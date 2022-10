PSOE y Unidas Podemos cierran un acuerdo para los últimos Presupuestos de la legislatura

Una vez más el acuerdo llega en el último momento. PSOE y Unidas Podemos han cerrado los flecos de los Presupuestos Generales del Estado de madrugada tras conversaciones que se han producido contrarreloj. Finalmente, Pedro Sánchez y Yolanda Díaz formalizarán el entendimiento para las que serán las últimas cuentas públicas de la coalición este martes por la mañana previamente a su aprobación en el Consejo de Ministros. A partir de ahí, el proyecto presupuestario pasará al Congreso, donde el Gobierno pretende alcanzar el apoyo de las fuerzas de la investidura.

La negociación de los Presupuestos se encauzó la semana pasada cuando los equipos del Ministerio de Hacienda y Unidas Podemos cerraron la reforma fiscal, que era una de las partes más controvertidas de las conversaciones. A partir de ahí, los negociadores pasaron a cerrar los detalles del proyecto presupuestario, que supondrá el mayor gasto social de la historia, según informan fuentes gubernamentales.

Vivienda, crianza y desempleo, los últimos escollos

La tensión se ha mantenido, no obstante, hasta el último momento. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, aseguró en una entrevista en Hora 25 este lunes pasadas las 22 horas que el acuerdo no estaba cerrado y que ambas partes estaban distanciadas. El principal escollo, aseguró la líder de Unidas Podemos en el seno de la coalición, era la ley de vivienda. El socio minoritario también presionaba para ampliar las prestaciones por desempleo así como una ayuda por crianza entre los 0 y los tres años de 100 euros con carácter generalizado. Fue, además, muy crítica con la forma de negociar hasta el último momento de la que responsabilizó al socio mayoritario. No obstante, el ala socialista del Ejecutivo aseguraba por la tarde del lunes que la pelota estaba ya sobre el tejado de Unidas Podemos para cerrar el acuerdo.

A las 6:55 horas de este martes, la Secretaría de Estado de Comunicación ha anunciado que “los partidos del Gobierno de coalición han alcanzado un acuerdo en relación al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado”. Tras el encuentro de Sánchez y Díaz, el Consejo de Ministros dará luz verde a las cuentas públicas, como estaba previsto.

Para Moncloa, el acuerdo presupuestario supone una “nueva muestra de estabilidad” al suponer las terceras cuentas “en tiempo y forma” desde 2020, a diferencia de lo ocurrido durante los mandatos de Mariano Rajoy.

Soslayan el choque por el gasto militar

A la espera de que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, dé los detalles del grueso de las cuentas públicas, Moncloa asegura que garantizarán el poder adquisitivo de los pensionistas, es decir, que se revalorizarán las pensiones conforme al IPC, como se recuperó por ley, así como la mejora de las condiciones laborales y salariales de los empleados públicos tras haber alcanzado un acuerdo con los sindicatos para subir los salarios un 9,5% en los próximos tres años.

“La sanidad, especialmente la atención primaria, la educación, la dependencia o las becas son algunas de las partidas que se reforzarán en los próximos años”, agregan fuentes gubernamentales. Otro de los escollos que ha soslayado la coalición es el incremento del gasto en Defensa al que se comprometió Sánchez en el marco de la cumbre de la OTAN y sobre el que ha pivotado buena parte de la polémica en esta ocasión y hasta el último momento. Horas antes de presentar los Presupuestos, Podemos insistía en su rechazo a que el proyecto incluyera “un solo céntimo” mientras el PSOE aseguraba que se cumpliría el compromiso. Fuentes gubernamentales dan por hecho que habrá al menos un ligero aumento. La intención de Sánchez es que el gasto militar llegue al 2% del PIB en el año 2029, en línea con lo comprometido con los aliados.