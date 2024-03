El PP amenaza con romper las negociaciones del Poder Judicial ante el inminente acuerdo para la amnistía

El Partido Popular amenaza con romper las negociaciones para la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tras cinco años de bloqueo y en plena mediación de la Comisión Europea a instancias de Alberto Núñez Feijóo. La excusa esta vez es el inminente acuerdo de PSOE y Junts para la ley de amnistía, a pesar de que esa norma ya estaba registrada cuando se inició esta nueva negociación. De hecho, tras la última reunión con el comisario de Justicia, Didier Reynders, el PP ya expresó dudas sobre la posibilidad de alcanzar un acuerdo y rebajaron la importancia de ese “diálogo estructurado” que ellos mismos solicitaron a Bruselas.

“No le vamos a permitir que con una mano ataque a los jueces con Junts y con la otra los defienda con el PP. El Gobierno tiene que elegir bando y me temo que entre hoy y mañana va a decir que está contra los jueces”, ha advertido el vicesecretario del PP Esteban González Pons en declaraciones a los periodistas en el marco del congreso del Partido Popular Europeo que se celebra en Bucarest.

Pons, que es el enviado de Feijóo para negociar con el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, ha dejado en el aire la próxima con Reynders prevista para el próximo miércoles en Estrasburgo. “Veremos lo que pasa mañana”, ha dicho en referencia a la votación de la ley de amnistía en la Comisión de Justicia.

“Es muy difícil llegar a un acuerdo sobre el CGPJ con alguien que al mismo tiempo está humillando, desautorizando y obligando al Tribunal Supremo a corregirse rompiendo la división de poderes”, ha agregado Pons, que se ha parapetado en sus colegas europeos: “No entenderían que les facilitáramos la excusa de ponerse del lado de los jueces cuando en realidad es el primer enemigo de los jueces en España”. No obstante, la Comisión Europea se limita por ahora a decir que analizará el texto legislativo una vez que esté aprobado.

“Cuando la amnistía encalló teníamos la duda de quién cedería: si cedería Junts o el PSOE, si Junts aceptaría la amnistía como la planteaba el PSOE con líneas rojas o si esas líneas rojas se vendrían abajo. Lo que se ha demostrado es que la debilidad del Gobierno la vamos a pagar de nuevo todos los españoles. Este Gobierno es tan débil que no tiene fuerza para mantener ninguna línea roja ni frente a Junts ni frente a nadie. Va a ser una nueva rendición de Pedro Sánchez para seguir en Moncloa”, ha dicho Pons, que ha calificado al Gobierno de “agusanado”.

Pons se ha pronunciado así en declaraciones a los periodistas tras la reunión de Feijóo con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, a la que por fin ha trasladado el voto afirmativo de la delegación española -que se resistió a apoyarla- a su candidatura al frente del Partido Popular Europeo condicionado a “que haga de la defensa del estado de derecho español una de las razones por las cuales va a volver a ser elegida presidenta la Comisión” y a que las políticas en materia de agricultura “se corrijan y que los agricultores pasen a ser protagonistas de la Comisión”.

Pons no ha querido “desvelar” si Feijóo ha abordado el asunto de la amnistía con Von der Leyen, pero ha reconocido que la Comisión Europea no va a paralizar esa norma, a pesar de las innumerables cartas y comentarios que los conservadores han elevado al gobierno comunitario: “Quien va a parar la amnistía es el Tribunal de Justicia de la UE, que no es un órgano político”, ha dicho el dirigente conservador, que ha aprovechado para arremeter contra el Gobierno por la “corrupción” del 'caso Koldo'.