El PSOE lanza el lema 'Hazlo por Madrid' y Gabilondo contrapone a Ayuso: "Tu libertad es ir a votar"

El PSOE ya tiene lema para la campaña del 4M. "Hazlo por Madrid" será el eslogan que aparecerá en marquesinas, banderolas y demás cartelería además de en el spot que han presentado el candidato, Ángel Gabilondo, y la responsable de la campaña, Mónica Carazo, en el que una voz en off sobre imágenes rutinarias de la región reclama el voto frente a los “gritos”, el “ruido” o el “a por ellos”. “Vamos a demostrarles que no nos representan, que Madrid no insulta, que no es violencia ni extremismos, que no hay ellos ni nosotros. Cabemos todos”, dice el anuncio. "No quiero un Madrid de los míos contra los que no son míos", ha dicho en esa línea Gabilondo durante la presentación en Ferraz en la que ha contrapuesto a Isabel Díaz Ayuso en su "comunismo o libertad" o "socialismo o libertad" que ha usado durante la precampaña. "Tu libertad es ir a votar", ha dicho el aspirante socialista.

"Votes lo que votes, vota por tu s convicciones, por lo que sientes y por lo que eres", ha expresado Gabilondo, que en línea con las últimas campañas socialistas airea el miedo a Vox como elemento movilizador: "No puede ser la primera región europea en la que gobierne la ultraderecha. Hacerlo es parar el gobierno de Colón". "Tu libertad es ir a votar; si no puedes ir, vota por correo. Hazlo por sanitarios, los profesores, por el Madrid de los estudiantes, de los trabajadores, de los mayores, por nuestros jóvenes. Hazlo por Madrid, hazlo por ti". "Madrid es de todos y todas", ha concluido Gabilondo, que también ha aludido al gobernar "en serio" que ha sido hasta ahora el eslogan de la campaña diseñada por Moncloa.

El PSOE está intentando sacar rédito del perfil moderado de Gabilondo -con una estrategia que persigue conseguir parte del voto de Ciudadanos-. "Yo le pido que no insulte a nadie, no solo a mí", ha dicho en una entrevista en La Hora de TVE en referencia a la presidenta madrileña: “La señora Ayuso no ha gobernado bien Madrid y ha hecho de su personaje contenido político”.

"Madrid no son cuatro calles donde se toman cosas", ha dicho el candidato socialista, que el acto de presentación de la campaña ha hecho un recorrido por algunos colectivos o sectores que, a su juicio, son los que conforman la región frente a esas "cuatro calles". El PSOE quiere apelar también al voto "más allá de la M-30", tal y como reflejó recientemente en un encuentro con alcaldes socialistas.

"Madrid es esa joven andaluza de 21 años que acaba de bajarse en Atocha con sus maletas y mira el rótulo del hotel Mediodía", ha comenzado Gabilondo su discurso en el que a puesto ese ejemplo como la "posibilidad" que ofrece la capital de "conocer gente nueva tener futuro en una comunidad que acoge". De ahí ha pasado a una señora de 92 años que vive en una corrala en la calle Salitre del barrio de Lavapiés en la que cayó un obús durante la guerra. "Pasa la tarde jugando al tute con sus amigas", ha expresado antes de hablar de su vecina extranjera y de un "señor de 60 años de Zarzalejo" que regenta un bar con "las mejores croquetas" en ese pueblo "que se estaba quedando vacío pero hace años que empezaron a llegar jóvenes"; o la mujer que vive en Móstoles desde que hace diez años que llegó de Rumanía y trabaja como empleada del hogar para enviar dinero mensualmente a su familia; o de un pediatra que se manifestó en las mareas blancas contra los recortes o el niño que, junto a familiares y amigos, corta la calle para pedir mejores infraestructuras para su colegio... "Podríamos seguir así, Madrid también soy yo, somos nosotros", ha acabado Gabilondo, que ha definido la región como una "comunidad abierta y progresista".

"Fuera hay interesadamente mucho ruido. Nos están intentando convencer de que Madrid es algo que no es. El Madrid que esta derecha dibuja no nos representa", ha dicho, por su parte, Carazo.