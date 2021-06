PP vasco acusa al PNV de estar "ojo avizor" sobre Cataluña para, si sale bien, poner en marcha el "eusko procés"

Dice que el PSE es "una extensión más del PNV" sin interés en "llevarle la contraria" para poder mantenerse en el poder

BILBAO, 14 (EUROPA PRESS)

La presidenta del PP de Vizcaya, Raquel González, ha acusado al PNV de estar "ojo avizor" sobre lo que acontece en Cataluña para, "si sale bien", poner en marcha en el País Vasco el "eusko procés". Asimismo, ha afirmado que el PSE es "una extensión más" de la formación jeltzale y carece de interés en "llevarle la contraria" para poder así mantenerse en el poder.

En una entrevista a RNE, recogida por Europa Press, González se ha referido además a la manifestación celebrada este domingo en la Plaza de Colón, en Madrid, para rechazar los indultos a los líderes catalanes del 'procés', cita en la que estuvo una representación del PP vasco.

En este sentido, González ha afirmado que el PP no se puede arrepentir de estar defendiendo la Constitución e igualdad de los españoles ante la ley. Por ello, el "problema no es quién estaba en la foto sino quién faltaba".

"Hay muchos partidos que se llaman demócratas, pero luego les parece bien que cualquier condenado, por un capricho de un presidente, pueda ser indultado sin ninguna explicación y con todo en contra. En contra la opinión social, de los estamentos jurídicos...", ha afirmado.

Asimismo, González ha alertado de que se encuentra "en riesgo la unidad de España", aunque "habiendo partidos fuertes, como el PP, no lo tendrán tan fácil". "Pero si vamos permitiéndolo poco a poco tendremos una crisis de país. A Pedro Sánchez no le importa nada España ni los españoles, solo le importa él mismo", ha denunciado, al tiempo que ha advertido de los socios con que cuenta, "PNV y EH Bildu, llevan años queriendo romper España".

Tras valorar que ejecutivos "fuertes" como los liderados en su momento por José María Aznar y Mariano Rajoy fueron capaces de "mantener la unidad de España", ha incidido en que mientras "el sanchismo esté en el poder esto será más difícil".

No obstante, ha reconocido que existe "una sensación" de que la aplicación del artículo 155 en Cataluña "no terminó de arreglar" la situación, aunque ha sostenido que el problema pasa por no haber "dejado claro desde un principio que Cataluña es España, que la Constitución es para todos y que dentro de eso se puede hablar y negociar".

"Saliéndose de eso no hay nada de que hablar, pero se les ha ido permitiendo hacer pequeños avances y es donde está el problema. Llega un momento en que te tienes que plantar y decir que no se puede salir de ciertas normas. Si no se hace eso se corre el riesgo de que otras comunidades se sumen", ha concretado.

A su juicio, el PNV es "el hermano mayor" que "azuza a los catalanes" y está "ojo avizor" de lo que acontece en Cataluña para, "si sale bien", trasladarlo a Euskadi y poner en marcha el "eusko procés". "Llevan tiempo amagando con la reforma del Estatuto, con una nueva marca de 'eusko vascos' ya que vascos somos todos los que hemos nacido aquí y hay que poner una nueva raza encima de la mesa, los 'eusko vascos', y que el PNV decida si tienen derecho a tener una vida próspera o no", ha denunciado.

Asimismo, ha considerado que poner al PSE en el lado de la "no soberanía es decir mucho", ya que los socialistas son "una extensión más del PNV" y no tiene interés de "llevarle la contraria" para poder mantenerse en el poder.

VOX

Por último, ha lamentado que se intente confrontar al centro-derecha en el Estado y ha apostado por estar "unidos y salir de peleas estériles". "Si de verdad tenemos claro los tres partidos --PP, Vox y Cs-- que lo que hay que hacer es acabar con el sanchismo y con los partidos rupturistas que le apoyan tenemos que estar unidos", ha confiado.

Tras recordar que Vox es "un partido diferente al PP", ha subrayado que cuenta con algunos postulados "similares si no iguales", por lo que si sus dirigentes y votantes quieren cambiar la actual situación hay que "concentrarse en un partido y en este momento el partido más fuerte es el PP".