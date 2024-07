El PP amenaza con tumbar la reforma que obliga a acoger menores migrantes y el Gobierno se abre a estudiar sus exigencias

El PP ha amenazado con no “facilitar la tramitación” de la reforma de la Ley de Extranjería que se votará este martes en el Pleno del Congreso. Fue a última hora del domingo cuando desde Génova explicaron a distintos medios que el contacto este domingo entre el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y el portavoz del Grupo Popular, Miguel Tellado, no fue suficiente para lograr su apoyo y que las posiciones están alejadas. Pero desde el Ejecutivo insisten en que siguen abiertos al diálogo y niegan que hayan rechazado las exigencias de los populares, como denuncian los de Alberto Núñez Feijóo.

Los plazos para la negociación son muy breves porque será este martes cuando el Congreso debata y vote la toma en consideración de la proposición de Ley para reformar la Ley de Extranjería que PSOE, Sumar y Coalición Canaria registraron la semana pasada ante la sobresaturación de menores migrantes que existe en Canarias. El objetivo de la propuesta es fijar como obligatorio el reparto de menores cuando haya colapso en esas islas, pero también en Ceuta o Melilla. Y los promotores de esta iniciativa les bastaría una abstención del Grupo Popular para que la norma arrancase su tramitación parlamentaria.

Pero fuentes del PP que cita Europa Press señalan que “la negativa del Gobierno” a sus peticiones no les “permite facilitar la tramitación de una ley que se basa en la imposición y no en el diálogo”. En concreto, el PP plantea declarar la emergencia migratoria “para todo el territorio nacional”, no solo para Canarias, Ceuta y Melilla. También propone ofrecer financiación a las comunidades autónomas, la implicación del Gobierno en la gestión de menores, un mayor control de las fronteras y negociaciones con Europa para que tome medidas, inversiones y acuerdos con los países de origen.

Además, el PP pone como exigencia que el reparto sea siempre para todas las autonomías, sin excepción. “Debe quedar reflejado en la proposición de ley, de forma que no pueda evitarse posteriormente mediante transferencias de competencias en inmigración a ninguna comunidad autónoma, tal y como se ha expresado en las últimas semanas”, dice el PP en el documento remitido a Torres.

Moncloa se abre a las aportaciones de los grupos

Desde Moncloa, en cambio, señalan que durante la conversación que mantuvieron el domingo Ángel Víctor Torres y Miguel Tellado “en ningún momento se le ha trasladado al PP el 'no' a negociar del Gobierno ante sus peticiones. ”Todo lo contrario, si este martes se admite a trámite la proposición de ley del grupo Socialista, Sumar y Coalición Canaria, la misma podrá mejorarse en el trámite parlamentario con todas las aportaciones de los grupos parlamentarios, incluido el PP“, señalan desde el Ejecutivo.

Moncloa defiende, además, que algunas de las propuestas del PP “ya se contemplan en el texto registrado en el Congreso”. Explica, así, que la propuesta incorpora no exceptuar a ningún territorio, la posibilidad de que la emergencia se amplíe a otros territorios, si ésta se produce, y la propuesta de que la modificación de la ley de extranjería se haga por medio de un proyecto de ley solo alargaría en el tiempo la solución.

Para el Gobierno “la urgencia es máxima” y por eso defiende que se haya registrado una proposición de ley urgente acordada entre el Gobierno de España (PSOE-Sumar) y el Gobierno de Canarias (CC-PP), que es la que se somete a consideración el martes. Las fuentes mencionadas explican que el ministro Torres también trasladó a Tellado que la propuesta del PP nacional para que los niños dubitados se queden en Canarias “choca contra la voluntad del Gobierno de las islas”.

En cuanto al resto de peticiones del PP, desde el Gobierno aseguran que “cuestiones como celebrar una Conferencia de Presidentes y otras, pueden tratarse y acordarse, y así se lo ha trasladado Torres a Tellado, en el debate parlamentario”. Con todo, Torres pidió al PP “que vote sí y que no se esconda detrás de excusas para, al final, practicar políticas insolidarias”.