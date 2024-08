El PP reclama ayuda al Gobierno y reconoce la incapacidad de sus comunidades autónomas para gestionar la llegada de migrantes

El portavoz del PP, Borja Sémper, ha reiterado este lunes la petición de que el Gobierno central asista a las comunidades para ayudarlas en la gestión de la llegada de migrantes a España y ha reconocido la incapacidad de los gobiernos autonómicos que dirige su partido para hacer frente a lo que ha tildado de “presión migratoria sin precedentes”. Sémper ha dicho este lunes en una rueda de prensa que las regiones que gobierna el PP están “sobrepasadas” y ha criticado la “pasividad del Gobierno”.

Sémper ha comparecido ante los medios tras la reunión del Comité de Dirección y ha criticado al presidente del Gobierno de emprender “una gira por Mauritania, por Gambia y por Senegal” que comienza este mismo lunes, pese a que el PP lleva semanas reclamando al Gobierno precisamente que aumente su política exterior en dichos países, desde donde suelen partir las embarcaciones que trasladan a las personas migrantes desde el África continental a las costas españolas de Canarias o la Península.

El PP ha virado sus exigencias y reclama ahora a Pedro Sánchez que “conozca la realidad que atraviesa” sus “comunidades autónomas”. “Animamos al presidente del Gobierno a que inicie también una gira por España y conozca cuál es la situación de los centros de acogida absolutamente saturados ”, ha dicho Sémper.

El portavoz del PP ha llegado a acusar a Sánchez de no haber pisado “ninguna de las comunidades autónomas que están haciendo la presión migratoria sin precedentes”, apenas tres días después de que el presidente se reuniera en la isla de La Palma con el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, que clama desde hace semanas para que el PP acepte la reforma de la ley de extranjería que sistematizaría y habría obligatorio el la solidaridad interterritorial en el acogimiento de los menores migrantes.

Sémper ha hecho hincapié en la incapacidad de las comunidades que gobierna el PP de hacer frente a la supuesta crisis migratoria. “Las comunidades autónomas siguen sobrepasadas y necesitan ya una solución”, ha señalado. El PP ha reclamado financiación extra al Gobierno central para atender a los menores, pese a que las competencias son autonómicas y a que algunas de las autonomías que gobierna el partido de Feijóo maneja presupuestos que rozan y superan los 30.000 millones de euros.

“El Gobierno no hace nada. El problema es que no tenemos una política migratoria en nuestro país. No hay una política migratoria que controla las fronteras, no hay recursos para atender a las personas que vienen en nuestro país”, ha dicho Sémper, quien ha reclamado al Gobierno que “dote de recursos a las comunidades” ante una supuesta crisis migratoria que, ha vaticinado, “se va a prolongar meses y años”. “Esto no va a cesar. Cómo nos organizamos y afrontamos este reto es vital”, ha zanjado.