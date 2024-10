La querella del PP pide que se impute al PSOE en base a testimonios anónimos publicados por un medio

“Todo apunta a financiación irregular y es lo que queremos que se investigue”, ha dicho este lunes el portavoz nacional del PP, Borja Sémper, cuando ha acudido a la Audiencia Nacional a presentar una querella contra el PSOE por financiación ilegal. El documento, al que ha tenido acceso elDiario.es, no aporta más pruebas que testimonios anónimos que afirman haber entregado bolsas con dinero en la sede de los socialistas en Ferraz. La querella no identifica a quienes hacen esas acusaciones y no añade ninguna prueba, testimonio o documento más.

Esos testimonios anónimos proceden de una noticia de The Objective, donde dos personas relatan de manera anónima que el cabecilla del caso Koldo, el empresario Víctor de Aldama, habría hecho de intermediario con un empresario del sector de los hidrocarburos para que este consiguiera una licencia para su empresa. Ese empresario, llamado Claudio Rivas, habría pagado a cambio a Aldama 600.000 euros.

La querella recoge, en base a esos testimonios, que Koldo García Izaguirre, asesor de José Luis Ábalos en el Ministerio de Transportes, se habría reunido con Aldama y Rivas para facilitar la obtención de esa licencia. “Sobre la forma en la que se produjeron los citados pagos, se afirma que al menos una parte de la cantidad presuntamente adeudada, se habría llevado físicamente a la sede del Partido Socialista Obrero Español”, sostiene la querella del PP.

“En la grabación de la entrevista que acompaña a la noticia, el declarante manifiesta que, de los 600.000 euros acordados, 'se lleva a Ferraz la cantidad de 90.000 euros, que son entregados en la calle Ferraz, en la segunda planta, en la sede del Partido Socialista'. Esas entregas, que se habrían realizado a ”un señor, vamos, que estaba esperando que se le entregara ese sobre'“, afirma el documento del PP.

“El pago de 90.000 euros en efectivo en la sede del PSOE se habría realizado en dos entregas, en octubre de 2020. Un dinero que 'fue transportado en una bolsa de plástico'”, continúa la querella, que da por buena la información y cuestiona que a esa persona que acudió a Ferraz “no se le pidiera documentación alguna y se le preguntara expresamente si venía de parte del Sr. De Aldama, de lo que se desprende que trabajadores del PSOE conocían a este último”.

El PP incide en que la empresa de hidrocarburos acabó consiguiendo la licencia en septiembre de 2022, y concluye que se ha cometido cuatro delitos: blanqueo de capitales, financiación ilegal de partidos, cohecho y tráfico de influencias. “En relación con la financiación ilegal de partidos políticos cabe destacar que la presunta entrega de 90.000 € en efectivo por un particular para la obtención de una licencia administrativa en la sede de un partido político es un indicio bastante para iniciar una investigación para esclarecer la identidad del receptor y el destino de los fondos”, sostiene el PP.

Pero en las 12 páginas de la querella el PP no aporta prueba ninguna prueba. Reclama a la Audiencia Nacional que abra una investigación y impute al PSOE únicamente en base a dos testimonios anónimos publicados por un medio de comunicación. En las diligencias que pide ni siquiera solicite que se identifique a esas personas y se las interrogue: por ahora se limita a reclamar los interrogatorios de Aldama, el empresario que supuestamente hizo el pago y Koldo García, así como la declaración como testigo de los trabajadores de Ferraz que supuestamente recibieron el dinero.

Este lunes, Sémper ha asegurado que la denuncia anónima, publicada por The Objective “es de tal envergadura y tan grave, que nos parece razonable una nueva pieza” judicial al respecto. “Entiendo que hay gente que puede dudar de la inteligencia del PP, pero no dudemos del sentido común”, ha sostenido para defender la querella. “Todo apunta a financiación irregular y es lo que queremos que se investigue”, ha sostenido.

La estrategia del PP es que el Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, que ya investiga a Aldama y a Rivas por su presunta participación en un fraude a la Hacienda Pública de más de 182 millones de euros en el sector de los hidrocarburos, admita esta querella por su supuesta conexión con la trama.

Tras la presentación de la querella, el PSOE se ha lanzado a criticar “el cinismo” del PP: “Nos pide cuentas el amigo de un narco desde una sede en ’B’. ¿Qué son? ¿Los Soprano?”, ha dicho la portavoz de los socialistas, Esther Peña, en rueda de prensa.

Peña ha recordado que los populares mantienen 39 causas abiertas en los tribunales relacionadas con delitos de corrupción. “Es el colmo del cinismo, es vergonzoso. Presentan esta querella basada en una entrevista a un anónimo que no presenta pruebas ni detalles. No fue fácil tomar las decisiones que tomamos porque Ábalos fue una persona importante para el partido. Pero somos un partido limpio y exigimos responsabilidades caiga quien caiga y pague quien tenga que pagar”, ha concluido.