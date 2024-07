El PP pide más dinero para que las comunidades acepten el acogimiento de menores migrantes desde Canarias

Un fondo de contingencia para cubrir los gastos. Es la condición planteada desde la dirección del PP para que sus presidentes autonómicos asuman el acogimiento de miles de menores migrantes que colapsan los centros de atención abiertos en Canarias. Así lo ha asegurado el portavoz nacional, Borja Sémper, en una rueda de prensa este martes en la que ha descargado toda la responsabilidad de la negociación a los gobiernos autonómicos, que se reúnen mañana con el Ejecutivo central en una conferencia sectorial presidida por la ministra de Juventud, Sira Rego. A las regiones les ha pedido que asuman “sin excepción” el acuerdo. A “todas”.

“Exigimos un fondo de contingencia con dinero suficiente para dotar a las comunidades autónomas de medios personales, materiales y técnicos para abordar la grave situación de los menores que ya han sido acogidos y ante lo que consideramos una flagrante inacción en política exterior del Gobierno, singularmente ante la Unión Europea”, ha dicho Sémper ante los medios.

El portavoz ha reiterado que la responsabilidad de la gestión de los menores migrantes no acompañados “corresponde al Gobierno central”, que debe “habilitar los medios y la gestión”. “Somos solidarios, pero no con este Gobierno, sino con los canarios que se ven desbordados”, ha sostenido.

Pero el presidente de Canarias, que cogobierna con el PP, ha pedido una reforma de la ley de extranjería para hacer “obligatorio” dicho reparto. Un punto que este martes Sémper ha querido despejar. El portavoz ha asegurado que la responsabilidad de la negociación es de los presidentes autonómicos, aunque cualquier hipotética modificación de la norma debería votarse en el Congreso y el Senado.

Preguntado expresamente por si la dirección nacional del PP tiene la certeza de que todos sus presidentes autonómicos van a aceptar el reparto que se acuerde, Sémper no ha querido responder y ha extendido la exigencia a “todas” las comunidades. “Queremos que participen todas las comunidades autónomas sin excepción”, ha dicho. Un mensaje que fuentes de la dirección no circunscriben solo a Catalunya: “Todas, también Catalunya. Con las mismas condiciones”.

Pero Sémper ha evitado concretar cuánto dinero debería tener ese fondo de contingencia que ha pedido, si todas las comunidades del PP están dispuestas a aceptar el reparto, ni cuántos menores cada una. Ni siquiera si asumen o no la reforma para hacer obligatorio el reparto. “No voy a hablar por boca de los presidentes autonómicos”, ha dicho ante todas las preguntas que pretendían precisar la postura del PP.

De hecho, Sémper ha criticado abiertamente las condiciones en las que está acogidos los menores por las comunidades autónomas, aunque ha echado la culpa al Gobierno. “¿Qué sucede cuando el gobierno manda a decenas o a cientos de menores no acompañados a comunidades autónomas que no pueden acogerlos porque no tienen las condiciones materiales? ¿Qué está sucediendo? ¿En qué condiciones viven esos menores? ¿En las condiciones inhumanas, hacinados? Esto es lo que está provocando el Gobierno de España”, ha dicho.

“Nos negamos a que los seres humanos vivan en condiciones inhumanas y especialmente nos negamos a que los menores vivan en esas condiciones. Y lo que queremos son recursos”, ha concluido.