrata, debería arrancar el antisemitismo para que no arraigue en el Gobierno”. Así ha reclamado este miércoles el vicesecretario de Institucional del PP, Esteban González Pons, el cese de la ministra de Derechos Sociales y líder de Podemos, Ione Belarra, tras calificar de “genocidio planificado” la ofensiva militar de Israel en Gaza tras el atentado perpetrado por Hamás hace diez días.

En una intervención sin preguntas grabada por el propio PP y remitida enlatada a los periodistas, Pons reprocha al Gobierno de coalición no hablar “con una sola voz” y ha denunciado que “una ministra con la bandera de España y la de Europa, desde su despacho oficial, ha acusado a los israelitas de genocidio planificado”, en referencia a Belarra y a unas declaraciones que hizo a TV3 en las que criticó la reacción de Israel al ataque terrorista. “Los judíos acusados de genocidio planificado”, imposta Pons en el vídeo.

Nos estamos jugando lo que somos como europeos. Europa puede y debe ser un continente de paz. No podemos permitir el genocidio planificado que está llevando a cabo el Estado de Israel contra el pueblo palestino. pic.twitter.com/IU5q9nW3mn — Ione Belarra (@ionebelarra) 17 de octubre de 2023

Belarra ha repetido el mismo mensaje en diferentes ocasiones, lo que ha provocado las quejas formales de Israel con un comunicado que el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, criticó duramente, con una defensa de Belarra.

El PP se alinea así con la posición de Israel, y lamenta que Belarra también haya “pedido la suspensión de relaciones” con el Estado asiático, así como “la imposición de sanciones, como si Hezbolá o Hamás tuvieran la razón y fueran organismos susceptibles de ser protegidos”. Pons concluye: “De todos los enemigos de Europa, quizá el más peligroso y uno de los que más daño ha hecho a lo largo de los siglos es el antisemitismo. En el Gobierno de España el antisemitismo no debería tener cabida. Sánchez, que se tilda de demócrata, debería arrancar el antisemitismo para que no arraigue en el Gobierno”.

Pons arranca el vídeo, de poco más de cuatro minutos, con una “condena” del ataque al hospital de Gaza del martes por la noche, aunque sin señalar ninguna autoría concreta. “Toda la comunidad internacional lamenta hoy las innumerables víctimas producidas por la destrucción de un hospital en Gaza, más allá de quién tiene la responsabilidad, que no es un debate irrelevante, la comunidad internacional, y nos sumamos, exige hoy que no se produzcan más víctimas inocentes”, añade.

El dirigente del PP lanza también un atisbo de crítica a Israel al pedir “que los terroristas abandonen las armas y liberen a los secuestrados, y que Israel, ejerciendo el derecho legítimo a la defensa, cumpla las normas de derecho internacional y evite víctimas y sufrimiento entre la población civil”.

Pero rápidamente centra sus críticas en el Gobierno. “Cabe lamentar que la política sobre Oriente Medio no sea una política de Estado”, dice en el vídeo. “Están compareciendo en sus Parlamentos los primeros ministros de Europa para dar explicaciones sobre lo que sucede en Israel” porque, añade, “puede tener consecuencias para nuestra convivencia dentro de la UE”.

Pero Sánchez “no comparece”, denuncia. “Albares tampoco”, apunta sobre el ministro de Exteriores. El motivo, según Pons, es que ninguno de los dos “ha hablado con Israel” y no tienen “de qué van a informar al Parlamento”.

“Estamos perdiendo la posición tradicional, histórica, avalada por Gobiernos de distinto signo. Igual que nos pasó con Marruecos y Latinoamérica”, añade Pons, quien denuncia que “en el conflicto entre Israel y Hamás” Pedro Sánchez “ni cuenta ni le cuentan”. “Ni está al tanto ni nadie le pone al tanto. No hay nadie que le llame para contarle qué sucede ni siquiera que le llame para contarle lo que le han contado que sucede”, dice.

Este mismo miércoles, Pedro Sánchez ha hablado con el rey de Jordania sobre la situación en Gaza.

“No tenemos información de si ha hablado con el primer ministro de Israel”, continúa Pons. “Puede que no haya podido o querido llamar al país víctima de un terrible atentado; que haya llamado y no le hayan cogido; o que haya llamado y sus socios de Gobierno no le permitan hablar”, plantea.

Y concluye: “Hoy EE UU, la UE e Israel pueden contar con cualquier primer ministro de Europa, pero no con Pedro Sánchez. Es normal porque el Gobierno de España es el único que tiene ministros que entienden antes la posición de Hamás que de Israel, de la organización terrorista antes que de quien ha puesto las víctimas en los atentados”.