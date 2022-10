PSOE y Podemos mantienen el choque por el gasto militar a unas horas de presentar los Presupuestos

Quedan 24 horas para que la coalición presente, como pretende, las que serán sus últimas cuentas públicas y aún mantiene la pugna por el gasto militar. Pedro Sánchez se comprometió en el marco de la cumbre de la OTAN a reflejar en los Presupuestos Generales del Estado de 2023 un incremento de la partida destinada a Defensa para conducir a España al 2% del PIB en 2029 y mantiene ese compromiso en la recta final de la negociación con el socio minoritario. Sin embargo, Podemos reitera su negativa a aceptar esa subida y, en vísperas de presentar el proyecto presupuestario, advierte de que no debería contener ni “un solo céntimo en Defensa” más. Ese, junto con la ley de vivienda, se ha convertido en el principal pulso en el seno del Gobierno.

“El PSOE y el presidente cumplimos los compromisos. Siempre los vamos a cumplir”, ha afirmado el secretario de Organización, Santos Cerdán, en una rueda de prensa en Ferraz tras la reunión de la Ejecutiva. La intención, por tanto, es que las cuentas públicas de 2023 contengan un incremento de la partida destinada a Defensa. La afirmación se producía en respuesta al aviso que unos minutos antes llegaba desde la sede de Podemos. “No puede haber un incremento en gasto de Defensa. En este momento lo que necesita este país es aumentar el gasto social, no más tanques y no más aviones. Todo el incremento del gasto en los Presupuestos debe ser en partidas sociales y no un solo céntimo en Defensa”, ha dicho el portavoz de la formación morada, Pablo Fernández.

A pesar de que se mantiene el choque públicamente, ambas formaciones dan por hecho que en las próximas horas habrá un acuerdo que permita al Consejo de Ministros dar luz verde a los últimos Presupuestos de la legislatura. El camino está allanado después de que el jueves pasado los socios cerraran la parte más relevante: la reforma fiscal. La idea ahora es cerrar los últimos flecos. Cerdán ha evitado dar detalles tanto de la negociación como del proyecto presupuestario en sí bajo la premisa de que será a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a la que le corresponderá hacerlo “en breve”.

Tanto PSOE como Podemos han defendido las medidas fiscales que han pactado, como el impuesto a las fortunas o las bajadas a los tramos más bajos del IRPF. “Hay que huir de los chamanes económicos que venden duros a cuatro pesetas”, ha aseverado el número tres del PSOE, que ha considerado que el PP es como “Robin Hood pero al revés”: “Quitar a los que menos tienen para dárselo a los ricos”. “Su modelo es la ley de la jungla en el que no solo se salvan los más fuertes sino los que más tienen”, ha agregado.

“Es curioso que hable de robar. No, señor Feijóo, robar es lo que hicieron ustedes en sobres o pagando en negro las obras de su sede”, le ha espetado Cerdán al líder del PP, al que ha acusado de generar “inestabilidad” con el bloqueo del Poder Judicial. El secretario de Organización del PSOE se ha mostrado convencido de que “el efecto Feijóo se ha desinflado”, a pesar de las encuestas que le sitúan en primera posición. “Hay un empate técnico”, ha añadido el dirigente socialista, convencido de que el electorado progresista está desmovilizado. “El efecto Feijóo está desmontado. Ha quedado claro que cuando más habla, más sube el pan”, ha rematado.