El presidente de Chile está dolido y decepcionado por los abusos de amigo jesuita

El presidente de Chile, Sebastián Piñera, afirmó este martes que sintió "un profundo dolor, una profunda decepción" al enterarse de que Renato Poblete, un emblemático jesuita chileno de quien fue amigo, abusó sexualmente de mas de una veintena de mujeres durante casi 50 años.

"Yo fui amigo del padre Renato Poblete durante mucho tiempo, era amigo de mis padres, fue amigo mío, yo tengo o tenía por él una gran admiración o aprecio", reveló Piñera en el canal privado Megavisión.

"Conocí esto (los abusos) porque me lo informaron los propios jesuitas, sentí un profundo dolor, una profunda decepción", añadió el mandatario chileno.

El pasado 30 de julio, la Compañía de Jesús reveló el resultado de una investigación que determinó que Poblete, fallecido en 2010 y que alcanzó una alta figuración en la congregación, fue durante 48 años un depredador sexual que abusó de 22 mujeres, entre ellas varias menores de edad.

La indagatoria precisó que al menos otras 24 posibles víctimas no quisieron hacer públicos sus casos, que Poblete mantuvo media docena de relaciones estables entre 1960 y 2008 y que a una víctima incluso la obligó a abortar.

Renato Poblete fue entre 1982 y 2000 el capellán del Hogar de Cristo, una institución de beneficencia creada por San Alberto Hurtado en 1944, que hasta hoy atiende a miles de personas cada día.

En 2009, el jesuita recibió de manos de la entonces presidenta Michelle Bachelet el Premio Bicentenario como reconocimiento del Gobierno a su trayectoria de servicio social y en el primer Gobierno de Sebastián Piñera se dio su nombre a un parque junto al río Mapocho, con una gran estatua suya que fue fundida al desvelarse los abusos, junto con suprimir su nombre.

"La habíamos puesto al parque Renato Poblete porque era lo que yo sabía de él, que había sido un hombre que había dedicado su vida a ayudar a los más pobres, pero cuando conocí esta otra historia yo sentí un dolor profundo, una decepción en lo profundo", insistió el mandatario.

"Cuando hay una persona que uno aprecia y admira y de repente descubre que no era la persona que uno conocía, se siente mucho dolor, mucha frustración, mucha decepción y un poco de rabia, porque nos engañó a todos", apuntó.

"Yo me he preguntado mucho, ¿cómo nadie se dio cuenta? e incluso los jesuitas han pagado un precio alto, porque cuando pasó lo de (el exsacerdote Fernando) Karadima, muchos jesuitas dijeron '¿cómo es posible que no se dieran cuenta?' e indicaban con el dedo a todos los que estaban cerca. Nunca hay que escupir al cielo, les cayó la piedra en la cabeza", subrayó.

Fernando Karadima fue un influyente párroco, formador de medio centenar de sacerdotes, de los que cinco llegaron a ser obispos, pero que también cometió abusos durante décadas y cuyo caso sirvió para abrir las compuertas de una profunda descomposición moral en la Iglesia chilena, sumida hoy en una crisis no superada.

Sebastián Piñerta manifestó este martes su convicción de que la Iglesia "cometió un error garrafal, porque una cosa es que algunos de sus miembros puedan tener desviaciones, vicios, y que hayan cometido delitos atroces, vulnerando y abusando contra los menores, pero cuando las autoridades superiores lo supieron no actuaron bien", comentó.

"En lugar de ir a defender a las víctimas, hubo una defensa corporativa y que al final terminó agrandando la crisis", remató y acotó que "hay que decir la verdad y compensar a las víctimas, es muy importante que se investigue y que se descubra la verdad".

Según datos de la Fiscalía, hay 166 causas abiertas por abusos en el clero chileno, mientras las víctimas suman 248, de las que 131 eran menores de edad al sufrir los delitos.

En tanto, las personas relacionadas con la Iglesia que son investigadas suman 221, entre ellas 10 obispos, 152 sacerdotes, 9 diáconos, 15 laicos, 8 personas de las que no se dispone información y 27 pertenecientes a órdenes o congregaciones sin ser clérigos.