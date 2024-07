Cuando el PP y Jupol decían que la amnistía no se aplicaría a los policías

“Se acaba indultando a los que queman mobiliario urbano y se acaba procesando a personas, servidores públicos, cuyo único delito fue cumplir órdenes”. Así defendió en noviembre de 2023 el líder del PP de Catalunya, Alejandro Fernández, un mantra que su organización ha defendido desde hace casi un año: que la ley de amnistía no se iba a aplicar a los policías investigados en causas relacionadas con el procés. Este mismo martes 46 policías nacionales han sido exonerados por las cargas contra los ciudadanos durante el referéndum del 1 de octubre de 2017.

El PP asumió desde un principio una posición absolutamente beligerante contra la ley de amnistía. La norma, que entró en vigor el pasado mes de junio, no tenía ni un mínimo resquicio positivo. Nada rescatable.

Pero desde el principio, el relato del PP tuvo un agujero en lo referente a los agentes policiales objeto de procesos judiciales por su actuación tanto en el 1-O como en otros momentos álgidos del procés, como los enfrentamientos callejeros tras la sentencia del Tribunal Supremo contra los líderes del movimiento independentista catalán.

El PP optó por negar la evidencia: que la ley de amnistía también aplicaría a los policías. Así lo pidió, por ejemplo, el propio Carles Puigdemont en agosto de 2023, consciente de que sería muy difícil lograr su propio perdón si no asumía el de los agentes de la autoridad. Y así se asumió desde muy pronto por parte de los negociadores de la ley.

Pero el PP negó durante meses que lo que ha ocurrido este martes fuera a ocurrir. Lo hizo, por ejemplo, Alejandro Fernández. Pero no solo. La secretaria de Interior del PP, Ana Blanco, también dijo que “la ley de amnistía excluye a las FCSE [Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado]”.

Lo escribió en Twitter, pero también lo dijo en televisión, durante un debate en el programa ‘Todo es mentira’, de Cuatro. “Los policías no entran en la amnistía. Me lo está corroborando la portavoz de Justicia”, dijo la diputada del PP este mismo mes de junio. Blanco se apoyó para su afirmación en su compañera María Jesús Moro.

Pero la dirigente ourensana, a quien Feijóo mantuvo como responsable de política interior del PP tras desbancar a Pablo Casado, no solo dijo que la amnistía no aplicaba a los policías, sino que se congratuló por ello: “Ojo, que yo me alegro de que no hayan entrado porque los policías fueron a defender el orden constitucional y el Estado de derecho”.

Otras voces autorizadas del PP también defendieron en privado esta misma postura. “Sorprende que se amnistía el terrorismo y no los policías”, dijo uno de los principales dirigentes del partido en una conversación con periodistas en el Congreso.

Jupol, también

Pero no solo el PP ha dicho que la amnistía no aplicaría a los policías. El principal sindicato policial, Jupol, también lo sostuvo.

Cuando se aprobó la norma en el Congreso de forma definitiva, el pasado 30 de mayo, Jupol dijo que era un “menosprecio absoluto” a los policías que estuvieron en Catalunya en 2017 y en 2019, según dijo su portavoz Ibón Domínguez.

El pasado mes de enero, el secretario general de Jupol, Aarón Rivero, dijo que “los policías nacionales son los únicos que van a pagar las consecuencias del intento de golpe de Estado en Catalunya”. Rivero dijo que el Gobierno “de la mano de sus socios independentistas, prefiere ponerse del lado de los sediciosos y los delincuentes, mientras abandona y desprecia a la Policía Nacional y a sus agentes”.

Otras organizaciones como el SUP, por boca de su portavoz Jacobo Rodríguez, calificaron la norma como “el mayor atropello contra la igualdad ante la ley de nuestra democracia”.

Este mismo jueves, Jupol ha emitido un comunicado en el que se felicita por que “finaliza el calvario judicial” de los policías que han pedido la amnistía, a los que muestra su “comprensión”, para luego jactarse de haber sido ellos mismos los que han logrado la decisión judicial, y a través de una empresa concreta: “Una postura que ha sido impulsada para varios de los agentes imputados por los servicios jurídicos de Jupol ejercidos a través del abogado Javier Aranda del despacho de abogados Aranda, Melgar & Tasies Advocats”.

De momento, desde el PP no se ha emitido ninguna reacción sobre la amnistía de estos 46 policías nacionales.