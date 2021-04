El PP propone que las víctimas de ETA decidan sobre la situación penitenciaria de los presos de la banda

El Partido Popular ha introducido este miércoles a las víctimas del terrorismo en la campaña de las elecciones madrileñas en un acto en Aranjuez (Madrid) presidido por Pablo Casado en el que continuamente se ha pedido el voto para la presidenta de la Comunidad de Madrid y candidata a la reelección, Isabel Díaz Ayuso. El evento ha servido para presentar una proposición de ley que ya ha sido registrada en el Congreso de los Diputados en la que el PP propone que las víctimas del terrorismo puedan decidir sobre los beneficios penitenciarios de los presos de ETA u otras organizaciones terroristas.

En su propuesta, los populares expresan "la necesidad de ampliar los ámbitos de participación de las víctimas en la ejecución de la pena, para evitar la posibilidad de que determinadas decisiones judiciales o de las autoridades penitenciarias otorguen beneficios a los penados sin la participación de la víctima vía recurso o alegaciones". El PP no concreta, en cambio, cómo podría realizarse esa participación, que tiene un dudoso encaje legal con el ordenamiento jurídico actual, en el que los beneficios penitenciarios dependen en exclusiva de la autoridad judicial correspondiente.

Lo que sí explican los populares es que en su propuesta pretenden modificar el Estatuto de la Víctima del Delito, el Reglamento Penitenciario y las leyes orgánicas Penitenciaria, de Seguridad Ciudadana, del Derecho de Reunión y del Poder Judicial. "Las víctimas tenéis que estar presentes en todo el proceso. Tenéis que tener presencia en la vigilancia penitenciaria y en la progresión de grado", les ha dicho Casado a las víctimas presentes en el acto, como Mari Mar Blanco o Teresa Jiménez-Becerril, que también han pedido el voto para Ayuso y han tachado al Gobierno progresista de "traidor".

"Esto también se vota el martes", ha asegurado durante el acto el actual consejero de Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid y número dos de la lista de Ayuso para el 4M, Enrique López. En su opinión, "Rufián y Otegi no votarían a Ayuso, votarían a Gabilondo, a Iglesias o a Mónica". López ha denunciado que el Gobierno "trata de blanquear a los que han justificado el terrorismo", algo que ha considerado "despreciable". "No hay más opciones, o se está con las víctimas o se está contra las víctimas. O blanco o negro", ha zanjado.

Previamente, la portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, ha asegurado que ante el terrorismo "no cabe la equidistancia ni el olvido". Ella ha denunciado los "homenaje a presos terroristas frente a la pasividad del Gobierno de España", así como "los indignos acercamientos" de presos de ETA a cárceles próximas al País Vasco, a pesar de que cuando ETA matabam durante el Gobierno de José María Aznar, padrino político de Casado, acercó a 426 presos de la banda. "Sin colaboración y sin arrepentimiento no se pueden defender la justicia y la verdad", ha dicho Gamarra.

Casado ha añadido que el final de ETA se debe a la Guardia Civil y la Policía. "No se hizo con ningún hombre de paz", ha señalado. Además, el líder del PP ha asegurado que "el Gobierno no está acabando con ese relato de equidistancia complice e ignominioso entre víctimas y verdugos". Casado ha recordado que su propuesta de ley plantea "acabar con los homenajes a los etarras" y dejar claro que "no hay beneficios si no se colabora con el esclarecimiento".

Según el presidente de los populares, Sánchez "ha necesitado de un partido como Podemos, declaradamente comunista, al que le parece muy bien la dictadura que hay en Venezuela, y ha tenido que contar con partidos como Bildu, que no ha condenado los asesinatos de ETA". "La portavoz de Bildu en el Congreso era editora de un periódico en el que nos señalaba. Hay políticos de Bildu que han estado señalando a familiares de víctimas del terrorismo que han sido asesindas", ha insistido.

"Pedro Sánchez es presidente del Gobierno gracias a Bildu, a un partido que no condena 850 asesinatos. En ningún país del mundo se entendería esto", ha recalcado." En Alemania no se permiten partidos nazis. Que Bildu esté ahora legalizados no quiere decir que moralmente nosotros no pensemos que no es homologable hasta que no condene los asesinatos de ETA". También ha asegurado que el Gobierno está "acercando presos al dictado de Bildu" y que Sánchez dice "que tienen que estar a los mandos del Estado".