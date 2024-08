El PP fracasa en su intento de forzar las comparecencias de Sánchez y sus ministros en el arranque del curso político

El PP se ha estrellado este martes contra la mayoría parlamentaria, que ha rechazado la ristra de peticiones de comparecencias con las que el primer partido de la oposición quería arrancar el curso político. Pese a contar con el apoyo de Vox, de Junts en algunas peticiones y dos abstenciones de Podemos, la Diputación Permanente ha tumbado las comparecencias extraordinarias del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y de varios de sus ministros para ofrecer explicaciones sobre diversos asuntos: desde la política migratoria al pacto del PSOE con ERC para negociar una nueva financiación para Catalunya o la posición de España en Venezuela, entre otras.

El partido de Alberto Núñez Feijóo registró en julio hasta 10 peticiones de comparecencia urgentes que han obligado a convocar al órgano que sustituye al Pleno del Congreso cuando este está cerrado entre periodo de sesiones. El PP intenta así exprimir las polémicas del verano pese a saber con antelación de la dificultad de que salieran adelante sus solicitudes.

El PP necesitaba el apoyo de Vox y de, al menos, dos grupos más para ganar las votaciones. En la Diputación Permanente se emiten 69 votos, por lo que la mayoría absoluta está en 35. 27 pertenecen al PP, seis a Vox y uno a Junts. 34 en total. Los mismos que tienen el PSOE (24), Sumar (6) y ERC, EH Bildu, PNV y Podemos (Grupo Mixto), con uno cada uno. Además, la presidenta de la Cámara, Francina Armengol, también vota. En caso de tres empates consecutivos, la petición se rechaza.

De las 10 peticiones, las derechas españolas han votado juntas todas. Y además han recibido el apoyo de Junts en cuatro de las solicitudes: las de Sánchez para explicar la política migratoria y la huida este mismo mes de julio del expresidente catalán, Carles Puigdemont; la de la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, sobre la nueva financiación autonómica; y la del ministro de Transportes Óscar Puente ante “el caos ferroviario”.

Pero el PSOE ha retenido sus apoyos parlamentarios, excepto el de Junts y dos abstenciones de Podemos (política migratoria y trenes). Insuficiente para sacar adelante las peticiones en la votación que se ha producido al finalizar los debates.

La sesión ha comenzado con la petición del PP para que el presidente informe “de las actuaciones realizadas hasta el momento para afrontar la emergencia migratoria que vive España”. El grupo de Feijóo ha reiterado las quejas de las últimas semanas y meses, en las que reconoce la incapacidad de sus gobiernos autonómicos de hacer frente a la llegada de menores migrantes.

La diputada Sofía Acedo ha advertido del “rechazo social” que genera la llegada de personas migrantes, y ha acusado al Gobierno de “generar el perfecto caldo de cultivo” que le permite “mantenerse en el poder”. “¿Hay algo más ultra que esto?”, ha concluido, apenas una semana después del tuit xenófobo del alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, refrendado por la dirección nacional del PP.

Junts se desmarca de la mayoría de la investidura

El PP ha logrado el respaldo de Vox y de Junts a su petición. La portavoz ultra, Pepa Millán, ha señalado al Gobierno porque “convertirán España en un Estado fallido, inundados por la inmigración, con dirigentes políticos más preocupantes por no ser racistas que por la inseguridad”. La dirigente de Vox ha reclamado “deportaciones inmediatas”.

La diputada independentista Marta Madrenas se ha sumado a Vox y PP, y ha lamentado que Catalunya es “en términos de habitantes similar a la Comunidad de Madrid”, pero recibe “2.000 menores no acompañados, tres veces más de los que se distribuyeron en Andalucía, cinco veces más que en Madrid o seis veces más que en la Comunidad Valenciana”. “Queremos que se aclare, necesitamos que el señor presidente del Gobierno comparezca y lo explique”, ha concluido.

Junts, además, ha confirmado su apoyo a otras peticiones del día. Su portavoz en el Congreso, Míriam Nogueras, había anunciado desde Cardedeu (Barcelona) su intención de votar junto al PP para que María Jesús Montero explique en el Congreso el acuerdo alcanzado entre ERC y PSC sobre la nueva financiación de Catalunya a cambio de la investidura de Salvador Illa. “No formamos parte de ningún bloque español, nuestro bloque es Catalunya”, ha dicho.

