El PSOE sube y la derecha no tiene asegurada la mayoría a una semana de las elecciones generales

La derecha no tiene asegurada la mayoría absoluta en la elecciones generales que se celebrarán el 23J. El PP ganará los comicios casi con total seguridad, pero la batalla por cada escaño en las 52 circunscripciones determinará si la derecha y la extrema derecha suman más de 176 diputados y puede repetir a nivel nacional sus pactos en ayuntamientos y comunidades autónomas. Ahora mismo, PP y Vox no tienen garantizado ese escenario.

Esa es la foto que dibuja el tracking de Simple Lógica para elDiario.es, el último que se publicará antes de que entre en vigor la prohibición de difundir encuestas electorales. Este último sondeo incide también en la encarnizada pelea por el tercer puesto entre Sumar y Vox, con ambos partidos prácticamente empatados.

Según esta última estimación, el PP ganará las elecciones con el 32,2% de los votos, sin que su porcentaje haya variado respecto al último tracking. Eso sí, pierden un diputado por la subida del PSOE: Alberto Núñez Feijóo estaría al frente de un grupo parlamentario de entre 130 y 138 diputados, frente a los 88 con los que dejó al partido Pablo Casado en las elecciones de 2019.







El PSOE quedaría en segunda plaza con el 28,6% de los votos, una subida de dos décimas respecto al último tracking. Es su tercer ascenso consecutivo tras la caída que les supuso a los socialistas el 'cara a cara'. Con esos resultados, Simple Lógica estima que Pedro Sánchez mantendrá entre 106 y 114 diputados, frente a los 120 que tiene ahora.

La pelea por el tercer puesto vuelve a estar en empate, con apenas una décima de ventaja para Vox. El partido de Santiago Abascal obtendría un 13,9% de los votos que se traducirían en de 34 a 40 diputados, un descenso frente a los 52 que tiene ahora.

Vox ha subido respecto al último tracking, lo que le permite situarse una décima por encima de Sumar. La formación de Yolanda Díaz obtendría ahora un 13,8% de los votos y entre 33 y 39 diputados –ahora Unidas Podemos tenía 35 y Más País dos–.

Con esos resultados, la derecha tiene a su alcance la mayoría absoluta pero para nada la tiene asegurada. En el mejor de los escenarios, en el caso de que tanto PP y Vox consigan los diputados de la parte alta de las horquillas, sumarán 178 votos en una hipotética investidura, dos más de los necesarios. En caso de que ambos estén en la parte más baja de sus pronósticos, solo sumarán entre ambos 164 diputados.

La izquierda, por su parte, tiene imposible llegar a la mayoría solo con un acuerdo entre PP y Sumar: en el mejor de los casos alcanzarían los 153 diputados; en el peor se quedarían solo con 139.







Feijóo y Abascal suben en valoración

La última valoración de los líderes políticos vuelve a dejar a Pedro Sánchez como el candidato con mejor nota, con una valoración positiva del 45%. Yolanda Díaz baja tras haber ocupado la primera posición en el último tracking y se queda ahora con un 42,1% de valoración positiva.







Alberto Núñez Feijóo sigue en la tercera plaza, de nuevo con un ascenso en su valoración, que le deja con una nota de 32,6% de valoraciones positivas. Santiago Abascal también sube, aunque cierra esta serie de trackings como el candidato peor valorado, con una nota del 18,9%.

