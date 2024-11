El presidente de un tribunal de la Audiencia Nacional, sobre el retraso en celebrar juicios: “Nos da hasta vergüenza”

El magistrado Francisco Martel, presidente de la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, se ha referido hoy, en plena vista, a los retrasos que sufren los señalamientos de juicios en el tribunal especializado. “Nos da hasta vergüenza”, ha dicho Martel al verse obligado a suspender un juicio, por enfermedad de una abogada, contra el comisario José Manuel Villarejo y el empresario Javier López Madrid, y valorar que este aplazamiento supondrá que no se vaya a celebrar, probablemente, hasta la segunda mitad de 2026.

“Mal de muchos, consuelo de tontos”, ha proseguido el juez, al asegurar que otras secciones de la Sala de lo Penal se encuentra en una situación similar, con procedimientos atascados por la falta de fechas. La Audiencia Nacional es un órgano judicial más de los que sufren inmensos retrasos que arrastran aún la crisis provocada por la epidemia de Covid-19 o la huelga de secretarios judiciales del pasado año. Cuestiones estas que se suman al lento funcionamiento tradicional de la justicia.

Este lunes debería haber dado comienzo el juicio por una de las decenas de piezas que se investigan contra el comisario Villarejo en la causa denominada Tándem. En esta ocasión se sientan en el bbanquilloel policía jubilado, su socio Rafael Redondo y el empresario Javier López Madrid. Este último está acusado de haber contratado al policía para acosar a la doctora Elisa Pinto.

La abogada de la víctima presentó el viernes una baja por enfermedad pero tachó información que consideraba reservada de sus dolencias. En consecuencia, el tribunal dictó una providencia descartando el aplazamiento. La letrada ha presentado esta mañana un segundo informe médico sin tachaduras y actualizado y, ya en la sala, el tribunal ha decidido aplazar el juicio.

Las defensas de Villarejo y Redondo no se han opuesto, pero el abogado de Javier López Madrid se ha mostrado contrario a la suspensión por considerar que no había motivación suficiente. Se da la circunstancia de que otro juicio con los mismos protagonistas en la Audiencia Provincial de Madrid se suspendió recientemente, siendo el abogado del empresario quien alegó un cuadro de ansiedad, que no conllevaba baja, y que le obligaría a descender la carga de trabajo, según prescripción médica.

Contratación de Villarejo

En ese juicio que se suspendió en la Audiencia Provincial se iba a juzgar el presunto acoso en sí y la agresión que habría sufrido Pinto por parte de Villarejo. La instrucción de la causa se ha demorado durante más de una década. La fecha que se fijó fue octubre de 2025, pero el abogado del comisario tiene señalada otra vista en esas fechas, así que, si no se vuelve a retrasar, el juicio se celebrará en febrero de 2026.

En el caso del juicio suspendido este lunes en la Audiencia Nacional solo se iba a juzgar la contratación de un funcionario público en activo (Villarejo) por parte de un particular (López Madrid) sin que se fuera a entrar a valorar las consecuencias del presunto acoso y agresión que sufrió la doctora Pinto. Con la suspensión es probable que se regrese al orden original, y que el juicio con más carga, el de la Audiencia Provincial, se celebre antes que el de la Audiencia Nacional.

La abogada de Pinto se ha presentado en la sala de vistas pese a su baja alegando que el tribunal le rechazó el aplazamiento. En su intervención ha relatado temblores y malestar y, tras unas gafas de sol, ha añadido que ella busca la suspensión de todo el procedimiento, no solo la suspensión de la vista. “Por ahora resolvemos lo que tenemos encima de la mesa si son otros planteamientos o demás historias ya suenan a dilaciones y cosas extrañas”, ha respondido el presidente del tribunal.