Nogueras ha remarcado que su partido quiere “escuchar” a Montero para ver “qué es lo que tiene pensado” en relación a la financiación, y ha vuelto a cargar contra el acuerdo alcanzado entre ERC y PSC que, a su juicio, ha llevado a “la investidura del president de la Generalitat más españolista de la historia”.

En su pelea para ver qué partido consigue más frutos de su negociación con el Gobierno, Junts tiene a ERC en el punto de mira después del acuerdo sobre la mejora de financiación de Catalunya que los republicanos cerraron con los socialistas a cambio de la investidura de Illa, que también ha cosechado críticas de varias comunidades del PP.

Nogueras no ha mencionado el resto de debates y votaciones de la jornada. Fuentes de Junts han asegurado a elDiario.es que, además de estas dos cuestiones, el grupo también votará a favor de las comparecencias de Sánchez en la petición del PP para que explique cómo pudo entrar y salir de España Puigdemont el día de la investidura de Salvador Illa, además de la registrada para que Puente dé cuenta por el “caos ferroviario” del verano.

Las peticiones del PP han caído en saco roto ya desde el inicio. Los dos portavoces de los grupos vascos (Mikel Legarda, del PNV; y Oskar Matute, de EH Bildu) han aprovechado su primer turno para rechazar la comparecencia de Sánchez por la política migratoria, pero ya han anticipado que su voto será 'no' en el resto de debates de la sesión. “No vemos la necesidad de celebrar en los pocos días hábiles de agosto que restan ninguna comparecencia urgente”, ha dicho Legarda.

Matute, por su parte, ha reprochado al PP que no haya registrado “ni una sola petición de comparecencia sobre Israel”. “Creemos que eso condensa mejor que nada las obsesiones de la derecha: racistas, supremacistas y recentralizadoras”, ha sostenido. El portavoz de EH Bildu ha ofrecido un encendido discurso conta la extrema derecha.

Desde Sumar, Enrique Santiago ha recordado que las comunidades del PP incumplen de forma habitual sus compromisos para acoger a los menores migrantes que llegan a las costas de Canarias o a Ceuta. “Pero sí han cobrado la financiación transferida”, ha añadido. “La derecha hace negocio de este incumplimiento”, ha señalado.

De los aliados parlamentarios del Gobierno, el discurso más duro ha sido el de la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, quien ha dicho que “la situación migratoria que vive Canarias tiene un único responsable, el bipartidismo y las políticas migratorias que hacen, que son exactamente las mismas”. Belarra ha asegurado que la falta de vías legales impide a los migrantes llegar a España con seguridad, y por eso se ha abstenido en la votación.

El PP recurre a Venezuela

El PP también ha pedido diferentes comparecencias relacionadas con la situación en Venezuela: desde el presidente del Gobierno al ministro de Asuntos Exteriores, por partida doble, o las de la presidenta de RTVE y el de la Agencia Efe, a cuyos profesionales ha acusado expresamente de “manipulación” el partido de Feijóo.

El portavoz parlamentario del PP, Miguel Tellado, ha recurrido a la panoplia de acusaciones habituales contra el Gobierno a cuenta de la situación en el país iberoamericano. El diputado ha reclamado que España reconozca a Edmundo González como ganador de las elecciones, pese a que no la hecho todavía ningún país de la UE, y ha arremetido contra la labor mediadora del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.

Pero Tellado también ha aprovechado para lanzarse contra el PNV por no sumarse a su petición, quizá porque confiaba en que sí lo harían. La respuesta le ha llegado por boca de Legarda, quien le ha acusado de hacer una “representación” en la sesión de este martes, y de “inundar” de peticiones “que considera urgentísimas” para “dominar la agenda”. El portavoz vasco le ha señalado, además, que ya compareció recientemente en el Senado el ministro de Asuntos Exteriores.

Desde ERC, Teresa Jordá ha ironizado sobre lo habitual que es el uso de Venezula por parte del PP. “Mientras suministraba petróleo no se hablaba tanto de ello”, ha sostenido. El diputado de Sumar Txema Guijarro ha denunciado lo que considera un “acoso” contra Venezuela, con “sanciones contra sectores económicos enteros” y ha arremetido contra el PP: “Ustedes llevan años puliendo una cachiporra contra el Gobierno con la madera de Venezuela”.

