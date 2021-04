Sánchez abre campaña con la vista puesta en el fin de la pandemia: "Madrid tendrá que elegir entre un Gobierno serio o el de Colón"

Pedro Sánchez ha arrancado oficialmente la campaña este domingo con la vista puesta en dejar atrás la pandemia y la crisis económica y social que deja la COVID-19. El líder del PSOE ha asegurado que el 4 de mayo los madrileños estarán ante la disyuntiva de elegir qué tipo de respuesta quieren dar a la salida de esa crisis ante el "paisaje nuevo" que se abre gracias al proceso de vacunación. "Madrid tendrá que elegir el camino de la recuperación justa o el camino del Gobierno de Colón, que significa exclusión social, ultraderecha y corrupción”, ha expresado el presidente en el primer acto formal de campaña que los socialistas han celebrado en la sede de Ferraz. Tanto Pedro Sánchez como Ángel Gabilondo han reivindicado la necesidad de una movilización masiva del electorado progresista para vencer a Isabel Díaz Ayuso.

"Tenemos al mejor presidente, que es Gabilondo. Tenemos una tarea apasionante y al alcance de la mano. Lo único que necesitamos es ir a votar todos los progresistas el 4M. Lo que necesitamos los progresistas es votar, votar y votar por nuestras convicciones, por lo que somos y lo que creemos", ha expresado Sánchez, que se ha dirigido especialmente al electorado joven de la región. "Somos la izquierda -ha dicho recordando el lema del PSOE en su 39º Congreso- y si votamos el próximo 4 de mayo pondremos punto y final al Gobierno del PP. Votemos para que gane Madrid".

Gabilondo ha reivindicado directamente al PSOE como el único capaz de armar una alternativa a Ayuso: "Con todo el respeto al resto de partidos, solo hay un partido que puede aglutinar las fuerzas necesarias para hacer frente al Gobierno de colon, el PSOE". "Somos la candidatura de la izquierda, de diálogo y de gobierno", se presentó Gabilondo.

Sánchez ha evitado en esta ocasión entrar en el cuerpo a cuerpo con Ayuso y ha ignorado los reproches que le llegan de la actual presidenta madrileña, que ha colocado en él la diana. El líder del PSOE ha eludido responder, pero sí ha sido duro con el PP, del que ha dicho que su seña de identidad es la "corrupción" y al que ha acusado de haber dejado "solo" al Gobierno de España en la respuesta a la pandemia. "¿Qué ha hecho el PP en estos largos meses de pandemia? Intrigar en Europa para que España no recibiera ni un euro", ha dicho sobre la actitud de Pablo Casado: "Se inventaron todo tipo de pretexto. Cualquier pretexto sirve para a derecha, que siempre enreda y trata de evitar que España resurja". "Dicen que aman mucho a España, pero sólo la aman si están en el Gobierno, porque si no gobiernan, su máxima es que mejor que España se hunda, que ya llegarán ellos para salvarla o, por los menos, para volver a gobernar y reanudar su pillaje", ha afirmado.

Frente a las críticas de Ayuso, que acusa al Gobierno de España de haber abandonado a la Comunidad de Madrid, Sánchez ha reivindicado las ayudas que han llegado a la región gracias a la actuación del Ejecutivo central -ha mencionado los 471 millones del mecanismo de recuperación y resiliencia- y, especialmente, a los Presupuestos Generales del Estado, que suponen "recursos por más de 19.640 millones de euros" que representan un "156% más" que las cuentas que aprobó el PP con Mariano Rajoy en 2018.

Gabilondo, a Ayuso: “Madrid no te debe tres, nos debes una, porque no puedes vivir sin mencionar a Sánchez”

El que sí ha entrado en el enfrentamiento directo con Ayuso ha sido Gabilondo, a quien la presidenta madrileña ningunea al elevar su batalla contra La Moncloa. El candidato del PSOE la ha interpelado directamente: “Madrid no te debe tres, tú nos debes una, porque no puedes vivir sin mencionar a Sánchez”. “Echas la culpa de tus errores a todos, no ves los tuyos propios; solo tienes una palabra Sánchez, Sánchez, Sánchez. El virus, Sánchez, Toni Cantó, Sánchez. No puedo resolver algo, Sánchez”, le ha reprochado Gabilondo, que ha asegurado que su palabra será “Madrid” mientras que le ha dicho a la presidenta: "No pareces tener más proyecto que la confrontación con él y con el Gobierno".

Aunque ha agradecido la labor al Gobierno y a Sánchez en concreto, Gabilondo ha recordado a Díaz Ayuso que quien compite con ella es él. “Quiero ser muy claro, señora Ayuso, le va a sonar a tautología: Pedro Sánchez es Pedro Sánchez y yo Ángel Gabilondo. Soy Ángel Gabilondo y a estas elecciones me presento yo”, ha dicho ante las críticas de que es un candidato dirigido desde Moncloa.

Gabilondo ha asegurado, además, que los ciudadanos han tenido "un tiempito para medir" la actuación del PP -en concreto los 26 años que lleva en el poder- y ha reprochado que hable de transparencia cuando "presentan candidaturas que no cumplen la ley" -en referencia al varapalo del Tribunal Constitucional, que anuló las candidaturas de Toni Cantó y Agustín Conde por no estar empadronados en tiempo y forma- o las "declaraciones con información velada, es una forma fina de hablar", ha expresado sobre la ocultación que hizo la presidenta madrileña de la empresa de la que es propietaria al 50%, según reveló Infolibre. "Hablan de economía y son incapaces de controlar la pandemia", ha proseguido Gabilondo antes de recriminar que el Gobierno regional no haya dado "ni una ayuda directa". "Hablan de sanidad y tenemos una cifra inquietante y peligrosa de contagios respecto a toda España", ha advertido. "Todo esto es resultado de una mala forma de gobernar", ha sentenciado Gabilondo, que ha reivindicado la necesidad de un "gobierno serio y competente".

También ha intervenido Irene Lozano, que ocupa el quinto lugar en la candidatura del PSOE. Su presencia en la lista sigue generando suspicacias en las filas socialistas y ella ha reivindicado al partido, a sus dirigentes y militantes, a los que ha agradecido el "despliegue" de la campaña. Lozano ha enumerado los logros de los gobiernos socialistas, como la ley de matrimonio igualitario o ahora las leyes de eutanasia y de protección de la infancia. “Madrid es una comunidad rota por la desigualdad”, ha afirmado Lozano, que ha hecho su discurso en torno a la libertad: “¿Qué libertad hay si uno no puede recurrir a unos servicios sanitarios?”. Lozano ha recordado que esos servicios se pagan con impuestos y, aunque ha recordado que Ángel Gabilondo no los tocará, antes de asegurar que con el que acabará el PSOE es “con el impuesto más algo que pagan los madrileños” que es “la corrupción del PP”.

“Todos echamos de menos lo que hacíamos y ya no podíamos”, ha comenzado Lozano, tras citar las cenas en casas de amigos, no contar las personas que se sientan en una terraza o no mirar el reloj para volver a caso: “Echamos de menos cuando vivíamos con despreocupación, pero eso no es libertad”.

Lozano ha acusado a Ayuso de impulsar “otro procés en Madrid”. “Quiere impulsar a los madrileños con el resto de España y a los madrileños con nosotros mismos”, ha afirmado Lozano, que ha considerado que Madrid “tiene que ser el pilar fundamental para el desarrollo de España”.