El PSOE ha defendido la posición de “liderazgo” del Gobierno en Europa y ha asegurado que en política internacional no sirven las palabras “gruesas”, sino la “mediación”.

El PSOE defiende la “financiación singular” para Catalunya

Entre las numerosas peticiones de comparecencia, el PP ha incluido la de la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para explicar el acuerdo alcanzado entre el PSOE y ERC para la investidura de Salvador Illa. En concreto, la preocupación de la formación de Feijóo pasa por el nuevo modelo de financiación para Catalunya firmado, que según ha criticado el diputado Juan Bravo establece un régimen con españoles “de primera y de segunda”.

Este punto también ha contado con el apoyo de Junts, que desde que se conociera el pacto que establece un concierto para Catalunya, por el que podrá recaudar el 100% de los impuestos, lo ha criticado por “insuficiente”. “Que nos expliquen de qué va este concierto que nos ha desconcertado”, ha dicho la portavoz del partido de Carles Puigdemont, que ha recordado que ya habían registrado una petición de comparecencia al hilo no solo de Montero, también del ministro de Justicia, Félix Bolaños. “Lo que queríamos es el concierto puro y duro”, ha reclamado.

En defensa del pacto ha salido Esquerra Republicana, que en voz de su portavoz este martes, Teresa Jordà, ha reivindicado que su formación haya conseguido la “llave de la caja” para Catalunya. “No nos hacen falta comparecencias, tenemos un acuerdo para acabar con una de las grandes losas para Catalunya: un sistema obsoleto con un financiamiento opaco y absolutamente injusto”, ha dicho para sostener además que no es un acuerdo contra el resto de comunidades, ya que su territorio seguirá contribuyendo con un “mecanismo de solidaridad” al resto de comunidades.

“Ni España roba a Catalunya ni Catalunya al resto. Si Catalunya mejora, España mejora”, ha resumido a continuación la diputada socialista Patricia Blanquer para defender el pacto con ERC para un concierto en Catalunya, que el PSOE se limita a llamar “financiación singular”. Blanquer ha centrado su intervención en atacar al PP por sus incoherencias al hablar sobre “solidaridad” territorial cuando allá donde gobierna, ha dicho, “mercadean” con los impuestos, como en la Comunidad de Madrid, donde hacen una “competencia desleal” a la baja con los impuestos.

También Sumar se ha posicionado a favor del acuerdo, a pesar de las diferencias internas en el grupo parlamentario sobre el asunto. En la comparecencia de este martes ha intervenido el diputado de Més Vicenç Vidal, favorable al concierto para Catalunya, que ha pedido que esa reforma vaya acompañada al mismo tiempo de una mejora de la financiación para otras comunidades y de una reforma fiscal.

La huida de Puigdemont

En su estrategia para desmarcarse del Gobierno, Junts ha votado a favor este martes de un punto curioso, con el que el PP quiere que Sánchez explique las razones que impidieron la detención de Carles Puigdemont durante su visita a Catalunya, en paralelo al debate de investidura de Salvador Illa. “Nadie duda de la necesaria complicidad de algunas autoridades encargadas de detener al prófugo”, ha presentado la iniciativa el diputado del PP Jaime de Olano, que ha criticado también el “silencio cómplice” del presidente del Gobierno.

Un punto que Junts ha terminado apoyando. Madrenas ha argumentado que su voto a favor de la comparecencia va dirigido a que Sánchez brinde explicaciones sobre los motivos por los que la Justicia ha decidido no aplicar la amnistía a Puigdemont. El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, ha denunciado, “puede legislar a través de sentencias”.

“El gobierno en su conjunto no está siendo valiente. ¿Qué piensan hacer cuando ven que el estado de derecho se está diluyendo en manos de los jueces? ¿No piensa hacer nada? El problema no es el president Puigdemont. Tenemos un problema con el Tribunal Supremo y queremos que Sánchez comparezca para explicar qué piensa hacer para que esto no siga sucediendo”, ha argumentado.